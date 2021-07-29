https://ria.ru/20210729/dtp-1743509932.html
В Татарстане легковушка насмерть сбила женщину с ребенком
В Татарстане легковушка насмерть сбила женщину с ребенком - РИА Новости, 29.07.2021
В Татарстане легковушка насмерть сбила женщину с ребенком
Автомобиль совершил наезд на женщину с восьмилетней девочкой на нерегулируемом переходе на трассе М-7 "Волга" в Татарстане, женщина погибла, ребенок... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T19:50
2021-07-29T19:50
2021-07-29T19:50
россия
республика татарстан (татарстан)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149275/38/1492753899_33:410:2945:2048_1920x0_80_0_0_1cb2319fcf00f4357356ecbbf26335be.jpg
КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Автомобиль совершил наезд на женщину с восьмилетней девочкой на нерегулируемом переходе на трассе М-7 "Волга" в Татарстане, женщина погибла, ребенок госпитализирован, сообщает МВД по республике.По информации МВД, восьмилетняя девочка с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20210729/kazan-1743474529.html
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/149275/38/1492753899_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_78190b667545037dd3ca98fcdf93bd16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика татарстан (татарстан), происшествия
В Татарстане легковушка насмерть сбила женщину с ребенком
В Татарстане на трассе М-7 "Волга" автомобиль насмерть сбил женщину с восьмилетней девочкой