https://ria.ru/20210729/furgal-1743473459.html
Суд признал законным продление ареста Фургалу до октября
Суд признал законным продление ареста Фургалу до октября - РИА Новости, 29.07.2021
Суд признал законным продление ареста Фургалу до октября
Первый апелляционный суд общей юрисдикции в четверг признал законным продление до 7 октября срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу,... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:33
2021-07-29T16:33
2021-07-29T16:53
уголовное дело сергея фургала
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московский городской суд
происшествия
сергей фургал
хабаровский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576687091_0:165:2157:1378_1920x0_80_0_0_d338206535eec7c319cdcd1b885ce116.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в четверг признал законным продление до 7 октября срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого обвиняют в организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.Фургал участвовал в рассмотрении жалобы при помощи видеоконференцсвязи из СИЗО. Судебное заседание было назначено в открытом режиме, однако по ходатайству прокурора Генпрокуратуры его закрыли от слушателей. Защита возражала. Публику допустили лишь до оглашения решения.Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.Вину Сергей Фургал не признает. В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20210706/vybory-1740034907.html
https://ria.ru/20210520/furgal-1733065552.html
россия
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576687091_0:0:1877:1407_1920x0_80_0_0_9614d8698583383e8fb849a711743f1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, россия, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд, происшествия, сергей фургал, хабаровский край
16:33 29.07.2021 (обновлено: 16:53 29.07.2021)
Суд признал законным продление ареста Фургалу до октября
Суд признал законным продление ареста экс-губернатору Хабаровского края Фургалу до октября