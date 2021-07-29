https://ria.ru/20210729/donbass-1743436075.html

Постпред при ОБСЕ призвал Украину отказаться от "авантюр" в Донбассе

Постпред при ОБСЕ призвал Украину отказаться от "авантюр" в Донбассе - РИА Новости, 29.07.2021

Постпред при ОБСЕ призвал Украину отказаться от "авантюр" в Донбассе

Москва ожидает, что новое военное руководство Украины откажется от авантюр и провокаций в Донбассе, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T13:48

2021-07-29T13:48

2021-07-29T13:48

россия

ситуация в днр и лнр

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

александр лукашевич

министерство обороны украины

украина

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ВЕНА, 29 июл - РИА Новости. Москва ожидает, что новое военное руководство Украины откажется от авантюр и провокаций в Донбассе, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич."(Президент Украины Владимир) Зеленский на днях уволил главнокомандующего ВСУ (Руслана) Хомчака по причине "отсутствия синергии между минобороны Украины и ее вооруженными силами". Рассчитываем, что новое украинское военное руководство откажется от авантюр и провокаций в Донбассе и будет строго следовать обязательствам Киева в контексте урегулирования", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.В среду вечером Зеленский своими указами уволил главу Генштаба Сергея Корнийчука и командующего Объединенными силами в Донбассе Владимира Кравченко. Их места заняли Сергей Шаптала и Александр Павлюк. Также своей должности лишился командующий десантно-штурмовыми войсками страны Евгений Мойсюк.Днем ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак ушел в отставку по инициативе главы государства, его пост занял командующий оперативного командования "Север" Валерий Залужный. Также Зеленский уволил Михаила Коваля с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Первым заместителем секретаря СНБО был назначен Хомчак.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210727/khomchak-1743155531.html

https://ria.ru/20210626/russkoyazychnye-1738736874.html

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донецкая народная республика

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россия, ситуация в днр и лнр, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, александр лукашевич, министерство обороны украины, украина, в мире