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Суд признал законным продление ареста Фургалу до октября
Суд признал законным продление ареста Фургалу до октября - РИА Новости, 29.07.2021
Суд признал законным продление ареста Фургалу до октября
Первый апелляционный суд общей юрисдикции в четверг признал законным продление до 7 октября срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу,... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:33
2021-07-29T16:53
уголовное дело сергея фургала
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московский городской суд
происшествия
сергей фургал
хабаровский край
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в четверг признал законным продление до 7 октября срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого обвиняют в организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.Фургал участвовал в рассмотрении жалобы при помощи видеоконференцсвязи из СИЗО. Судебное заседание было назначено в открытом режиме, однако по ходатайству прокурора Генпрокуратуры его закрыли от слушателей. Защита возражала. Публику допустили лишь до оглашения решения.Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.Вину Сергей Фургал не признает. В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20210706/vybory-1740034907.html
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уголовное дело сергея фургала, россия, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд, происшествия, сергей фургал, хабаровский край
16:33 29.07.2021 (обновлено: 16:53 29.07.2021)
 
Суд признал законным продление ареста Фургалу до октября

Суд признал законным продление ареста экс-губернатору Хабаровского края Фургалу до октября

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в четверг признал законным продление до 7 октября срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого обвиняют в организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.
Антон Фургал - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 09:00
Сын экс-губернатора Антон Фургал представил документы на выбору в Госдуму
Фургал участвовал в рассмотрении жалобы при помощи видеоконференцсвязи из СИЗО. Судебное заседание было назначено в открытом режиме, однако по ходатайству прокурора Генпрокуратуры его закрыли от слушателей. Защита возражала. Публику допустили лишь до оглашения решения.
Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.
Вину Сергей Фургал не признает. В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в зале заседаний Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 08:05
Жириновский попросил направить Фургала в медцентр на обследование
 
Уголовное дело Сергея ФургалаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Московский городской судПроисшествияСергей ФургалХабаровский край
 
 
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