https://ria.ru/20210729/durov-1743521792.html

Блокировка фейков о COVID-19 неэффективна, заявил Дуров

Блокировка фейков о COVID-19 неэффективна, заявил Дуров - РИА Новости, 29.07.2021

Блокировка фейков о COVID-19 неэффективна, заявил Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров назвал блокировку сообщений о COVID, считающихся ложными, неэффективным способом борьбы с дезинформацией. Это также ставит под... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T21:36

2021-07-29T21:36

2021-07-29T21:40

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

telegram (приложение)

павел дуров

технологии

общество

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости/Прайм. Основатель Telegram Павел Дуров назвал блокировку сообщений о COVID, считающихся ложными, неэффективным способом борьбы с дезинформацией. Это также ставит под угрозу доверие пользователей к социальной сети, заявил Дуров в своем Telegram-канале.Дуров отметил, что год назад идея о том, что вирус возник в Уханьской лаборатории, была отвергнута как теория заговора. Facebook, Twitter и другие социальные сети блокировали такие сообщения, хотя на данный момент эта теория становится основным научным представлением о происхождении вируса."Такие случаи делают борьбу с ложными сообщениями и дезинформацией особенно сложной задачей. Они также могут существенно подорвать доверие людей к непредвзятости социальных сетей и поставить под угрозу будущие усилия по борьбе с дезинформацией", - пишет основатель Telegram.Дуров также уточнил, что Telegram никогда не блокировал подобные сообщения, "потому что не думали, что ... задача (социальной сети - ред.) - решать за пользователей, во что им верить". Вместо этого, Telegram запустил в 2020 году инициативу, благодаря которой пользователи по всему миру могут получить информацию о коронавирусе от официальных источников своих стран.

https://ria.ru/20210721/durov-1742283476.html

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коронавирус covid-19, telegram (приложение), павел дуров, технологии, общество