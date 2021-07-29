В Иркутске "заминировали" 45 детских садов
Правительство Иркутской области: неизвестные сообщили о "минировании" 45 детских садов в Иркутске
КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. Неизвестные сообщили о "минировании" 45 детских садов в Иркутске, дошкольные учреждения работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"Ситуация в детских садах Иркутска находится на контроле. Об этом заявил министр образования Иркутской области Максим Парфёнов, комментируя ситуацию с сообщениями о "минировании" дошкольных учреждений областного центра. Как рассказали в региональном минобре, сегодня ночью в 45 детских садов Иркутска по электронной почте поступили сообщения с информацией о "минировании"", - говорится в релиз.
Правоохранители проводят проверки. Детские сады работают в штатном режиме дежурных групп.
"Обращаем внимание, что в образовательных учреждениях соблюдены антитеррористические меры и исключен допуск посторонних лиц на территорию детских садов", - приводит пресс-служба слова главы минобра Максима Парфёнова.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" использовали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".