https://ria.ru/20210729/gaz-1743380570.html
Спотовая цена газа в Европе превысила 480 долларов за тысячу кубометров
Спотовая цена газа в Европе превысила 480 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 29.07.2021
Спотовая цена газа в Европе превысила 480 долларов за тысячу кубометров
Стоимость газа на европейском спотовом рынке (продажа на условиях немедленной поставки) установила новый рекорд, превысив 480 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T09:06
2021-07-29T09:06
2021-07-29T12:29
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Стоимость газа на европейском спотовом рынке (продажа на условиях немедленной поставки) установила новый рекорд, превысив 480 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.В частности, цена голубого топлива "на день вперед" на голландском хабе Title Transfer Facility (TTF), являющимся самым ликвидным в Европе, выросла на пять процентов, до 484 долларов.Подорожание началось в Европе с начала недели. Так, поставки стоили 433 доллара за тысячу кубометров. В конце прошлого месяца цена была в районе 360 долларов.При этом в бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена цена в 170.
https://ria.ru/20210607/gaz-1735680188.html
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цены на нефть, газпром, европа, экономика
09:06 29.07.2021 (обновлено: 12:29 29.07.2021)
Спотовая цена газа в Европе превысила 480 долларов за тысячу кубометров
Торги: спотовая цена на газ в Европе приблизилась к 500 долларам за тысячу кубометров