https://ria.ru/20210729/dorogi-1743402891.html

В Москве за год отремонтируют 23 миллиона квадратных метров дорог

В Москве за год отремонтируют 23 миллиона квадратных метров дорог - РИА Новости, 29.07.2021

В Москве за год отремонтируют 23 миллиона квадратных метров дорог

В Москве в 2021 году планируется отремонтировать 23 миллиона квадратных метров дорог, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:19

2021-07-29T11:19

2021-07-29T11:20

москва сегодня: мегаполис для жизни

автомобильные дороги

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость. В Москве в 2021 году планируется отремонтировать 23 миллиона квадратных метров дорог, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, всего в программу текущего года включено порядка 1,2 тысячи улиц и проездов."Ведется работа не только на вылетных магистралях и скоростных трассах, таких как Ленинградский проспект, Тверская, МКАД или Садовое кольцо, но и на дорогах 1-3-й категорий. Работы ведутся буквально по всем направлениям, в этом году отремонтируем порядка 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий", - пояснил Бирюков.Заммэра добавил, что 16 миллионов квадратных метров дорожного полотна в Москве уже отремонтировано – в частности, завершен ремонт на 1-ой Тверской-Ямской улице, МКАД, Варшавском шоссе.

https://ria.ru/20210702/zhkkh-1739598774.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автомобильные дороги, петр бирюков, москва