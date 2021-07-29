https://ria.ru/20210729/furgal-1743473459.html

Суд признал законным продление ареста Фургалу до октября

Суд признал законным продление ареста Фургалу до октября - РИА Новости, 29.07.2021

Суд признал законным продление ареста Фургалу до октября

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в четверг признал законным продление до 7 октября срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу,... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T16:33

2021-07-29T16:33

2021-07-29T16:53

уголовное дело сергея фургала

россия

следственный комитет россии (ск рф)

московский городской суд

происшествия

сергей фургал

хабаровский край

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в четверг признал законным продление до 7 октября срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого обвиняют в организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.Фургал участвовал в рассмотрении жалобы при помощи видеоконференцсвязи из СИЗО. Судебное заседание было назначено в открытом режиме, однако по ходатайству прокурора Генпрокуратуры его закрыли от слушателей. Защита возражала. Публику допустили лишь до оглашения решения.Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.Вину Сергей Фургал не признает. В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20210706/vybory-1740034907.html

https://ria.ru/20210520/furgal-1733065552.html

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уголовное дело сергея фургала, россия, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд, происшествия, сергей фургал, хабаровский край