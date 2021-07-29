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В Ереване грабители совершили налет на пункт обмена валюты
В Ереване грабители совершили налет на пункт обмена валюты - РИА Новости, 29.07.2021
В Ереване грабители совершили налет на пункт обмена валюты
Вооруженное нападение на пункт обмена валюты совершено в четверг в центре Еревана, сообщили в пресс-службе Следственного комитета страны. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T19:43
2021-07-29T19:43
2021-07-29T19:43
ереван
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в мире
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ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Вооруженное нападение на пункт обмена валюты совершено в четверг в центре Еревана, сообщили в пресс-службе Следственного комитета страны.Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статьям "разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия" и "незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ". Максимальная санкция по ним предусматривает 10 лет лишения свободы."На месте происшествия обнаружены маска одного из нападавших и боевая граната. Опрошен ряд лиц, в том числе пострадавший и свидетели. Назначены экспертизы", - заявили в СК.
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ереван, происшествия, в мире
В Ереване грабители совершили налет на пункт обмена валюты
В центре Еревана грабители совершили вооруженное нападение на пункт обмена валюты
ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости.
Вооруженное нападение на пункт обмена валюты совершено в четверг в центре Еревана
, сообщили в пресс-службе Следственного комитета страны.
"Несколько человек ворвались 29 июля в пункт выдачи кредитов и обмена валют на улице Амиряна в Ереване и, угрожая боевой гранатой, потребовали отдать им деньги. Встретив сопротивление, они обратились в бегство", - говорится на сайте СК.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статьям "разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия" и "незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ". Максимальная санкция по ним предусматривает 10 лет лишения свободы.
"На месте происшествия обнаружены маска одного из нападавших и боевая граната. Опрошен ряд лиц, в том числе пострадавший и свидетели. Назначены экспертизы", - заявили в СК.