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Суд впервые оштрафовал Google за отказ в локализации данных россиян
Суд впервые оштрафовал Google за отказ в локализации данных россиян - РИА Новости, 29.07.2021
Суд впервые оштрафовал Google за отказ в локализации данных россиян
Google впервые оштрафовали за нарушение российского законодательства в области хранения персональных данных, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. РИА Новости, 29.07.2021
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Google впервые оштрафовали за нарушение российского законодательства в области хранения персональных данных, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. Протокол выписали за невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения и уточнения персональной информации о гражданах России с использованием баз данных на территории страны. Максимальное наказание для юрлица предусматривает взыскание в размере шести миллионов рублей.В 2020 году за аналогичное правонарушение оштрафовали компании Facebook и Twitter — на четыре миллиона рублей каждую.
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google
11:48 29.07.2021 (обновлено: 12:15 29.07.2021)
 
Суд впервые оштрафовал Google за отказ в локализации данных россиян

Google впервые оштрафовали за нарушение российского законодательства

© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© AP Photo / Jens Meyer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Google впервые оштрафовали за нарушение российского законодательства в области хранения персональных данных, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы.
"Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей", — сказала агентству пресс-секретарь учреждения Зульфия Гуринчук.
Протокол выписали за невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения и уточнения персональной информации о гражданах России с использованием баз данных на территории страны.
Максимальное наказание для юрлица предусматривает взыскание в размере шести миллионов рублей.
В 2020 году за аналогичное правонарушение оштрафовали компании Facebook и Twitter — на четыре миллиона рублей каждую.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 10:29
Во Франции Google оштрафовали на 500 миллионов евро
 
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