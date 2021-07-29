В районе паводка 2019 года в Приангарье сдали 85% жилых домов
Глава Иркутской области Кобзев: в районе паводка 2019 года сданы 85% жилых домов
ИРКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал, что в районе мощного паводка 2019 года построено 85% жилых домов, остальные введут в эксплуатацию до конца года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Встреча с Кобзевым прошла во время визита Мишустина в Иркутск. На ней глава Приангарья поблагодарил федеральный центр за активную помощь в ликвидации последствий паводка, от которого летом 2019 года в регионе пострадали почти 11 тысяч домов, где проживали более 45 тысяч человек. Особенно пострадали города Тулун и Нижнеудинск.
"Сделано уже многое. Мы ввели в эксплуатацию 85% запланированных программой жилых помещений. Остается чуть более 140 домов, все доделаем до конца года. По объектам социальной, коммунальной инфраструктуры к концу года выполнение работ составит 75%. В этом году мы также введем пять дамб, до 1 июня 2022 года мы планируем ввести в эксплуатацию оставшиеся шесть. Даже недостроенные дамбы в этом году спасли населенные пункты от большой воды", - сказал Кобзев.
Также губернатор отметил, что правительство РФ ведет с Иркутской областью работу на системном уровне. В настоящее время в Приангарье работают две правительственные комиссии: одна - ответственная за восстановление пострадавших территорий, вторая – за ликвидацию отходов бывших вредных производств Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и "Усольехимпрома".
Кобзев подчеркнул значимость для региона выделенной федеральным центром дотации в размере 1 миллиарда рублей, из которых половина направлена муниципальным образованиям на подготовку к новому учебному году и отопительному сезону.
В Иркутске Мишустин побывал на Иркутском авиационном заводе, где производят современный авиалайнер МС-21, осмотрел будущее Суворовское училище и ряд объектов соцсферы.