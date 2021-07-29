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В Ростове-на-Дону оштрафовали учительницу по делу о фальсификации выборов
В Ростове-на-Дону оштрафовали учительницу по делу о фальсификации выборов - РИА Новости, 29.07.2021
В Ростове-на-Дону оштрафовали учительницу по делу о фальсификации выборов
Кировский районный суд Ростова-на-Дону назначил судебный штраф в размере 120 тысяч рублей местной жительнице Наталии Башариной, обвиняемой по делу о... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:17
2021-07-29T13:18
россия
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Кировский районный суд Ростова-на-Дону назначил судебный штраф в размере 120 тысяч рублей местной жительнице Наталии Башариной, обвиняемой по делу о фальсификации итогов голосования в 2020 году, сообщил РИА Новости представитель суда.По его словам, на выборах, которые состоялись в сентябре 2020 года, Башарина была членом участковой избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Ростове-на-Дону. Отвечая за организацию голосования вне помещения, она подделывала подписи граждан. Уголовное дело было возбуждено по статьям о фальсификации итогов голосования и избирательных документов."Вынесено постановление о прекращении уголовного дела и назначении Башариной судебного штрафа в сумме 120 тысяч рублей. Время для оплаты штрафа - 30 дней", - сказал представитель суда.Он пояснил, что суд принял такое решение в связи с тем, что Башарина загладила причиненный преступлением вред: внесла добровольное пожертвование в благотворительный фонд "Подари жизнь" и принесла извинения в адрес избирательных комиссий.В сентябре 2020 года, в единый для России день голосования, в Ростовской области прошли выборы губернатора, а также довыборы депутатов законодательного собрания региона VI созыва и депутатов представительных органов местного самоуправления.
https://ria.ru/20210512/golosovanie-1731925703.html
https://ria.ru/20210322/falsifikatsiya-1602308282.html
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россия, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия
13:17 29.07.2021 (обновлено: 13:18 29.07.2021)
 
В Ростове-на-Дону оштрафовали учительницу по делу о фальсификации выборов

В Ростове-на-Дону суд оштрафовал учительницу по делу о фальсификации выборов в 2020 году

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Кировский районный суд Ростова-на-Дону назначил судебный штраф в размере 120 тысяч рублей местной жительнице Наталии Башариной, обвиняемой по делу о фальсификации итогов голосования в 2020 году, сообщил РИА Новости представитель суда.
По его словам, на выборах, которые состоялись в сентябре 2020 года, Башарина была членом участковой избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Ростове-на-Дону. Отвечая за организацию голосования вне помещения, она подделывала подписи граждан. Уголовное дело было возбуждено по статьям о фальсификации итогов голосования и избирательных документов.
Элла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 12:32
ЦИК развеет мифы о связи многодневного голосования с фальсификациями
"Вынесено постановление о прекращении уголовного дела и назначении Башариной судебного штрафа в сумме 120 тысяч рублей. Время для оплаты штрафа - 30 дней", - сказал представитель суда.
Он пояснил, что суд принял такое решение в связи с тем, что Башарина загладила причиненный преступлением вред: внесла добровольное пожертвование в благотворительный фонд "Подари жизнь" и принесла извинения в адрес избирательных комиссий.
В сентябре 2020 года, в единый для России день голосования, в Ростовской области прошли выборы губернатора, а также довыборы депутатов законодательного собрания региона VI созыва и депутатов представительных органов местного самоуправления.
Единый день голосования в регионах России - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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Экс-главу пензенской УИК обвинили в фальсификации итогов выборов
 
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