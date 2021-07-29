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В Татарстане легковушка насмерть сбила женщину с ребенком
В Татарстане легковушка насмерть сбила женщину с ребенком - РИА Новости, 29.07.2021
В Татарстане легковушка насмерть сбила женщину с ребенком
Автомобиль совершил наезд на женщину с восьмилетней девочкой на нерегулируемом переходе на трассе М-7 "Волга" в Татарстане, женщина погибла, ребенок... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T19:50
2021-07-29T19:50
россия
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Автомобиль совершил наезд на женщину с восьмилетней девочкой на нерегулируемом переходе на трассе М-7 "Волга" в Татарстане, женщина погибла, ребенок госпитализирован, сообщает МВД по республике.По информации МВД, восьмилетняя девочка с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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россия
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россия, республика татарстан (татарстан), происшествия
19:50 29.07.2021
 
В Татарстане легковушка насмерть сбила женщину с ребенком

В Татарстане на трассе М-7 "Волга" автомобиль насмерть сбил женщину с восьмилетней девочкой

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Автомобиль совершил наезд на женщину с восьмилетней девочкой на нерегулируемом переходе на трассе М-7 "Волга" в Татарстане, женщина погибла, ребенок госпитализирован, сообщает МВД по республике.
"На 834-м километре автодороги М-7 водитель автомобиля Geely не уступил дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, совершил наезд на женщину с ребенком. В результате наезда женщина погибла на месте", - говорится в сообщении.
По информации МВД, восьмилетняя девочка с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
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