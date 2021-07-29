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В Тюмени нейтрализовали двух сторонников ИГ*
В Тюмени нейтрализовали двух сторонников ИГ* - РИА Новости, 29.07.2021
В Тюмени нейтрализовали двух сторонников ИГ*
В Тюмени вскрыта ячейка сторонников запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*, планировавших теракты в местах скопления людей,... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:59
2021-07-29T14:27
россия
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
тюменская область
тюмень
происшествия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Тюмени вскрыта ячейка сторонников запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*, планировавших теракты в местах скопления людей, двое боевиков нейтрализованы, сообщает ЦОС ФСБ РФ."В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Тюменской области ФСБ РФ вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в России), в состав которой входили граждане одной из республик центральноазиатского региона, планировавшие по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение диверсионно-террористических актов на объектах массового пребывания людей", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в ночь на 29 июля при задержании главаря и его сообщника, "пытавшихся извлечь средства террора из заранее оборудованного на окраине Тюмени тайника", боевики оказали вооруженное сопротивление силовикам и были нейтрализованы.Подчеркивается, что пострадавших среди населения и правоохранителей нет. Кроме того, при осмотре места происшествия и в ходе обысков "по адресам проживания бандитов обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи и религиозная литература".Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в рамках возбужденных уголовных дел по статьям о попытке теракта, о незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия, а также о посягательстве на жизнь правоохранителя.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210726/fsb-1742892661.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210726/zaderzhanie-1742867455.html
россия
тюменская область
тюмень
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Операция ФСБ по пресечению деятельности сторонников ИГ* в Тюмени
В ночь на 29 июля 2021 года в Тюменском районе в ходе проведенной сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области спецоперации ликвидированы двое вооруженных мужчин, планировавших совершить террористический акт на территории Тюмени и оказавших активное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов. В настоящее время по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), п. «а» ч.3 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, совершенные группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч.3 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч.2 ст.205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В ходе осмотра места происшествия с применением криминалистической техники изъяты боеприпасы, оружие, элементы самодельного взрывного устройства. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе и судебно-медицинские, взрывотехническая, баллистическая, молекулярно-генетические. Проведены обыски по месту проживания злоумышленников. Следствием проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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россия, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тюменская область, тюмень, происшествия
13:59 29.07.2021 (обновлено: 14:27 29.07.2021)
 
В Тюмени нейтрализовали двух сторонников ИГ*

ФСБ нейтрализовала в Тюмени двух сторонников ИГ*, планировавших теракты в людных местах

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Тюмени вскрыта ячейка сторонников запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*, планировавших теракты в местах скопления людей, двое боевиков нейтрализованы, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Тюменской области ФСБ РФ вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в России), в состав которой входили граждане одной из республик центральноазиатского региона, планировавшие по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение диверсионно-террористических актов на объектах массового пребывания людей", - говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 12:03В России
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Подчеркивается, что в ночь на 29 июля при задержании главаря и его сообщника, "пытавшихся извлечь средства террора из заранее оборудованного на окраине Тюмени тайника", боевики оказали вооруженное сопротивление силовикам и были нейтрализованы.
Подчеркивается, что пострадавших среди населения и правоохранителей нет. Кроме того, при осмотре места происшествия и в ходе обысков "по адресам проживания бандитов обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи и религиозная литература".
Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в рамках возбужденных уголовных дел по статьям о попытке теракта, о незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия, а также о посягательстве на жизнь правоохранителя.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Сотрудники ФСБ России во время задержания лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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РоссияИсламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Тюменская областьТюменьПроисшествия
 
 
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