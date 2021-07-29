Постпред при ОБСЕ оценил российский иск в ЕСПЧ к Украине
Постпред при ОБСЕ Лукашевич: рассчитываем, что ЕСПЧ непредвзято рассмотрит иск России против Украины
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 29 июл - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич рассчитывает, что Европейский суд по правам человека непредвзято рассмотрит жалобу России против Украины.
По его словам, факты указывают, что на Украине установилась так называемая "административная практика" - юридический термин, означающий систематическое попустительство на уровне властей нарушениям Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод со стороны не только органов власти, но и частных лиц. Своевременность этого шага очевидна, когда "Киев упивается своей полной безнаказанностью на фоне бездействия международных структур", отметил российский постпред.
"Рассчитываем, что Суд проявит непредвзятый подход при рассмотрении российской жалобы, а также детально изучит представленную солидную доказательную базу нарушений прав человека украинскими властями", - сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Он также призвал профильные структуры ОБСЕ, включая Бюро по демократическим институтам и правам человека, Верховного комиссара по делам национальных меньшинств и Представителя по вопросам свободы СМИ, адекватно и своевременно реагировать на попрание Киевом обязательств в правозащитной сфере.
Россия ранее подала в ЕСПЧ первую в своей истории межгосударственную жалобу - против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств - в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия.