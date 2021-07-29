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Под Калининградом построят крупнейший завод для солнечной энергетики
Под Калининградом построят крупнейший завод для солнечной энергетики - РИА Новости, 29.07.2021
Под Калининградом построят крупнейший завод для солнечной энергетики
Строительство крупнейшего в России завода по производству оборудования для солнечной энергетики началось в индустриальном парке "Черняховск" в Калининградской... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T17:55
2021-07-29T17:55
россия
калининградская область
европа
энергетика
экономика
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КАЛИНИНГРАД, 29 июл - РИА Новости. Строительство крупнейшего в России завода по производству оборудования для солнечной энергетики началось в индустриальном парке "Черняховск" в Калининградской области, сообщила пресс-служба регионального правительства."В четверг в индустриальном парке "Черняховск" на востоке Калининградской области началось строительство промышленного комплекса "ЭнКОР Групп" – инвестиционного проекта компании Unigreen инвестиционного фонда "Реам Менеджмент", который специализируется на вложениях в "зеленые" технологии", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что старт проекта отметили закладкой памятной капсулы на площадке будущего предприятия – первого резидента индустриального парка "Черняховск". Предприятие будет выпускать преимущественно на экспорт кремниевые пластины и ячейки. Объем инвестиций оценивается в 24,7 миллиарда рублей. После выхода на проектную мощность калининградский завод "ЭнКОР Групп" станет крупнейшим производителем оборудования для солнечной энергетики в Европе.По данным компании "Реам Менеджмент", проект уникален тем, что предусматривает полный производственный цикл, охватывающий глубокую переработку основного сырья – кремния, и выпуск фотоэлектрических преобразователей для дальнейшей сборки в солнечные модули.С выходом на проектную мощность компания станет одним из крупнейших работодателей Калининградской области, обеспечив дополнительную занятость на востоке региона. Предусматривается создание более 750 новых рабочих мест с увеличением их количества до 1150 к 2025 году. Предприятие займется подготовкой специалистов совместно с Балтийским федеральным университетом имени Канта.
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россия, калининградская область, европа, энергетика, экономика
17:55 29.07.2021
 
Под Калининградом построят крупнейший завод для солнечной энергетики

Под Калининградом построят крупнейший в России завод оборудования для солнечной энергетики

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСолнечная электростанция во Львовской области
Солнечная электростанция во Львовской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КАЛИНИНГРАД, 29 июл - РИА Новости. Строительство крупнейшего в России завода по производству оборудования для солнечной энергетики началось в индустриальном парке "Черняховск" в Калининградской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"В четверг в индустриальном парке "Черняховск" на востоке Калининградской области началось строительство промышленного комплекса "ЭнКОР Групп" – инвестиционного проекта компании Unigreen инвестиционного фонда "Реам Менеджмент", который специализируется на вложениях в "зеленые" технологии", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе отметили, что старт проекта отметили закладкой памятной капсулы на площадке будущего предприятия – первого резидента индустриального парка "Черняховск". Предприятие будет выпускать преимущественно на экспорт кремниевые пластины и ячейки. Объем инвестиций оценивается в 24,7 миллиарда рублей. После выхода на проектную мощность калининградский завод "ЭнКОР Групп" станет крупнейшим производителем оборудования для солнечной энергетики в Европе.
По данным компании "Реам Менеджмент", проект уникален тем, что предусматривает полный производственный цикл, охватывающий глубокую переработку основного сырья – кремния, и выпуск фотоэлектрических преобразователей для дальнейшей сборки в солнечные модули.
С выходом на проектную мощность компания станет одним из крупнейших работодателей Калининградской области, обеспечив дополнительную занятость на востоке региона. Предусматривается создание более 750 новых рабочих мест с увеличением их количества до 1150 к 2025 году. Предприятие займется подготовкой специалистов совместно с Балтийским федеральным университетом имени Канта.
 
РоссияКалининградская областьЕвропаэнергетикаЭкономика
 
 
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