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Иркутская область
Иркутская область
https://ria.ru/20210729/doma-1743453840.html
В районе паводка 2019 года в Приангарье сдали 85% жилых домов
В районе паводка 2019 года в Приангарье сдали 85% жилых домов - РИА Новости, 29.07.2021
В районе паводка 2019 года в Приангарье сдали 85% жилых домов
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал, что в районе мощного паводка 2019 года построено 85%... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:09
2021-07-29T15:09
иркутская область
россия
игорь кобзев
иркутский авиационный завод
михаил мишустин
нижнеудинск
иркутск
общество
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ИРКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал, что в районе мощного паводка 2019 года построено 85% жилых домов, остальные введут в эксплуатацию до конца года, сообщает пресс-служба правительства региона.Встреча с Кобзевым прошла во время визита Мишустина в Иркутск. На ней глава Приангарья поблагодарил федеральный центр за активную помощь в ликвидации последствий паводка, от которого летом 2019 года в регионе пострадали почти 11 тысяч домов, где проживали более 45 тысяч человек. Особенно пострадали города Тулун и Нижнеудинск."Сделано уже многое. Мы ввели в эксплуатацию 85% запланированных программой жилых помещений. Остается чуть более 140 домов, все доделаем до конца года. По объектам социальной, коммунальной инфраструктуры к концу года выполнение работ составит 75%. В этом году мы также введем пять дамб, до 1 июня 2022 года мы планируем ввести в эксплуатацию оставшиеся шесть. Даже недостроенные дамбы в этом году спасли населенные пункты от большой воды", - сказал Кобзев.Также губернатор отметил, что правительство РФ ведет с Иркутской областью работу на системном уровне. В настоящее время в Приангарье работают две правительственные комиссии: одна - ответственная за восстановление пострадавших территорий, вторая – за ликвидацию отходов бывших вредных производств Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и "Усольехимпрома".Кобзев подчеркнул значимость для региона выделенной федеральным центром дотации в размере 1 миллиарда рублей, из которых половина направлена муниципальным образованиям на подготовку к новому учебному году и отопительному сезону.В Иркутске Мишустин побывал на Иркутском авиационном заводе, где производят современный авиалайнер МС-21, осмотрел будущее Суворовское училище и ряд объектов соцсферы.
https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1740929797.html
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россия, игорь кобзев, иркутский авиационный завод, михаил мишустин, нижнеудинск, иркутск, общество
15:09 29.07.2021
 
В районе паводка 2019 года в Приангарье сдали 85% жилых домов

Глава Иркутской области Кобзев: в районе паводка 2019 года сданы 85% жилых домов

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВходная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал, что в районе мощного паводка 2019 года построено 85% жилых домов, остальные введут в эксплуатацию до конца года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Встреча с Кобзевым прошла во время визита Мишустина в Иркутск. На ней глава Приангарья поблагодарил федеральный центр за активную помощь в ликвидации последствий паводка, от которого летом 2019 года в регионе пострадали почти 11 тысяч домов, где проживали более 45 тысяч человек. Особенно пострадали города Тулун и Нижнеудинск.
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"Сделано уже многое. Мы ввели в эксплуатацию 85% запланированных программой жилых помещений. Остается чуть более 140 домов, все доделаем до конца года. По объектам социальной, коммунальной инфраструктуры к концу года выполнение работ составит 75%. В этом году мы также введем пять дамб, до 1 июня 2022 года мы планируем ввести в эксплуатацию оставшиеся шесть. Даже недостроенные дамбы в этом году спасли населенные пункты от большой воды", - сказал Кобзев.
Также губернатор отметил, что правительство РФ ведет с Иркутской областью работу на системном уровне. В настоящее время в Приангарье работают две правительственные комиссии: одна - ответственная за восстановление пострадавших территорий, вторая – за ликвидацию отходов бывших вредных производств Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и "Усольехимпрома".
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В Иркутске Мишустин побывал на Иркутском авиационном заводе, где производят современный авиалайнер МС-21, осмотрел будущее Суворовское училище и ряд объектов соцсферы.
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Иркутская областьРоссияИгорь КобзевИркутский авиационный заводМихаил МишустинНижнеудинскИркутскОбщество
 
 
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