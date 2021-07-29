Азербайджан призвал к дипломатическому разрешению конфликта с Арменией
Глава МИД Азербайджана Байрамов: страна не заинтересована в напряженности на границе с Арменией
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БАКУ, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что страна не заинтересована в напряженности на границе с Арменией, является сторонником дипломатического решения вопроса, сообщает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.
В четверг Байрамов провел телефонный разговор со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.
Как сообщает МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями по поводу реализации трехсторонних заявлений и текущей ситуации в регионе, Клаар выразил обеспокоенность по поводу напряженности на армяно-азербайджанской границе.
"Министр Джейхун Байрамов сообщил, что в последние дни на границе между двумя странами со стороны Армении были совершены провокации, в результате которых 23 июля был убит один азербайджанский военнослужащий, а 28 июля были ранены двое азербайджанских военнослужащих. До сведения противоположной стороны было доведено, что ВС Азербайджана отвечают на эти военные провокации и защищают международные границы Азербайджана. Было подчеркнуто, что Армения должна положить конец подобному безответственному поведению и выполнить взятые на себя обязательства. До сведения спецпредставителя ЕС было доведено, что Азербайджан не заинтересован в пограничной напряженности и поддерживает дипломатическое решение этих вопросов", - говорится в заявлении МИД.
В среду возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном к Азербайджану участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.