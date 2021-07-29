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Российский дзюдоист завоевал бронзу Олимпиады
Российский дзюдоист завоевал бронзу Олимпиады - РИА Новости, 29.07.2021
Российский дзюдоист завоевал бронзу Олимпиады
Российский дзюдоист Нияз Ильясов завоевал бронзу Олимпийских игр в весовой категории до 100 килограммов.В схватке за медаль он победил грузина Варлама... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:00
2021-07-29T14:48
россия
нияз ильясов
легкая атлетика
токио
спорт
олимпийские игры
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ТОКИО, 29 июл — РИА Новости. Российский дзюдоист Нияз Ильясов завоевал бронзу Олимпийских игр в весовой категории до 100 килограммов.В схватке за медаль он победил грузина Варлама Липартелиани. Еще одним бронзовым призером стал португалец Жорже Фонсека. Золото получил японский атлет Аарон Вольф, он одолел южнокорейца Чо Гу Хама.Позднее Ильясов заявил, что радость вызвала сильные эмоции и он не смог сдержать слез.Он также напомнил, что два месяца назад на чемпионате Европы проиграл Липартелиани во встрече за выход в финал."И сегодня это была достаточно принципиальная лично для меня схватка. И хорошо, что все так сложилось", — заключил атлет.Всего у российской сборной семь золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых медалей.
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россия, нияз ильясов, легкая атлетика, токио, спорт, олимпийские игры
13:00 29.07.2021 (обновлено: 14:48 29.07.2021)
 

Российский дзюдоист завоевал бронзу Олимпиады

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНияз Ильясов
Нияз Ильясов - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ТОКИО, 29 июл — РИА Новости. Российский дзюдоист Нияз Ильясов завоевал бронзу Олимпийских игр в весовой категории до 100 килограммов.

В схватке за медаль он победил грузина Варлама Липартелиани. Еще одним бронзовым призером стал португалец Жорже Фонсека.
Золото получил японский атлет Аарон Вольф, он одолел южнокорейца Чо Гу Хама.
Позднее Ильясов заявил, что радость вызвала сильные эмоции и он не смог сдержать слез.
"Тяжелый в психологическом и моральном плане день выдался. И атмосфера здесь такая, поэтому не удержался", — сказал спортсмен.
Он также напомнил, что два месяца назад на чемпионате Европы проиграл Липартелиани во встрече за выход в финал.
"И сегодня это была достаточно принципиальная лично для меня схватка. И хорошо, что все так сложилось", — заключил атлет.
Всего у российской сборной семь золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых медалей.
Японская дзюдоистка Сёри Хамада - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
13:03Олимпиада 2020
Японская дзюдоистка Хамада завоевала олимпийское золото
 
РоссияНияз ИльясовЛегкая атлетикаТокиоСпортОлимпийские игры
 
 
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