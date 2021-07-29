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Huawei и Apple ограничили доступ россиян к приложениям нелегалов финрынка
Huawei и Apple ограничили доступ россиян к приложениям нелегалов финрынка - РИА Новости, 29.07.2021
Huawei и Apple ограничили доступ россиян к приложениям нелегалов финрынка
Компания Huawei по запросу ЦБ ограничила россиянам доступ к 21 мобильному приложению компаний, нелегально предлагающих свои услуги на финансовом рынке РФ, Apple РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T10:21
2021-07-29T10:21
2021-07-29T10:21
россия
центральный банк рф (цб рф)
huawei technologies
apple
технологии
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Компания Huawei по запросу ЦБ ограничила россиянам доступ к 21 мобильному приложению компаний, нелегально предлагающих свои услуги на финансовом рынке РФ, Apple - к 41 подобному приложению, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.Ранее регулятор сообщал, что пытается договориться с компаниями-производителями и поставщиками техники, чтобы ограничить доступ к мобильным приложениям, предлагающим услуги нелегалов.
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россия, центральный банк рф (цб рф), huawei technologies, apple, технологии
Huawei и Apple ограничили доступ россиян к приложениям нелегалов финрынка
Huawei и Apple по запросу ЦБ ограничили доступ россиян к десяткам приложений нелегалов финрынка