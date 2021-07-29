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Российский дзюдоист завоевал бронзу Олимпиады

Российский дзюдоист завоевал бронзу Олимпиады - РИА Новости, 29.07.2021

Российский дзюдоист завоевал бронзу Олимпиады

Российский дзюдоист Нияз Ильясов завоевал бронзу Олимпийских игр в весовой категории до 100 килограммов.В схватке за медаль он победил грузина Варлама... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T13:00

2021-07-29T13:00

2021-07-29T14:48

россия

нияз ильясов

легкая атлетика

токио

спорт

олимпийские игры

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ТОКИО, 29 июл — РИА Новости. Российский дзюдоист Нияз Ильясов завоевал бронзу Олимпийских игр в весовой категории до 100 килограммов.В схватке за медаль он победил грузина Варлама Липартелиани. Еще одним бронзовым призером стал португалец Жорже Фонсека. Золото получил японский атлет Аарон Вольф, он одолел южнокорейца Чо Гу Хама.Позднее Ильясов заявил, что радость вызвала сильные эмоции и он не смог сдержать слез.Он также напомнил, что два месяца назад на чемпионате Европы проиграл Липартелиани во встрече за выход в финал."И сегодня это была достаточно принципиальная лично для меня схватка. И хорошо, что все так сложилось", — заключил атлет.Всего у российской сборной семь золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых медалей.

https://rsport.ria.ru/20210729/judo-1743425950.html

россия

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россия, нияз ильясов, легкая атлетика, токио, спорт, олимпийские игры