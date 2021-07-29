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Эксперт оценил идею о российских военных на армяно-азербайджанской границе
Эксперт оценил идею о российских военных на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 29.07.2021
Эксперт оценил идею о российских военных на армяно-азербайджанской границе
Размещение российских пограничников по всей протяженности границы между Арменией и Азербайджаном - трудоемкая задача, которая не может быть реализована быстро,... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:45
2021-07-29T13:45
никол пашинян
вадим муханов
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Размещение российских пограничников по всей протяженности границы между Арменией и Азербайджаном - трудоемкая задача, которая не может быть реализована быстро, поскольку стороны по-разному понимают линию границы, считает старший научный сотрудник центра евроазиатских исследований МГИМО Вадим Муханов.Ранее и.о. премьера Армении Никол Пашинян предложил разместить опорные пункты российских пограничников по всей протяженности границы с Азербайджаном, что, по его словам, "позволит провести работы по демаркации и делимитации границы без риска военных столкновений". Кроме того, Пашинян предложил разместить на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию ОДКБ.Как заявил РИА Новости эксперт, "ситуация непростая, армяно-азербайджанский конфликт не ограничивается только Карабахом, перестрелки происходят, а уровень милитаристических заявлений высок"."Поэтому бесспорно, если будет разграничительная сила, которая отодвинет противоборствующие стороны - это, конечно, плюс. Вопрос заключается в том, насколько это может быть быстро и оперативно реализовано на практике, потому что все-таки уже не идет речь об определенных точках, где на сегодняшний момент размещен российский миротворческий контингент в Карабахе", - сказал политолог.По его мнению, стоит "трудоемкая задача, потому что придется ставить пограничников по той линии, которая сейчас официально признается, но инциденты на границе будут мешать тому, чтобы подобное размещение, если оно будет реализовано, прошло быстро и спокойно". "Инциденты связаны с тем, что стороны по-разному понимают линию границы. Это затруднит размещение, если оно будет", - указал аналитик.Что касается предложения Пашиняна разместить на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию ОДКБ, то, по словам эксперта, "это, конечно, хороший вариант, но возникают вопрос по цели (ее размещения)". "Проведет она мониторинг, а какие дальнейшие действия? Готовы ли в организации активнее включаться в разрешение нагорно-карабахского конфликта? На сегодняшний день в этом есть большие сомнения. Скорее, надежды именно на российское руководство, которое давно уже является медиатором", - сказал Муханов.В среду возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня на границе. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном к Азербайджану участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.
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никол пашинян, вадим муханов, азербайджан, армения, в мире
13:45 29.07.2021
 
Эксперт оценил идею о российских военных на армяно-азербайджанской границе

Историк Муханов: разместить российских военных на армяно-азербайджанской границе быстро не удастся

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец устанавливает флаг на бронеавтомобиле на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин
Российский миротворец устанавливает флаг на бронеавтомобиле на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Размещение российских пограничников по всей протяженности границы между Арменией и Азербайджаном - трудоемкая задача, которая не может быть реализована быстро, поскольку стороны по-разному понимают линию границы, считает старший научный сотрудник центра евроазиатских исследований МГИМО Вадим Муханов.
Ранее и.о. премьера Армении Никол Пашинян предложил разместить опорные пункты российских пограничников по всей протяженности границы с Азербайджаном, что, по его словам, "позволит провести работы по демаркации и делимитации границы без риска военных столкновений". Кроме того, Пашинян предложил разместить на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию ОДКБ.
Как заявил РИА Новости эксперт, "ситуация непростая, армяно-азербайджанский конфликт не ограничивается только Карабахом, перестрелки происходят, а уровень милитаристических заявлений высок".
"Поэтому бесспорно, если будет разграничительная сила, которая отодвинет противоборствующие стороны - это, конечно, плюс. Вопрос заключается в том, насколько это может быть быстро и оперативно реализовано на практике, потому что все-таки уже не идет речь об определенных точках, где на сегодняшний момент размещен российский миротворческий контингент в Карабахе", - сказал политолог.
Флаги Армении и Азербайджана на границе между странами - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
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По его мнению, стоит "трудоемкая задача, потому что придется ставить пограничников по той линии, которая сейчас официально признается, но инциденты на границе будут мешать тому, чтобы подобное размещение, если оно будет реализовано, прошло быстро и спокойно". "Инциденты связаны с тем, что стороны по-разному понимают линию границы. Это затруднит размещение, если оно будет", - указал аналитик.
Что касается предложения Пашиняна разместить на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию ОДКБ, то, по словам эксперта, "это, конечно, хороший вариант, но возникают вопрос по цели (ее размещения)". "Проведет она мониторинг, а какие дальнейшие действия? Готовы ли в организации активнее включаться в разрешение нагорно-карабахского конфликта? На сегодняшний день в этом есть большие сомнения. Скорее, надежды именно на российское руководство, которое давно уже является медиатором", - сказал Муханов.
В среду возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня на границе. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном к Азербайджану участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.
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Никол ПашинянВадим МухановАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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