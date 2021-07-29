https://ria.ru/20210729/isk-1743443070.html

Постпред при ОБСЕ оценил российский иск в ЕСПЧ к Украине

Постпред при ОБСЕ оценил российский иск в ЕСПЧ к Украине - РИА Новости, 29.07.2021

Постпред при ОБСЕ оценил российский иск в ЕСПЧ к Украине

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич рассчитывает, что Европейский суд по правам человека непредвзято рассмотрит жалобу России против Украины. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T14:22

2021-07-29T14:22

2021-07-29T14:22

россия

обсе

александр лукашевич

бюро по демократическим институтам и правам человека

европейский суд по правам человека (еспч)

одесса

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151359/62/1513596211_0:453:2802:2029_1920x0_80_0_0_1e416ca1bab430402e1d9e51033e6eb5.jpg

ВЕНА, 29 июл - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич рассчитывает, что Европейский суд по правам человека непредвзято рассмотрит жалобу России против Украины.По его словам, факты указывают, что на Украине установилась так называемая "административная практика" - юридический термин, означающий систематическое попустительство на уровне властей нарушениям Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод со стороны не только органов власти, но и частных лиц. Своевременность этого шага очевидна, когда "Киев упивается своей полной безнаказанностью на фоне бездействия международных структур", отметил российский постпред."Рассчитываем, что Суд проявит непредвзятый подход при рассмотрении российской жалобы, а также детально изучит представленную солидную доказательную базу нарушений прав человека украинскими властями", - сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.Он также призвал профильные структуры ОБСЕ, включая Бюро по демократическим институтам и правам человека, Верховного комиссара по делам национальных меньшинств и Представителя по вопросам свободы СМИ, адекватно и своевременно реагировать на попрание Киевом обязательств в правозащитной сфере.Россия ранее подала в ЕСПЧ первую в своей истории межгосударственную жалобу - против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств - в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия.

https://ria.ru/20210728/zhaloba-1743217173.html

https://ria.ru/20210727/isk-1743141759.html

россия

одесса

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, александр лукашевич, бюро по демократическим институтам и правам человека, европейский суд по правам человека (еспч), одесса, киев, в мире