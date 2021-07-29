https://ria.ru/20210729/dorogi-1743360396.html

Счетная палата нашла способ снизить расходы на строительство дорог

Счетная палата нашла способ снизить расходы на строительство дорог - РИА Новости, 29.07.2021

Счетная палата нашла способ снизить расходы на строительство дорог

Использование щебня по старому ГОСТу при строительстве дорог позволило бы экономить почти 1,5 миллиарда рублей расходов федерального бюджета в год, не ухудшив... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T00:40

2021-07-29T00:40

2021-07-29T00:40

россия

счетная палата рф

москва

краснодарский край

забайкальский край

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40802/23/408022373_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_e484a207ef58a498736cf8db623582af.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Использование щебня по старому ГОСТу при строительстве дорог позволило бы экономить почти 1,5 миллиарда рублей расходов федерального бюджета в год, не ухудшив при этом качество автотрасс, говорится в отчете Счетной палаты РФ по итогам анализа применения новых, экономически целесообразных, долговечных материалов и технологий при строительстве и ремонте автодорог общего пользования в 2018–2020 годах.Аудиторы обратили внимание, что действующие стандарты дорожного строительства допускают использование асфальтобетона только на основе щебня по новому ГОСТу 32703-2014, и исключают возможность использования традиционных асфальтобетонов, которые требуют применения щебня по старому ГОСТу 8267-93."Это приводит к удорожанию 1 тонны щебня по ГОСТ 32703-2014, например в Республике Татарстан – в среднем на 19,7% (до 1,695 тысячи рублей), в Ростовской области и Краснодарском крае – в среднем на 68,1% (до 1,5 тысячи рублей), в Забайкальском крае, Амурской и Иркутской областях – в среднем на 121,8% (до 1,332 тысячи рублей)", - говорится в документе.С учетом разницы стоимости старого и нового щебня включение первого в перечень разрешенных материалов могло бы сэкономить средства федерального бюджета в общем объеме 1 477,3 миллиона рублей ежегодно, подсчитали аудиторы.При этом, по их данным, показатели состояния дорожного покрытия участков, на которых применялись традиционные и новые стандарты, практически не отличаются, а колейность отдельных участков с применением новых асфальтобетонов оказывается даже выше."По оценкам экспертов, требования к физико-механическим свойствам асфальтобетона в новых стандартах нормируются без должного учета российских климатических условий эксплуатации. При этом высокая пористость новых асфальтобетонов может приводить к преждевременному разрушению покрытий в регионах с влажным и холодным климатом", - говорится в отчете.

https://ria.ru/20210729/rosavtodor-1743360133.html

https://ria.ru/20210714/oon-1741183781.html

россия

москва

краснодарский край

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, счетная палата рф, москва, краснодарский край, забайкальский край, экономика