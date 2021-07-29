https://ria.ru/20210729/dayver-1743428334.html

В Мурманской области при погружении пропал дайвер

В Мурманской области при погружении пропал дайвер - РИА Новости, 29.07.2021

В Мурманской области при погружении пропал дайвер

Спасатели ищут в Белом море в районе рыборазводного завода в поселке Умба Мурманской области пропавшего после погружения дайвера, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T13:14

2021-07-29T13:14

2021-07-29T13:14

россия

белое море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мурманская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568193667_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_0e1a013eecd73e58489dfc777d2e4fde.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Спасатели ищут в Белом море в районе рыборазводного завода в поселке Умба Мурманской области пропавшего после погружения дайвера, сообщает пресс-служба областного ГУМЧС."29 июля в 10:20 в ОДС Главного управления МЧС России по Мурманской области по "системе – 112" поступило сообщение, что в районе рыборазводного завода в поселке Умба после погружения не выплыл дайвер", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, в поисках дайвера задействованы 10 человек и 5 единиц техники, из них от МЧС России 7 человек, 3 единицы техники.

https://ria.ru/20210423/alpinisty-1729666995.html

россия

белое море

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белое море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманская область, происшествия