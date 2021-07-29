https://ria.ru/20210729/doma-1743453840.html

В районе паводка 2019 года в Приангарье сдали 85% жилых домов

В районе паводка 2019 года в Приангарье сдали 85% жилых домов - РИА Новости, 29.07.2021

В районе паводка 2019 года в Приангарье сдали 85% жилых домов

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал, что в районе мощного паводка 2019 года построено 85%... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T15:09

2021-07-29T15:09

2021-07-29T15:09

иркутская область

россия

игорь кобзев

иркутский авиационный завод

михаил мишустин

нижнеудинск

иркутск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742402476_0:130:2000:1255_1920x0_80_0_0_a620e28b4871095fea488fede2c411d0.jpg

ИРКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал, что в районе мощного паводка 2019 года построено 85% жилых домов, остальные введут в эксплуатацию до конца года, сообщает пресс-служба правительства региона.Встреча с Кобзевым прошла во время визита Мишустина в Иркутск. На ней глава Приангарья поблагодарил федеральный центр за активную помощь в ликвидации последствий паводка, от которого летом 2019 года в регионе пострадали почти 11 тысяч домов, где проживали более 45 тысяч человек. Особенно пострадали города Тулун и Нижнеудинск."Сделано уже многое. Мы ввели в эксплуатацию 85% запланированных программой жилых помещений. Остается чуть более 140 домов, все доделаем до конца года. По объектам социальной, коммунальной инфраструктуры к концу года выполнение работ составит 75%. В этом году мы также введем пять дамб, до 1 июня 2022 года мы планируем ввести в эксплуатацию оставшиеся шесть. Даже недостроенные дамбы в этом году спасли населенные пункты от большой воды", - сказал Кобзев.Также губернатор отметил, что правительство РФ ведет с Иркутской областью работу на системном уровне. В настоящее время в Приангарье работают две правительственные комиссии: одна - ответственная за восстановление пострадавших территорий, вторая – за ликвидацию отходов бывших вредных производств Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и "Усольехимпрома".Кобзев подчеркнул значимость для региона выделенной федеральным центром дотации в размере 1 миллиарда рублей, из которых половина направлена муниципальным образованиям на подготовку к новому учебному году и отопительному сезону.В Иркутске Мишустин побывал на Иркутском авиационном заводе, где производят современный авиалайнер МС-21, осмотрел будущее Суворовское училище и ряд объектов соцсферы.

https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1740929797.html

https://ria.ru/20210621/dokhod-1737926186.html

https://ria.ru/20210421/shkoly-1729360279.html

россия

нижнеудинск

иркутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь кобзев, иркутский авиационный завод, михаил мишустин, нижнеудинск, иркутск, общество