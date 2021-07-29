Саакашвили обвинил российских туристов в распространении COVID-19 в Грузии
Михаил Саакашвили: коронавирус в Грузии был искуственно распространен туристами из России
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
ТБИЛИСИ, 29 июл - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что COVID-19 в Грузии был искусственно распространен российскими туристами перед осенними выборами в прошлом году.
В видеообращении на своей странице в Facebook Саакашвили подверг критике правящую партию "Грузинская мечта" и его основателя Бидзину Иванишвили за решение выйти из соглашения с оппозицией, которое было подписано при содействии президента Евросовета Шарль Мишеля.
"Его планы (Иванишвили - ред.), конечно, понятны... В августе он намерен закрыть оппозиционные СМИ, пока весь мир и часть грузин будут в отпуске, затем он намерен ввести ограничения под видом COVID-19, чтобы запугать людей. COVID-19 тоже распространился искусственно, потому что в прошлом году, перед выборами, были завезены русские туристы, которые распространяли вирус", - заявил Саакашвили.
Экс-президент утверждает, что власти Грузии до сих пор пускают в страну инфицированных людей с поддельными справками.
Правящая партия "Грузинская мечта" накануне объявила аннулированным соглашение по выходу из политического кризиса, подписанное с оппозицией при содействии президента Евросовета Шарль Мишеля. Партия выразила готовность назначить внеочередные парламентские выборы в том случае, если на осенних выборах в органы местного самоуправления она получит менее 53% голосов избирателей, а не 43%, как это подразумевалось в документе. При этом в партии отметили, что возможное назначение внеочередных выборов будет их доброй волей.