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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210729/dapkunayte-1743319911.html
Виторган и Цыпкин "похитили" Дапкунайте в роликах
Виторган и Цыпкин "похитили" Дапкунайте в роликах - РИА Новости, 29.07.2021
Виторган и Цыпкин "похитили" Дапкунайте в роликах
Максим Виторган и Александр Цыпкин "похитили" Ингеборгу Дапкунайте, когда она каталась на роликах. Шуточное видео актриса опубликовала в своем Instagram. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T00:40
2021-07-29T00:40
александр цыпкин
максим виторган
культура
кино и сериалы
новости культуры
ингеборга дапкунайте
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Максим Виторган и Александр Цыпкин "похитили" Ингеборгу Дапкунайте, когда она каталась на роликах. Шуточное видео актриса опубликовала в своем Instagram. На видео Виторган и Цыпкин тащат актрису на руках, чтобы она "вернулась" в предстоящий, второй сезон "Беспринципных". Ранее в Сети появилась информация о том, что Ингеборга Дапкунайте, которая в первом сезоне сыграла Ирину, якобы покинула проект. Сейчас один из сценаристов шоу Александр Цыпкин опроверг эту информацию. Первый сезон комедийного сериала, основанного на рассказах Александра Цыпкина, вышел в 2020 году. В том же годе его продлили на второй сезон. "Беспринципные" состоит из нескольких новелл, в каждой из которых в ироничной форме рассматривают жизненные проблемы нескольких семей.
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александр цыпкин, максим виторган, кино и сериалы, новости культуры, ингеборга дапкунайте
00:40 29.07.2021
 

Виторган и Цыпкин "похитили" Дапкунайте в роликах

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Ингеборга Дапкунайте
Актриса Ингеборга Дапкунайте - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Максим Виторган и Александр Цыпкин "похитили" Ингеборгу Дапкунайте, когда она каталась на роликах. Шуточное видео актриса опубликовала в своем Instagram.
На видео Виторган и Цыпкин тащат актрису на руках, чтобы она "вернулась" в предстоящий, второй сезон "Беспринципных".
"Отпустите меня! Я не хочу сниматься в этом сериале", — говорит им Дапкунайте и параллельно пытается вырваться.
Ранее в Сети появилась информация о том, что Ингеборга Дапкунайте, которая в первом сезоне сыграла Ирину, якобы покинула проект. Сейчас один из сценаристов шоу Александр Цыпкин опроверг эту информацию.

"Отвечаем на появившиеся слухи (Telegram-каналы не спят) о том, что Ингеборга ушла со съемок второго сезона сериала "Беспринципные". Ушла, но мы с Костиком-Максимом (имея в виду Максима Виторгана, который в сериале играет мужа Ирины. — Прим. ред.) ее вернули. Не волнуйтесь, все в порядке", — написал Цыпкин.

Первый сезон комедийного сериала, основанного на рассказах Александра Цыпкина, вышел в 2020 году. В том же годе его продлили на второй сезон.
"Беспринципные" состоит из нескольких новелл, в каждой из которых в ироничной форме рассматривают жизненные проблемы нескольких семей.
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КультураАлександр ЦыпкинМаксим ВиторганКино и сериалыНовости культурыИнгеборга Дапкунайте
 
 
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