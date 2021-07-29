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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210729/durov-1743521792.html
Блокировка фейков о COVID-19 неэффективна, заявил Дуров
Блокировка фейков о COVID-19 неэффективна, заявил Дуров - РИА Новости, 29.07.2021
Блокировка фейков о COVID-19 неэффективна, заявил Дуров
Основатель Telegram Павел Дуров назвал блокировку сообщений о COVID, считающихся ложными, неэффективным способом борьбы с дезинформацией. Это также ставит под... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T21:36
2021-07-29T21:40
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
telegram (приложение)
павел дуров
технологии
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости/Прайм. Основатель Telegram Павел Дуров назвал блокировку сообщений о COVID, считающихся ложными, неэффективным способом борьбы с дезинформацией. Это также ставит под угрозу доверие пользователей к социальной сети, заявил Дуров в своем Telegram-канале.Дуров отметил, что год назад идея о том, что вирус возник в Уханьской лаборатории, была отвергнута как теория заговора. Facebook, Twitter и другие социальные сети блокировали такие сообщения, хотя на данный момент эта теория становится основным научным представлением о происхождении вируса."Такие случаи делают борьбу с ложными сообщениями и дезинформацией особенно сложной задачей. Они также могут существенно подорвать доверие людей к непредвзятости социальных сетей и поставить под угрозу будущие усилия по борьбе с дезинформацией", - пишет основатель Telegram.Дуров также уточнил, что Telegram никогда не блокировал подобные сообщения, "потому что не думали, что ... задача (социальной сети - ред.) - решать за пользователей, во что им верить". Вместо этого, Telegram запустил в 2020 году инициативу, благодаря которой пользователи по всему миру могут получить информацию о коронавирусе от официальных источников своих стран.
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коронавирус covid-19, telegram (приложение), павел дуров, технологии, общество
21:36 29.07.2021 (обновлено: 21:40 29.07.2021)
 
Блокировка фейков о COVID-19 неэффективна, заявил Дуров

Основатель Telegram Дуров: блокировка фейков о COVID неэффективна для борьбы с дезинформацией

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости/Прайм. Основатель Telegram Павел Дуров назвал блокировку сообщений о COVID, считающихся ложными, неэффективным способом борьбы с дезинформацией. Это также ставит под угрозу доверие пользователей к социальной сети, заявил Дуров в своем Telegram-канале.
Дуров отметил, что год назад идея о том, что вирус возник в Уханьской лаборатории, была отвергнута как теория заговора. Facebook, Twitter и другие социальные сети блокировали такие сообщения, хотя на данный момент эта теория становится основным научным представлением о происхождении вируса.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 20:28
Павел Дуров знал, что за его телефоном могли следить
"Такие случаи делают борьбу с ложными сообщениями и дезинформацией особенно сложной задачей. Они также могут существенно подорвать доверие людей к непредвзятости социальных сетей и поставить под угрозу будущие усилия по борьбе с дезинформацией", - пишет основатель Telegram.
Дуров также уточнил, что Telegram никогда не блокировал подобные сообщения, "потому что не думали, что ... задача (социальной сети - ред.) - решать за пользователей, во что им верить". Вместо этого, Telegram запустил в 2020 году инициативу, благодаря которой пользователи по всему миру могут получить информацию о коронавирусе от официальных источников своих стран.
"За 20 лет управления дискуссионными платформами я заметил, что теории заговора только усиливаются каждый раз, когда их контент удаляется модераторами. ... Вот почему распространение правды всегда будет более эффективной стратегией, чем использование цензуры", - подытожил Дуров.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Telegram (приложение)Павел ДуровТехнологииОбщество
 
 
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