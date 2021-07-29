https://ria.ru/20210729/ipoteka-1743369603.html
Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России - РИА Новости, 29.07.2021
Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
Сейчас основные ипотечные заемщики — это люди в возрасте от 35 до 44 лет, но уже в ближайшее время ипотека может "помолодеть", рассказали РИА Новости в компании РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T06:21
2021-07-29T06:21
2021-07-29T10:32
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Сейчас основные ипотечные заемщики — это люди в возрасте от 35 до 44 лет, но уже в ближайшее время ипотека может "помолодеть", рассказали РИА Новости в компании Online-Ipoteka.Так, сейчас на заемщиков 35-44 лет приходится примерно 37 процентов от количества обладателей ипотечного кредита. Возрастная группа 25-34 года немного уступает — 36 процентов. Но именно на нее приходится большинство (43 процента) из тех, кто собирается оформить ипотеку в ближайшие полгода, тогда как среди 35-44-летних таких только 28 процентов. Еще порядка 15 процентов от всех заемщиков составляют люди в возрасте от 45 до 54 лет, а среди тех, кто намерен получить кредит, таких 18 процентов. На возрастную группу от 55 лет и старше приходится девять процентов кредитов, а среди собирающихся взять ипотеку их семь процентов. Только три процента из заемщиков — россияне в возрасте от 18 до 24 лет, но среди планирующих оформить заем их больше — четыре процента.Среди тех, кто уже подбирает варианты, но пока не определился со сроками, также лидируют люди 25-34 лет (37 процентов). При этом заметно выросла доля молодежи в возрасте 18-24 лет — семь процентов, больше, чем людей старше 55 лет (шесть процентов). Доля 35-44-летних составляет 30 процентов, 45-54-летних — 20.Из заемщиков, которые намерены получить вторую ипотеку, большинство (47 процентов) также приходится на группу от 25 до 34 лет. Еще 36 процентов — это люди 35-44 лет, десять процентов — 45-54 лет и семь процентов — старше 55 лет.Компания проводила исследование в июле среди двух тысяч россиян старше 18 лет.
https://ria.ru/20210728/ipoteka-1743188439.html
https://realty.ria.ru/20210723/ipoteka-1742541745.html
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россия, ипотека, москва, экономика
06:21 29.07.2021 (обновлено: 10:32 29.07.2021)
Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
В компании Online-Ipoteka посчитали, что средний возраст ипотечных заемщиков вскоре снизится
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Сейчас основные ипотечные заемщики — это люди в возрасте от 35 до 44 лет, но уже в ближайшее время ипотека может "помолодеть", рассказали РИА Новости в компании Online-Ipoteka.
Так, сейчас на заемщиков 35-44 лет приходится примерно 37 процентов от количества обладателей ипотечного кредита. Возрастная группа 25-34 года немного уступает — 36 процентов. Но именно на нее приходится большинство (43 процента) из тех, кто собирается оформить ипотеку в ближайшие полгода, тогда как среди 35-44-летних таких только 28 процентов.
Еще порядка 15 процентов от всех заемщиков составляют люди в возрасте от 45 до 54 лет, а среди тех, кто намерен получить кредит, таких 18 процентов. На возрастную группу от 55 лет и старше приходится девять процентов кредитов, а среди собирающихся взять ипотеку их семь процентов. Только три процента из заемщиков — россияне в возрасте от 18 до 24 лет, но среди планирующих оформить заем их больше — четыре процента.
Среди тех, кто уже подбирает варианты, но пока не определился со сроками, также лидируют люди 25-34 лет (37 процентов). При этом заметно выросла доля молодежи в возрасте 18-24 лет — семь процентов, больше, чем людей старше 55 лет (шесть процентов). Доля 35-44-летних составляет 30 процентов, 45-54-летних — 20.
Из заемщиков, которые намерены получить вторую ипотеку, большинство (47 процентов) также приходится на группу от 25 до 34 лет. Еще 36 процентов — это люди 35-44 лет, десять процентов — 45-54 лет и семь процентов — старше 55 лет.
Компания проводила исследование в июле среди двух тысяч россиян старше 18 лет.