https://ria.ru/20210729/erevan-1743508869.html

В Ереване грабители совершили налет на пункт обмена валюты

В Ереване грабители совершили налет на пункт обмена валюты - РИА Новости, 29.07.2021

В Ереване грабители совершили налет на пункт обмена валюты

Вооруженное нападение на пункт обмена валюты совершено в четверг в центре Еревана, сообщили в пресс-службе Следственного комитета страны. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T19:43

2021-07-29T19:43

2021-07-29T19:43

ереван

происшествия

в мире

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ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Вооруженное нападение на пункт обмена валюты совершено в четверг в центре Еревана, сообщили в пресс-службе Следственного комитета страны.Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статьям "разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия" и "незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ". Максимальная санкция по ним предусматривает 10 лет лишения свободы."На месте происшествия обнаружены маска одного из нападавших и боевая граната. Опрошен ряд лиц, в том числе пострадавший и свидетели. Назначены экспертизы", - заявили в СК.

https://ria.ru/20210728/ograblenie-1743323352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ереван, происшествия, в мире