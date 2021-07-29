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Счетная палата нашла способ снизить расходы на строительство дорог
Счетная палата нашла способ снизить расходы на строительство дорог - РИА Новости, 29.07.2021
Счетная палата нашла способ снизить расходы на строительство дорог
Использование щебня по старому ГОСТу при строительстве дорог позволило бы экономить почти 1,5 миллиарда рублей расходов федерального бюджета в год, не ухудшив... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T00:40
2021-07-29T00:40
россия
счетная палата рф
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экономика
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Использование щебня по старому ГОСТу при строительстве дорог позволило бы экономить почти 1,5 миллиарда рублей расходов федерального бюджета в год, не ухудшив при этом качество автотрасс, говорится в отчете Счетной палаты РФ по итогам анализа применения новых, экономически целесообразных, долговечных материалов и технологий при строительстве и ремонте автодорог общего пользования в 2018–2020 годах.Аудиторы обратили внимание, что действующие стандарты дорожного строительства допускают использование асфальтобетона только на основе щебня по новому ГОСТу 32703-2014, и исключают возможность использования традиционных асфальтобетонов, которые требуют применения щебня по старому ГОСТу 8267-93."Это приводит к удорожанию 1 тонны щебня по ГОСТ 32703-2014, например в Республике Татарстан – в среднем на 19,7% (до 1,695 тысячи рублей), в Ростовской области и Краснодарском крае – в среднем на 68,1% (до 1,5 тысячи рублей), в Забайкальском крае, Амурской и Иркутской областях – в среднем на 121,8% (до 1,332 тысячи рублей)", - говорится в документе.С учетом разницы стоимости старого и нового щебня включение первого в перечень разрешенных материалов могло бы сэкономить средства федерального бюджета в общем объеме 1 477,3 миллиона рублей ежегодно, подсчитали аудиторы.При этом, по их данным, показатели состояния дорожного покрытия участков, на которых применялись традиционные и новые стандарты, практически не отличаются, а колейность отдельных участков с применением новых асфальтобетонов оказывается даже выше."По оценкам экспертов, требования к физико-механическим свойствам асфальтобетона в новых стандартах нормируются без должного учета российских климатических условий эксплуатации. При этом высокая пористость новых асфальтобетонов может приводить к преждевременному разрушению покрытий в регионах с влажным и холодным климатом", - говорится в отчете.
https://ria.ru/20210729/rosavtodor-1743360133.html
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россия, счетная палата рф, москва, краснодарский край, забайкальский край, экономика
00:40 29.07.2021
 
Счетная палата нашла способ снизить расходы на строительство дорог

Счетная палата нашла способ экономить 1,5 миллиарда рублей в год на строительстве дорог

© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкКиевское шоссе в Москве
Киевское шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Использование щебня по старому ГОСТу при строительстве дорог позволило бы экономить почти 1,5 миллиарда рублей расходов федерального бюджета в год, не ухудшив при этом качество автотрасс, говорится в отчете Счетной палаты РФ по итогам анализа применения новых, экономически целесообразных, долговечных материалов и технологий при строительстве и ремонте автодорог общего пользования в 2018–2020 годах.
Аудиторы обратили внимание, что действующие стандарты дорожного строительства допускают использование асфальтобетона только на основе щебня по новому ГОСТу 32703-2014, и исключают возможность использования традиционных асфальтобетонов, которые требуют применения щебня по старому ГОСТу 8267-93.
"Свершившаяся техническая "революция" в области дорожного строительства не предложила принципиально новые составы асфальтобетонных смесей", - отмечают аудиторы. При этом стоимость асфальтобетонов по новым стандартам в сравнении с традиционными асфальтобетонами значительно увеличилась.
"Это приводит к удорожанию 1 тонны щебня по ГОСТ 32703-2014, например в Республике Татарстан – в среднем на 19,7% (до 1,695 тысячи рублей), в Ростовской области и Краснодарском крае – в среднем на 68,1% (до 1,5 тысячи рублей), в Забайкальском крае, Амурской и Иркутской областях – в среднем на 121,8% (до 1,332 тысячи рублей)", - говорится в документе.
Здание Счетной Палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
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С учетом разницы стоимости старого и нового щебня включение первого в перечень разрешенных материалов могло бы сэкономить средства федерального бюджета в общем объеме 1 477,3 миллиона рублей ежегодно, подсчитали аудиторы.
При этом, по их данным, показатели состояния дорожного покрытия участков, на которых применялись традиционные и новые стандарты, практически не отличаются, а колейность отдельных участков с применением новых асфальтобетонов оказывается даже выше.
"По оценкам экспертов, требования к физико-механическим свойствам асфальтобетона в новых стандартах нормируются без должного учета российских климатических условий эксплуатации. При этом высокая пористость новых асфальтобетонов может приводить к преждевременному разрушению покрытий в регионах с влажным и холодным климатом", - говорится в отчете.
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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РоссияСчетная палата РФМоскваКраснодарский крайЗабайкальский крайЭкономика
 
 
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