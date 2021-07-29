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В Москве за год отремонтируют 23 миллиона квадратных метров дорог
В Москве за год отремонтируют 23 миллиона квадратных метров дорог - РИА Новости, 29.07.2021
В Москве за год отремонтируют 23 миллиона квадратных метров дорог
В Москве в 2021 году планируется отремонтировать 23 миллиона квадратных метров дорог, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:19
2021-07-29T11:19
2021-07-29T11:20
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автомобильные дороги
петр бирюков
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МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость. В Москве в 2021 году планируется отремонтировать 23 миллиона квадратных метров дорог, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, всего в программу текущего года включено порядка 1,2 тысячи улиц и проездов."Ведется работа не только на вылетных магистралях и скоростных трассах, таких как Ленинградский проспект, Тверская, МКАД или Садовое кольцо, но и на дорогах 1-3-й категорий. Работы ведутся буквально по всем направлениям, в этом году отремонтируем порядка 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий", - пояснил Бирюков.Заммэра добавил, что 16 миллионов квадратных метров дорожного полотна в Москве уже отремонтировано – в частности, завершен ремонт на 1-ой Тверской-Ямской улице, МКАД, Варшавском шоссе.
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автомобильные дороги, петр бирюков, москва
МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость.
В Москве в 2021 году планируется отремонтировать 23 миллиона квадратных метров дорог, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, всего в программу текущего года включено порядка 1,2 тысячи улиц и проездов.
"Ведется работа не только на вылетных магистралях и скоростных трассах, таких как Ленинградский проспект, Тверская, МКАД или Садовое кольцо, но и на дорогах 1-3-й категорий. Работы ведутся буквально по всем направлениям, в этом году отремонтируем порядка 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий", - пояснил Бирюков.
Заммэра добавил, что 16 миллионов квадратных метров дорожного полотна в Москве уже отремонтировано – в частности, завершен ремонт на 1-ой Тверской-Ямской улице, МКАД, Варшавском шоссе.
"Работа продолжается, до октября реализуем программу в полном объеме", - заключил Бирюков.