https://ria.ru/20210729/kapremont-1743425707.html
Власти Москвы объяснили необходимость капремонта в домах по реновации
Власти Москвы объяснили необходимость капремонта в домах по реновации - РИА Новости, 29.07.2021
Власти Москвы объяснили необходимость капремонта в домах по реновации
Работы по капитальному ремонту домов, включенных в программу реновации в Москве, необходимы, чтобы обеспечить москвичам условия для комфортного проживания до... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:01
2021-07-29T13:01
2021-07-29T13:01
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость. Работы по капитальному ремонту домов, включенных в программу реновации в Москве, необходимы, чтобы обеспечить москвичам условия для комфортного проживания до сноса дома, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."Реновация осуществляется не в открытом поле: сначала дома сносят, на их месте строят новые, и все это в условиях городской застройки. Плюс, каждый москвич хочет остаться жить в своем районе. Строится определенное стартовое количество домов, потом идет переселение, и так волновым способом реализуется сложная задача. Выделение денег на капремонт домов под реновацию оправдано. Если дом в программе подлежит расселению и сносу через 7 лет, надо заниматься его эксплуатацией, ведь там будут жить москвичи, а значит, должна быть и вода, работающий лифт, все необходимые условия", - пояснил Бирюков.Он отметил, что в 2021 году в региональную программу капремонта в Москве вошло 2,5 тысячи домов, все работы идут по графику.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города. По программе в Москве уже сдали 130 домов площадью 1,7 миллиона квадратных метров.
https://ria.ru/20210729/biryukov-1743414224.html
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петр бирюков, москва
МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость.
Работы по капитальному ремонту домов, включенных в программу реновации в Москве, необходимы, чтобы обеспечить москвичам условия для комфортного проживания до сноса дома, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Реновация осуществляется не в открытом поле: сначала дома сносят, на их месте строят новые, и все это в условиях городской застройки. Плюс, каждый москвич хочет остаться жить в своем районе. Строится определенное стартовое количество домов, потом идет переселение, и так волновым способом реализуется сложная задача. Выделение денег на капремонт домов под реновацию оправдано. Если дом в программе подлежит расселению и сносу через 7 лет, надо заниматься его эксплуатацией, ведь там будут жить москвичи, а значит, должна быть и вода, работающий лифт, все необходимые условия", - пояснил Бирюков.
Он отметил, что в 2021 году в региональную программу капремонта в Москве вошло 2,5 тысячи домов, все работы идут по графику.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города. По программе в Москве уже сдали 130 домов площадью 1,7 миллиона квадратных метров.