https://ria.ru/20210729/dtp-1743509932.html

В Татарстане легковушка насмерть сбила женщину с ребенком

В Татарстане легковушка насмерть сбила женщину с ребенком - РИА Новости, 29.07.2021

В Татарстане легковушка насмерть сбила женщину с ребенком

Автомобиль совершил наезд на женщину с восьмилетней девочкой на нерегулируемом переходе на трассе М-7 "Волга" в Татарстане, женщина погибла, ребенок... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T19:50

2021-07-29T19:50

2021-07-29T19:50

россия

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Автомобиль совершил наезд на женщину с восьмилетней девочкой на нерегулируемом переходе на трассе М-7 "Волга" в Татарстане, женщина погибла, ребенок госпитализирован, сообщает МВД по республике.По информации МВД, восьмилетняя девочка с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210729/kazan-1743474529.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика татарстан (татарстан), происшествия