18:15 29.07.2021 (обновлено: 02:50 30.07.2021)
На Украине допустили полное прекращение Россией транзита газа через страну
Глава "Оператор ГТС Украины" Макогон: "Газпром" может не допустить транзита газа через страну
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
КИЕВ, 29 июл — РИА Новости. Компания "Оператор ГТС Украины" рассматривает сценарий полного прекращения "Газпромом" транзита газа в Европу через территорию Украины, заявил глава компании Сергей Макогон в эфире "Радио НВ".
"Даже если наша система будет работать, мы оставим какие-то транзитные мощности, то фактически "Газпром" может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы теоретически не допустить возможности транзита газа через территорию Украины в будущем", — сказал он.
По словам Макогона, российская компания перебросила основные объемы газа на северный коридор для поставок по "Северному потоку — 2", что привело к снижению транзита. Также компания закрыла несколько компрессорных станций для оптимизации мощностей.
Как заявлял глава "Газпрома" Алексей Миллер, российская компания готова продолжать транзит через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.
Действующий пятилетний контракт от 2019 года гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.