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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210729/gruziya-1743481649.html
Саакашвили обвинил российских туристов в распространении COVID-19 в Грузии
Саакашвили обвинил российских туристов в распространении COVID-19 в Грузии - РИА Новости, 29.07.2021
Саакашвили обвинил российских туристов в распространении COVID-19 в Грузии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что COVID-19 в Грузии был искусственно распространен российскими туристами перед осенними выборами в прошлом... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T17:19
2021-07-29T17:19
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
евросовет
шарль мишель
здоровье - общество
бидзина иванишвили
грузия
общество
в мире
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ТБИЛИСИ, 29 июл - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что COVID-19 в Грузии был искусственно распространен российскими туристами перед осенними выборами в прошлом году.В видеообращении на своей странице в Facebook Саакашвили подверг критике правящую партию "Грузинская мечта" и его основателя Бидзину Иванишвили за решение выйти из соглашения с оппозицией, которое было подписано при содействии президента Евросовета Шарль Мишеля.Экс-президент утверждает, что власти Грузии до сих пор пускают в страну инфицированных людей с поддельными справками.Правящая партия "Грузинская мечта" накануне объявила аннулированным соглашение по выходу из политического кризиса, подписанное с оппозицией при содействии президента Евросовета Шарль Мишеля. Партия выразила готовность назначить внеочередные парламентские выборы в том случае, если на осенних выборах в органы местного самоуправления она получит менее 53% голосов избирателей, а не 43%, как это подразумевалось в документе. При этом в партии отметили, что возможное назначение внеочередных выборов будет их доброй волей.
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коронавирус covid-19, евросовет, шарль мишель, здоровье - общество, бидзина иванишвили, грузия, общество, в мире
17:19 29.07.2021
 
Саакашвили обвинил российских туристов в распространении COVID-19 в Грузии

Михаил Саакашвили: коронавирус в Грузии был искуственно распространен туристами из России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
Михаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 29 июл - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что COVID-19 в Грузии был искусственно распространен российскими туристами перед осенними выборами в прошлом году.
В видеообращении на своей странице в Facebook Саакашвили подверг критике правящую партию "Грузинская мечта" и его основателя Бидзину Иванишвили за решение выйти из соглашения с оппозицией, которое было подписано при содействии президента Евросовета Шарль Мишеля.
"Его планы (Иванишвили - ред.), конечно, понятны... В августе он намерен закрыть оппозиционные СМИ, пока весь мир и часть грузин будут в отпуске, затем он намерен ввести ограничения под видом COVID-19, чтобы запугать людей. COVID-19 тоже распространился искусственно, потому что в прошлом году, перед выборами, были завезены русские туристы, которые распространяли вирус", - заявил Саакашвили.
Экс-президент утверждает, что власти Грузии до сих пор пускают в страну инфицированных людей с поддельными справками.
Правящая партия "Грузинская мечта" накануне объявила аннулированным соглашение по выходу из политического кризиса, подписанное с оппозицией при содействии президента Евросовета Шарль Мишеля. Партия выразила готовность назначить внеочередные парламентские выборы в том случае, если на осенних выборах в органы местного самоуправления она получит менее 53% голосов избирателей, а не 43%, как это подразумевалось в документе. При этом в партии отметили, что возможное назначение внеочередных выборов будет их доброй волей.
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