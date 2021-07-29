https://ria.ru/20210729/kabmin-1743523392.html
Правительство обсудит единые правила труда иностранцев на мероприятиях
Правительство обсудит единые правила труда иностранцев на мероприятиях - РИА Новости, 29.07.2021
Правительство обсудит единые правила труда иностранцев на мероприятиях
Правительство России на заседании в пятницу обсудит установление единых правил труда иностранцев, привлекаемых для подготовки и проведения международных... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T22:03
2021-07-29T22:03
2021-07-29T22:11
россия
мигранты
правительство рф
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу обсудит установление единых правил труда иностранцев, привлекаемых для подготовки и проведения международных мероприятий в РФ, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что законопроектом устанавливаются единые правила осуществления трудовой деятельности иностранцами, привлекаемыми для подготовки и проведения международных мероприятий в РФ организаторами, а также работодателями и заказчиками работ, которые осуществляют подготовку или проведение мероприятий по договору с организаторами.
https://ria.ru/20210604/migranty-1735607449.html
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россия, мигранты, правительство рф
22:03 29.07.2021 (обновлено: 22:11 29.07.2021)
Правительство обсудит единые правила труда иностранцев на мероприятиях
Правительство обсудит единые правила труда иностранцев на мероприятиях в России