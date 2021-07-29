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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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В Москве за год отремонтируют 23 миллиона квадратных метров дорог
В Москве за год отремонтируют 23 миллиона квадратных метров дорог - РИА Новости, 29.07.2021
В Москве за год отремонтируют 23 миллиона квадратных метров дорог
В Москве в 2021 году планируется отремонтировать 23 миллиона квадратных метров дорог, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:19
2021-07-29T11:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
автомобильные дороги
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость. В Москве в 2021 году планируется отремонтировать 23 миллиона квадратных метров дорог, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, всего в программу текущего года включено порядка 1,2 тысячи улиц и проездов."Ведется работа не только на вылетных магистралях и скоростных трассах, таких как Ленинградский проспект, Тверская, МКАД или Садовое кольцо, но и на дорогах 1-3-й категорий. Работы ведутся буквально по всем направлениям, в этом году отремонтируем порядка 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий", - пояснил Бирюков.Заммэра добавил, что 16 миллионов квадратных метров дорожного полотна в Москве уже отремонтировано – в частности, завершен ремонт на 1-ой Тверской-Ямской улице, МКАД, Варшавском шоссе.
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автомобильные дороги, петр бирюков, москва
11:19 29.07.2021 (обновлено: 11:20 29.07.2021)
 

В Москве за год отремонтируют 23 миллиона квадратных метров дорог

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРемонт дороги в Москве
Ремонт дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость. В Москве в 2021 году планируется отремонтировать 23 миллиона квадратных метров дорог, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, всего в программу текущего года включено порядка 1,2 тысячи улиц и проездов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 14:37Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Рабочей силы в сфере ЖКХ в Москве сейчас достаточно, заявил Бирюков
"Ведется работа не только на вылетных магистралях и скоростных трассах, таких как Ленинградский проспект, Тверская, МКАД или Садовое кольцо, но и на дорогах 1-3-й категорий. Работы ведутся буквально по всем направлениям, в этом году отремонтируем порядка 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий", - пояснил Бирюков.
Заммэра добавил, что 16 миллионов квадратных метров дорожного полотна в Москве уже отремонтировано – в частности, завершен ремонт на 1-ой Тверской-Ямской улице, МКАД, Варшавском шоссе.
"Работа продолжается, до октября реализуем программу в полном объеме", - заключил Бирюков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниАвтомобильные дорогиПетр БирюковМосква
 
 
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