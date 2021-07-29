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В Мурманской области при погружении пропал дайвер
В Мурманской области при погружении пропал дайвер - РИА Новости, 29.07.2021
В Мурманской области при погружении пропал дайвер
Спасатели ищут в Белом море в районе рыборазводного завода в поселке Умба Мурманской области пропавшего после погружения дайвера, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:14
2021-07-29T13:14
россия
белое море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мурманская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Спасатели ищут в Белом море в районе рыборазводного завода в поселке Умба Мурманской области пропавшего после погружения дайвера, сообщает пресс-служба областного ГУМЧС."29 июля в 10:20 в ОДС Главного управления МЧС России по Мурманской области по "системе – 112" поступило сообщение, что в районе рыборазводного завода в поселке Умба после погружения не выплыл дайвер", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, в поисках дайвера задействованы 10 человек и 5 единиц техники, из них от МЧС России 7 человек, 3 единицы техники.
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россия, белое море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманская область, происшествия
13:14 29.07.2021
 
В Мурманской области при погружении пропал дайвер

Спасатели ГУМЧС начали поиски пропавшего дайвера в Белом море в Мурманской области

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСпасатели во время показательных учений по ликвидации последствий весеннего половодья в Московской области
Спасатели во время показательных учений по ликвидации последствий весеннего половодья в Московской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Спасатели ищут в Белом море в районе рыборазводного завода в поселке Умба Мурманской области пропавшего после погружения дайвера, сообщает пресс-служба областного ГУМЧС.
"29 июля в 10:20 в ОДС Главного управления МЧС России по Мурманской области по "системе – 112" поступило сообщение, что в районе рыборазводного завода в поселке Умба после погружения не выплыл дайвер", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в поисках дайвера задействованы 10 человек и 5 единиц техники, из них от МЧС России 7 человек, 3 единицы техники.
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РоссияБелое мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Мурманская областьПроисшествия
 
 
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