https://ria.ru/20210729/falsifikatsiya-1743429147.html

В Ростове-на-Дону оштрафовали учительницу по делу о фальсификации выборов

В Ростове-на-Дону оштрафовали учительницу по делу о фальсификации выборов - РИА Новости, 29.07.2021

В Ростове-на-Дону оштрафовали учительницу по делу о фальсификации выборов

Кировский районный суд Ростова-на-Дону назначил судебный штраф в размере 120 тысяч рублей местной жительнице Наталии Башариной, обвиняемой по делу о... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T13:17

2021-07-29T13:17

2021-07-29T13:18

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ростовская область

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Кировский районный суд Ростова-на-Дону назначил судебный штраф в размере 120 тысяч рублей местной жительнице Наталии Башариной, обвиняемой по делу о фальсификации итогов голосования в 2020 году, сообщил РИА Новости представитель суда.По его словам, на выборах, которые состоялись в сентябре 2020 года, Башарина была членом участковой избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Ростове-на-Дону. Отвечая за организацию голосования вне помещения, она подделывала подписи граждан. Уголовное дело было возбуждено по статьям о фальсификации итогов голосования и избирательных документов."Вынесено постановление о прекращении уголовного дела и назначении Башариной судебного штрафа в сумме 120 тысяч рублей. Время для оплаты штрафа - 30 дней", - сказал представитель суда.Он пояснил, что суд принял такое решение в связи с тем, что Башарина загладила причиненный преступлением вред: внесла добровольное пожертвование в благотворительный фонд "Подари жизнь" и принесла извинения в адрес избирательных комиссий.В сентябре 2020 года, в единый для России день голосования, в Ростовской области прошли выборы губернатора, а также довыборы депутатов законодательного собрания региона VI созыва и депутатов представительных органов местного самоуправления.

https://ria.ru/20210512/golosovanie-1731925703.html

https://ria.ru/20210322/falsifikatsiya-1602308282.html

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ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия