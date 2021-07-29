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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210729/kapremont-1743425707.html
Власти Москвы объяснили необходимость капремонта в домах по реновации
Власти Москвы объяснили необходимость капремонта в домах по реновации - РИА Новости, 29.07.2021
Власти Москвы объяснили необходимость капремонта в домах по реновации
Работы по капитальному ремонту домов, включенных в программу реновации в Москве, необходимы, чтобы обеспечить москвичам условия для комфортного проживания до... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:01
2021-07-29T13:01
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость. Работы по капитальному ремонту домов, включенных в программу реновации в Москве, необходимы, чтобы обеспечить москвичам условия для комфортного проживания до сноса дома, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."Реновация осуществляется не в открытом поле: сначала дома сносят, на их месте строят новые, и все это в условиях городской застройки. Плюс, каждый москвич хочет остаться жить в своем районе. Строится определенное стартовое количество домов, потом идет переселение, и так волновым способом реализуется сложная задача. Выделение денег на капремонт домов под реновацию оправдано. Если дом в программе подлежит расселению и сносу через 7 лет, надо заниматься его эксплуатацией, ведь там будут жить москвичи, а значит, должна быть и вода, работающий лифт, все необходимые условия", - пояснил Бирюков.Он отметил, что в 2021 году в региональную программу капремонта в Москве вошло 2,5 тысячи домов, все работы идут по графику.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города. По программе в Москве уже сдали 130 домов площадью 1,7 миллиона квадратных метров.
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петр бирюков, москва
13:01 29.07.2021
 

Власти Москвы объяснили необходимость капремонта в домах по реновации

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМаляр шпаклюет окно во время капитального ремонта в подъезде жилого дома
Маляр шпаклюет окно во время капитального ремонта в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость. Работы по капитальному ремонту домов, включенных в программу реновации в Москве, необходимы, чтобы обеспечить москвичам условия для комфортного проживания до сноса дома, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Реновация осуществляется не в открытом поле: сначала дома сносят, на их месте строят новые, и все это в условиях городской застройки. Плюс, каждый москвич хочет остаться жить в своем районе. Строится определенное стартовое количество домов, потом идет переселение, и так волновым способом реализуется сложная задача. Выделение денег на капремонт домов под реновацию оправдано. Если дом в программе подлежит расселению и сносу через 7 лет, надо заниматься его эксплуатацией, ведь там будут жить москвичи, а значит, должна быть и вода, работающий лифт, все необходимые условия", - пояснил Бирюков.
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Он отметил, что в 2021 году в региональную программу капремонта в Москве вошло 2,5 тысячи домов, все работы идут по графику.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города. По программе в Москве уже сдали 130 домов площадью 1,7 миллиона квадратных метров.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
 
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