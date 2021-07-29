https://ria.ru/20210729/google-1743409463.html

Суд впервые оштрафовал Google за отказ в локализации данных россиян

Суд впервые оштрафовал Google за отказ в локализации данных россиян - РИА Новости, 29.07.2021

Суд впервые оштрафовал Google за отказ в локализации данных россиян

Google впервые оштрафовали за нарушение российского законодательства в области хранения персональных данных, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:48

2021-07-29T11:48

2021-07-29T12:15

google

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Google впервые оштрафовали за нарушение российского законодательства в области хранения персональных данных, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. Протокол выписали за невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения и уточнения персональной информации о гражданах России с использованием баз данных на территории страны. Максимальное наказание для юрлица предусматривает взыскание в размере шести миллионов рублей.В 2020 году за аналогичное правонарушение оштрафовали компании Facebook и Twitter — на четыре миллиона рублей каждую.

https://ria.ru/20210713/google-1741036311.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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