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В Мурманской области при погружении пропал дайвер
В Мурманской области при погружении пропал дайвер - РИА Новости, 29.07.2021
В Мурманской области при погружении пропал дайвер
Спасатели ищут в Белом море в районе рыборазводного завода в поселке Умба Мурманской области пропавшего после погружения дайвера, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:14
2021-07-29T13:14
2021-07-29T13:14
россия
белое море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мурманская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Спасатели ищут в Белом море в районе рыборазводного завода в поселке Умба Мурманской области пропавшего после погружения дайвера, сообщает пресс-служба областного ГУМЧС."29 июля в 10:20 в ОДС Главного управления МЧС России по Мурманской области по "системе – 112" поступило сообщение, что в районе рыборазводного завода в поселке Умба после погружения не выплыл дайвер", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, в поисках дайвера задействованы 10 человек и 5 единиц техники, из них от МЧС России 7 человек, 3 единицы техники.
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россия, белое море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманская область, происшествия
В Мурманской области при погружении пропал дайвер
Спасатели ГУМЧС начали поиски пропавшего дайвера в Белом море в Мурманской области