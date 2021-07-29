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На Украине допустили полное прекращение Россией транзита газа через страну
На Украине допустили полное прекращение Россией транзита газа через страну - РИА Новости, 30.07.2021
На Украине допустили полное прекращение Россией транзита газа через страну
Компания "Оператор ГТС Украины" рассматривает сценарий полного прекращения "Газпромом" транзита газа в Европу через территорию Украины, заявил глава компании... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-29T18:15
2021-07-30T02:50
россия
сергей макогон
оператор гтс украины
северный поток — 2
газпром
украина
в мире
экономика
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КИЕВ, 29 июл — РИА Новости. Компания "Оператор ГТС Украины" рассматривает сценарий полного прекращения "Газпромом" транзита газа в Европу через территорию Украины, заявил глава компании Сергей Макогон в эфире "Радио НВ".По словам Макогона, российская компания перебросила основные объемы газа на северный коридор для поставок по "Северному потоку — 2", что привело к снижению транзита. Также компания закрыла несколько компрессорных станций для оптимизации мощностей.Как заявлял глава "Газпрома" Алексей Миллер, российская компания готова продолжать транзит через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.Действующий пятилетний контракт от 2019 года гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.
https://ria.ru/20210722/gaz-1742399262.html
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россия, сергей макогон, оператор гтс украины, северный поток — 2, газпром, украина, в мире, экономика
18:15 29.07.2021 (обновлено: 02:50 30.07.2021)
 
На Украине допустили полное прекращение Россией транзита газа через страну

Глава "Оператор ГТС Украины" Макогон: "Газпром" может не допустить транзита газа через страну

© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"
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КИЕВ, 29 июл — РИА Новости. Компания "Оператор ГТС Украины" рассматривает сценарий полного прекращения "Газпромом" транзита газа в Европу через территорию Украины, заявил глава компании Сергей Макогон в эфире "Радио НВ".
"Даже если наша система будет работать, мы оставим какие-то транзитные мощности, то фактически "Газпром" может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы теоретически не допустить возможности транзита газа через территорию Украины в будущем", — сказал он.
По словам Макогона, российская компания перебросила основные объемы газа на северный коридор для поставок по "Северному потоку — 2", что привело к снижению транзита. Также компания закрыла несколько компрессорных станций для оптимизации мощностей.
Как заявлял глава "Газпрома" Алексей Миллер, российская компания готова продолжать транзит через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.
Действующий пятилетний контракт от 2019 года гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.
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РоссияСергей МакогонОператор ГТС УкраиныСеверный поток — 2ГазпромУкраинаВ миреЭкономика
 
 
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