https://ria.ru/20210729/gaz-1743494349.html

На Украине допустили полное прекращение Россией транзита газа через страну

На Украине допустили полное прекращение Россией транзита газа через страну - РИА Новости, 30.07.2021

На Украине допустили полное прекращение Россией транзита газа через страну

Компания "Оператор ГТС Украины" рассматривает сценарий полного прекращения "Газпромом" транзита газа в Европу через территорию Украины, заявил глава компании... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-29T18:15

2021-07-29T18:15

2021-07-30T02:50

россия

сергей макогон

оператор гтс украины

северный поток — 2

газпром

украина

в мире

экономика

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КИЕВ, 29 июл — РИА Новости. Компания "Оператор ГТС Украины" рассматривает сценарий полного прекращения "Газпромом" транзита газа в Европу через территорию Украины, заявил глава компании Сергей Макогон в эфире "Радио НВ".По словам Макогона, российская компания перебросила основные объемы газа на северный коридор для поставок по "Северному потоку — 2", что привело к снижению транзита. Также компания закрыла несколько компрессорных станций для оптимизации мощностей.Как заявлял глава "Газпрома" Алексей Миллер, российская компания готова продолжать транзит через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.Действующий пятилетний контракт от 2019 года гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.

https://ria.ru/20210722/gaz-1742399262.html

россия

украина

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2021

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россия, сергей макогон, оператор гтс украины, северный поток — 2, газпром, украина, в мире, экономика