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В США высказались о возвращении к ядерной сделке с Ираном
В США высказались о возвращении к ядерной сделке с Ираном - РИА Новости, 29.07.2021
В США высказались о возвращении к ядерной сделке с Ираном
Соединенные Штаты готовы продолжать непрямой диалог с Ираном по обоюдному возвращению к выполнению ядерной сделки, но такое предложение не будет длиться вечно,... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T22:27
2021-07-29T22:39
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
дональд трамп
тегеран (город)
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты готовы продолжать непрямой диалог с Ираном по обоюдному возвращению к выполнению ядерной сделки, но такое предложение не будет длиться вечно, заявила в четверг журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Сроки проведения седьмого раунда переговоров еще не озвучивались, и мы не станем спекулировать на том, когда он состоится… Когда в Иране завершится переход власти к новому президенту, мы готовы вернуться в Вену для продолжения переговоров", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.Она подчеркнула, что американская администрация заинтересована именно в обоюдном возвращении с Тегераном к выполнению условий ядерной сделки. Вместе с тем, указала Жан-Пьер, "это предложение не будет оставаться в силе бесконечно".В Вене 20 июня завершился уже шестой раунд переговоров по полному восстановлению СВПД, что также предусматривает возращение Вашингтона в сделку. Переговоры проходят в австрийской столице с апреля.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Иран не вернется к переговорам по ядерной сделке в Вене до начала работы правительства нового президента страны Ибрахима Раиси в августе. Инаугурация нового иранского президента запланирована на 5 августа.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20210725/iran-1742802997.html
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, тегеран (город), в мире
22:27 29.07.2021 (обновлено: 22:39 29.07.2021)
 
В США высказались о возвращении к ядерной сделке с Ираном

Представитель Белого дома Жан-Пьер: США не будут бесконечно предлагать Ирану вернуться в сделку

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты готовы продолжать непрямой диалог с Ираном по обоюдному возвращению к выполнению ядерной сделки, но такое предложение не будет длиться вечно, заявила в четверг журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Сроки проведения седьмого раунда переговоров еще не озвучивались, и мы не станем спекулировать на том, когда он состоится… Когда в Иране завершится переход власти к новому президенту, мы готовы вернуться в Вену для продолжения переговоров", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.
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Она подчеркнула, что американская администрация заинтересована именно в обоюдном возвращении с Тегераном к выполнению условий ядерной сделки. Вместе с тем, указала Жан-Пьер, "это предложение не будет оставаться в силе бесконечно".
В Вене 20 июня завершился уже шестой раунд переговоров по полному восстановлению СВПД, что также предусматривает возращение Вашингтона в сделку. Переговоры проходят в австрийской столице с апреля.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Иран не вернется к переговорам по ядерной сделке в Вене до начала работы правительства нового президента страны Ибрахима Раиси в августе. Инаугурация нового иранского президента запланирована на 5 августа.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
 
РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Дональд ТрампТегеран (город)В мире
 
 
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