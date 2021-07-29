https://ria.ru/20210729/google-1743409463.html
Суд впервые оштрафовал Google за отказ в локализации данных россиян
Суд впервые оштрафовал Google за отказ в локализации данных россиян - РИА Новости, 29.07.2021
Суд впервые оштрафовал Google за отказ в локализации данных россиян
Google впервые оштрафовали за нарушение российского законодательства в области хранения персональных данных, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:48
2021-07-29T11:48
2021-07-29T12:15
google
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Google впервые оштрафовали за нарушение российского законодательства в области хранения персональных данных, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. Протокол выписали за невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения и уточнения персональной информации о гражданах России с использованием баз данных на территории страны. Максимальное наказание для юрлица предусматривает взыскание в размере шести миллионов рублей.В 2020 году за аналогичное правонарушение оштрафовали компании Facebook и Twitter — на четыре миллиона рублей каждую.
https://ria.ru/20210713/google-1741036311.html
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google
11:48 29.07.2021 (обновлено: 12:15 29.07.2021)
Суд впервые оштрафовал Google за отказ в локализации данных россиян
Google впервые оштрафовали за нарушение российского законодательства