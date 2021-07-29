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Ватикан помог избежать ошибки в новом олимпийском девизе

Ватикан помог избежать ошибки в новом олимпийском девизе - РИА Новости, 29.07.2021

Ватикан помог избежать ошибки в новом олимпийском девизе

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах консультировался по вопросу об изменении девиза Олимпийских игр с высокопоставленным... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T14:00

2021-07-29T14:00

2021-07-29T14:00

религия и мировоззрение

томас бах

франциск (хорхе марио бергольо)

wikipedia

ватикан

олимпийские игры

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ВАТИКАН, 29 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах консультировался по вопросу об изменении девиза Олимпийских игр с высокопоставленным представителем Святого престола, что позволило избежать досадной ошибки, рассказал РИА Новости Джампаоло Маттеи, возглавляющий единственную спортивную ассоциацию государства-города Athletica Vaticana.Участники 138-й сессии МОК в Токио 20 июля единогласно одобрили изменение девиза Олимпийских игр, который теперь звучит на латыни Citius, Altius, Fortius – Communiter ("Быстрее, выше, сильнее – вместе"). Автором его изначальной версии Citius, Altius, Fortius был друг основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена французский священник-доминиканец Анри Дидон. Эта чеканная латинская формула была утверждена на конгрессе в Сорбонне в 1894 году и с тех пор ни разу не менялась."Задумав изменить девиз, президент МОК, несомненно, обсуждал эту идею со многими известными членами Олимпийского движения и знаменитыми спортсменами. Но были у него и другие контакты, в частности, с председателем Папского совета по культуре кардиналом Джанфранко Равази, который, по его собственному признанию, проинформировал об этой истории папу Римского Франциска", - сообщил Маттеи.По его словам, обсуждение нового олимпийского девиза Бахом и Равази позволило избежать досадной ошибки, которую до сих пор транслируют многие СМИ."Как вы знаете, кардинал Равази, который курирует в Ватикане не только вопросы культуры, но и спорта, является крупным латинистом. Поэтому когда речь зашла о новой формуле олимпийского девиза, он сформулировал вполне конкретные рекомендации с точки зрения знатока латинского языка. Дело в том, что наиболее корректным выражением идеи Баха было бы использование в слогане латинского слова simul, которое означает "вместе, совместно". Кстати, именно это слово входит в девиз нашей спортивной ассоциации Simul currebant ("Они побежали вместе")", - заявил собеседник РИА Новости.Маттеи напомнил, что это выражение взято из Евангелия от Иоанна, в главе 20 которого рассказывается, как Петр и еще один ученик Иисуса узнали, что Христа нет во гробе. "Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый", - говорится в новозаветном тексте."Именно слово simul Равази предложил Баху использовать в обновленном девизе Олимпийских игр. Но оказалось, что в МОК существуют явные опасения из-за отрицательной коннотации. Действительно, для большинства людей, не знающих латыни, слово simul слишком напоминает слово "симуляция", которое имеет однозначно отрицательный оттенок во всем, что касается спорта. Тогда возникло слово communis ("общий"), но использовать его в девизе было бы ошибкой, поскольку речь идет о прилагательном. Вот тут кардинал Равази и посоветовал МОК использовать наречие communiter ("вместе, сообща"), которое и вошло в окончательный вариант нового девиза, принятие которого Бах назвал "эпохальным событием", - отметил Маттеи. Он заметил также, что многие СМИ распространили ошибочную версию нового олимпийского девиза со словом communis. Эта же информация оказалась и в русскоязычной Википедии.В заключение собеседник РИА Новости поведал, как на встрече с членами Athletica Vaticana папа Франциск интерпретировал евангельскую историю о двух учениках Христа, вместе бежавших к его гробу. "Понтифик подчеркнул, что Петр был старше и поэтому пришел вторым. Однако более молодой и сильный ученик дождался его и пропустил первым ко гробу. Папа Франциск сказал нам тогда, что не только в спорте, но и в самых разных областях жизни порой следует придерживаться шага самого слабого, то есть уметь ждать того, кто не так силен и быстр, как ты", - заключил Маттеи.Athletica Vaticana объединяет около 150 спортсменов-любителей из числа подданных папы Римского, служащих структур Святого престола и их ближайших родственников. В 2017 году ассоциацию взял под свой патронат Папский совет по культуре. В 2019 году Athletica Vaticana была признана первой официальной спортивной ассоциацией Ватикана.

https://rsport.ria.ru/20210720/tikhonov-1742036614.html

https://ria.ru/20210722/skandal-1742430780.html

ватикан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

томас бах, франциск (хорхе марио бергольо), wikipedia, ватикан, олимпийские игры