https://ria.ru/20210729/kapremont-1743425707.html

Власти Москвы объяснили необходимость капремонта в домах по реновации

Власти Москвы объяснили необходимость капремонта в домах по реновации - РИА Новости, 29.07.2021

Власти Москвы объяснили необходимость капремонта в домах по реновации

Работы по капитальному ремонту домов, включенных в программу реновации в Москве, необходимы, чтобы обеспечить москвичам условия для комфортного проживания до... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T13:01

2021-07-29T13:01

2021-07-29T13:01

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740422203_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_c60da8c204913582893b7e54330de5ed.jpg

МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость. Работы по капитальному ремонту домов, включенных в программу реновации в Москве, необходимы, чтобы обеспечить москвичам условия для комфортного проживания до сноса дома, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."Реновация осуществляется не в открытом поле: сначала дома сносят, на их месте строят новые, и все это в условиях городской застройки. Плюс, каждый москвич хочет остаться жить в своем районе. Строится определенное стартовое количество домов, потом идет переселение, и так волновым способом реализуется сложная задача. Выделение денег на капремонт домов под реновацию оправдано. Если дом в программе подлежит расселению и сносу через 7 лет, надо заниматься его эксплуатацией, ведь там будут жить москвичи, а значит, должна быть и вода, работающий лифт, все необходимые условия", - пояснил Бирюков.Он отметил, что в 2021 году в региональную программу капремонта в Москве вошло 2,5 тысячи домов, все работы идут по графику.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города. По программе в Москве уже сдали 130 домов площадью 1,7 миллиона квадратных метров.

https://ria.ru/20210729/biryukov-1743414224.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва