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В Иркутске "заминировали" 45 детских садов
В Иркутске "заминировали" 45 детских садов - РИА Новости, 29.07.2021
В Иркутске "заминировали" 45 детских садов
Неизвестные сообщили о "минировании" 45 детских садов в Иркутске, дошкольные учреждения работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба правительства Иркутской РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T08:27
2021-07-29T08:27
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
иркутская область
иркутск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. Неизвестные сообщили о "минировании" 45 детских садов в Иркутске, дошкольные учреждения работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.Правоохранители проводят проверки. Детские сады работают в штатном режиме дежурных групп."Обращаем внимание, что в образовательных учреждениях соблюдены антитеррористические меры и исключен допуск посторонних лиц на территорию детских садов", - приводит пресс-служба слова главы минобра Максима Парфёнова.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" использовали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иркутская область, иркутск, происшествия
08:27 29.07.2021
 
В Иркутске "заминировали" 45 детских садов

Правительство Иркутской области: неизвестные сообщили о "минировании" 45 детских садов в Иркутске

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. Неизвестные сообщили о "минировании" 45 детских садов в Иркутске, дошкольные учреждения работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"Ситуация в детских садах Иркутска находится на контроле. Об этом заявил министр образования Иркутской области Максим Парфёнов, комментируя ситуацию с сообщениями о "минировании" дошкольных учреждений областного центра. Как рассказали в региональном минобре, сегодня ночью в 45 детских садов Иркутска по электронной почте поступили сообщения с информацией о "минировании"", - говорится в релиз.
Правоохранители проводят проверки. Детские сады работают в штатном режиме дежурных групп.
"Обращаем внимание, что в образовательных учреждениях соблюдены антитеррористические меры и исключен допуск посторонних лиц на территорию детских садов", - приводит пресс-служба слова главы минобра Максима Парфёнова.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" использовали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".
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