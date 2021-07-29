https://ria.ru/20210729/iran-1743524667.html

В США высказались о возвращении к ядерной сделке с Ираном

В США высказались о возвращении к ядерной сделке с Ираном - РИА Новости, 29.07.2021

В США высказались о возвращении к ядерной сделке с Ираном

Соединенные Штаты готовы продолжать непрямой диалог с Ираном по обоюдному возвращению к выполнению ядерной сделки, но такое предложение не будет длиться вечно,... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T22:27

2021-07-29T22:27

2021-07-29T22:39

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

дональд трамп

тегеран (город)

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты готовы продолжать непрямой диалог с Ираном по обоюдному возвращению к выполнению ядерной сделки, но такое предложение не будет длиться вечно, заявила в четверг журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Сроки проведения седьмого раунда переговоров еще не озвучивались, и мы не станем спекулировать на том, когда он состоится… Когда в Иране завершится переход власти к новому президенту, мы готовы вернуться в Вену для продолжения переговоров", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.Она подчеркнула, что американская администрация заинтересована именно в обоюдном возвращении с Тегераном к выполнению условий ядерной сделки. Вместе с тем, указала Жан-Пьер, "это предложение не будет оставаться в силе бесконечно".В Вене 20 июня завершился уже шестой раунд переговоров по полному восстановлению СВПД, что также предусматривает возращение Вашингтона в сделку. Переговоры проходят в австрийской столице с апреля.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Иран не вернется к переговорам по ядерной сделке в Вене до начала работы правительства нового президента страны Ибрахима Раиси в августе. Инаугурация нового иранского президента запланирована на 5 августа.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20210725/iran-1742802997.html

россия

тегеран (город)

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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, тегеран (город), в мире