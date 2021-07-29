https://ria.ru/20210729/gruziya-1743481649.html

Саакашвили обвинил российских туристов в распространении COVID-19 в Грузии

Саакашвили обвинил российских туристов в распространении COVID-19 в Грузии - РИА Новости, 29.07.2021

Саакашвили обвинил российских туристов в распространении COVID-19 в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что COVID-19 в Грузии был искусственно распространен российскими туристами перед осенними выборами в прошлом... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T17:19

2021-07-29T17:19

2021-07-29T17:19

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

евросовет

шарль мишель

здоровье - общество

бидзина иванишвили

грузия

общество

в мире

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ТБИЛИСИ, 29 июл - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что COVID-19 в Грузии был искусственно распространен российскими туристами перед осенними выборами в прошлом году.В видеообращении на своей странице в Facebook Саакашвили подверг критике правящую партию "Грузинская мечта" и его основателя Бидзину Иванишвили за решение выйти из соглашения с оппозицией, которое было подписано при содействии президента Евросовета Шарль Мишеля.Экс-президент утверждает, что власти Грузии до сих пор пускают в страну инфицированных людей с поддельными справками.Правящая партия "Грузинская мечта" накануне объявила аннулированным соглашение по выходу из политического кризиса, подписанное с оппозицией при содействии президента Евросовета Шарль Мишеля. Партия выразила готовность назначить внеочередные парламентские выборы в том случае, если на осенних выборах в органы местного самоуправления она получит менее 53% голосов избирателей, а не 43%, как это подразумевалось в документе. При этом в партии отметили, что возможное назначение внеочередных выборов будет их доброй волей.

https://ria.ru/20210729/onischenko-1743477673.html

грузия

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коронавирус covid-19, евросовет, шарль мишель, здоровье - общество, бидзина иванишвили, грузия, общество, в мире