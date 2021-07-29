https://ria.ru/20210729/dostup-1743391463.html

Huawei и Apple ограничили доступ россиян к приложениям нелегалов финрынка

Huawei и Apple ограничили доступ россиян к приложениям нелегалов финрынка - РИА Новости, 29.07.2021

Huawei и Apple ограничили доступ россиян к приложениям нелегалов финрынка

Компания Huawei по запросу ЦБ ограничила россиянам доступ к 21 мобильному приложению компаний, нелегально предлагающих свои услуги на финансовом рынке РФ, Apple РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T10:21

2021-07-29T10:21

2021-07-29T10:21

россия

центральный банк рф (цб рф)

huawei technologies

apple

технологии

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Компания Huawei по запросу ЦБ ограничила россиянам доступ к 21 мобильному приложению компаний, нелегально предлагающих свои услуги на финансовом рынке РФ, Apple - к 41 подобному приложению, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.Ранее регулятор сообщал, что пытается договориться с компаниями-производителями и поставщиками техники, чтобы ограничить доступ к мобильным приложениям, предлагающим услуги нелегалов.

https://ria.ru/20210729/moshennichestvo-1743368873.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), huawei technologies, apple, технологии