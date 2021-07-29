Постпред при ОБСЕ призвал Украину отказаться от "авантюр" в Донбассе
Постпред при ОБСЕ Лукашевич: рассчитываем, что Украина откажется от авантюр и провокаций в Донбассе
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
"(Президент Украины Владимир) Зеленский на днях уволил главнокомандующего ВСУ (Руслана) Хомчака по причине "отсутствия синергии между минобороны Украины и ее вооруженными силами". Рассчитываем, что новое украинское военное руководство откажется от авантюр и провокаций в Донбассе и будет строго следовать обязательствам Киева в контексте урегулирования", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
27 июля, 18:27Главнокомандующий ВСУ Хомчак подал в отставку
В среду вечером Зеленский своими указами уволил главу Генштаба Сергея Корнийчука и командующего Объединенными силами в Донбассе Владимира Кравченко. Их места заняли Сергей Шаптала и Александр Павлюк. Также своей должности лишился командующий десантно-штурмовыми войсками страны Евгений Мойсюк.
Днем ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак ушел в отставку по инициативе главы государства, его пост занял командующий оперативного командования "Север" Валерий Залужный. Также Зеленский уволил Михаила Коваля с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Первым заместителем секретаря СНБО был назначен Хомчак.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.