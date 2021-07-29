21:36 29.07.2021 (обновлено: 21:40 29.07.2021)
Блокировка фейков о COVID-19 неэффективна, заявил Дуров
Основатель Telegram Дуров: блокировка фейков о COVID неэффективна для борьбы с дезинформацией
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости/Прайм. Основатель Telegram Павел Дуров назвал блокировку сообщений о COVID, считающихся ложными, неэффективным способом борьбы с дезинформацией. Это также ставит под угрозу доверие пользователей к социальной сети, заявил Дуров в своем Telegram-канале.
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"Такие случаи делают борьбу с ложными сообщениями и дезинформацией особенно сложной задачей. Они также могут существенно подорвать доверие людей к непредвзятости социальных сетей и поставить под угрозу будущие усилия по борьбе с дезинформацией", - пишет основатель Telegram.
Дуров также уточнил, что Telegram никогда не блокировал подобные сообщения, "потому что не думали, что ... задача (социальной сети - ред.) - решать за пользователей, во что им верить". Вместо этого, Telegram запустил в 2020 году инициативу, благодаря которой пользователи по всему миру могут получить информацию о коронавирусе от официальных источников своих стран.
"За 20 лет управления дискуссионными платформами я заметил, что теории заговора только усиливаются каждый раз, когда их контент удаляется модераторами. ... Вот почему распространение правды всегда будет более эффективной стратегией, чем использование цензуры", - подытожил Дуров.