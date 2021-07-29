https://ria.ru/20210729/evakuatsiya-1743485515.html

Сотрудница отеля в Бодруме рассказала об эвакуации туристов

Сотрудница отеля в Бодруме рассказала об эвакуации туристов - РИА Новости, 29.07.2021

Сотрудница отеля в Бодруме рассказала об эвакуации туристов

Сотрудница эвакуированного из района Гюверджинлик турецкого Бодрума отеля "Титаник" рассказала РИА Новости о грозившей туристам опасности. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T17:38

2021-07-29T17:38

2021-07-29T18:04

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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости, Алена Палажченко. Сотрудница эвакуированного из района Гюверджинлик турецкого Бодрума отеля "Титаник" рассказала РИА Новости о грозившей туристам опасности.Как ранее заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, один отель в Гюверджинлике в районе турецкого Бодрума эвакуирован из-за лесного пожараОна отметила, что оба отеля находятся в не в самом Бодруме, а в 25 километрах от него. Эвакуирован пока только отель "Титаник".В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, информации о пострадавших россиянах не поступало.Как ранее заявил в четверг министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе курорта Мармариса. По его словам, эвакуирован один из отелей в районе Бодрума, где также бушует лесной пожар.По данным министерства сельского и лесного хозяйства, продолжается также тушение лесных пожаров в районе Аксеки провинции Анталья, районе Силифке провинции Мерсин, районе Караисали провинции Адана, районе Пос провинции Османие и районе Яхьялы провинции Кайсери. Всего за последние два дня произошел 41 лесной пожар в 13 турецких провинциях, 31 из них взят под контроль.

https://ria.ru/20210729/pozhar-1743478378.html

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