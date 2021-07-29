https://ria.ru/20210729/granitsa-1743510908.html

Азербайджан призвал к дипломатическому разрешению конфликта с Арменией

Азербайджан призвал к дипломатическому разрешению конфликта с Арменией - РИА Новости, 29.07.2021

Азербайджан призвал к дипломатическому разрешению конфликта с Арменией

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что страна не заинтересована в напряженности на границе с Арменией, является сторонником дипломатического... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T19:56

2021-07-29T19:56

2021-07-29T19:56

джейхун байрамов

мид азербайджана

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что страна не заинтересована в напряженности на границе с Арменией, является сторонником дипломатического решения вопроса, сообщает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.В четверг Байрамов провел телефонный разговор со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.Как сообщает МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями по поводу реализации трехсторонних заявлений и текущей ситуации в регионе, Клаар выразил обеспокоенность по поводу напряженности на армяно-азербайджанской границе."Министр Джейхун Байрамов сообщил, что в последние дни на границе между двумя странами со стороны Армении были совершены провокации, в результате которых 23 июля был убит один азербайджанский военнослужащий, а 28 июля были ранены двое азербайджанских военнослужащих. До сведения противоположной стороны было доведено, что ВС Азербайджана отвечают на эти военные провокации и защищают международные границы Азербайджана. Было подчеркнуто, что Армения должна положить конец подобному безответственному поведению и выполнить взятые на себя обязательства. До сведения спецпредставителя ЕС было доведено, что Азербайджан не заинтересован в пограничной напряженности и поддерживает дипломатическое решение этих вопросов", - говорится в заявлении МИД.В среду возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном к Азербайджану участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.

https://ria.ru/20210728/armeniya-1743205528.html

https://ria.ru/20210729/obostrenie-1743423024.html

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джейхун байрамов, мид азербайджана, азербайджан, армения, в мире