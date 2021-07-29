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В Иркутске "заминировали" 45 детских садов

В Иркутске "заминировали" 45 детских садов - РИА Новости, 29.07.2021

В Иркутске "заминировали" 45 детских садов

Неизвестные сообщили о "минировании" 45 детских садов в Иркутске, дошкольные учреждения работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба правительства Иркутской РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T08:27

2021-07-29T08:27

2021-07-29T08:27

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

иркутская область

иркутск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. Неизвестные сообщили о "минировании" 45 детских садов в Иркутске, дошкольные учреждения работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.Правоохранители проводят проверки. Детские сады работают в штатном режиме дежурных групп."Обращаем внимание, что в образовательных учреждениях соблюдены антитеррористические меры и исключен допуск посторонних лиц на территорию детских садов", - приводит пресс-служба слова главы минобра Максима Парфёнова.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" использовали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".

https://ria.ru/20210624/minirovanie-1738357401.html

россия

иркутская область

иркутск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иркутская область, иркутск, происшествия