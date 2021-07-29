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Виторган и Цыпкин "похитили" Дапкунайте в роликах

Виторган и Цыпкин "похитили" Дапкунайте в роликах - РИА Новости, 29.07.2021

Виторган и Цыпкин "похитили" Дапкунайте в роликах

Максим Виторган и Александр Цыпкин "похитили" Ингеборгу Дапкунайте, когда она каталась на роликах. Шуточное видео актриса опубликовала в своем Instagram. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T00:40

2021-07-29T00:40

2021-07-29T00:40

александр цыпкин

максим виторган

культура

кино и сериалы

новости культуры

ингеборга дапкунайте

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Максим Виторган и Александр Цыпкин "похитили" Ингеборгу Дапкунайте, когда она каталась на роликах. Шуточное видео актриса опубликовала в своем Instagram. На видео Виторган и Цыпкин тащат актрису на руках, чтобы она "вернулась" в предстоящий, второй сезон "Беспринципных". Ранее в Сети появилась информация о том, что Ингеборга Дапкунайте, которая в первом сезоне сыграла Ирину, якобы покинула проект. Сейчас один из сценаристов шоу Александр Цыпкин опроверг эту информацию. Первый сезон комедийного сериала, основанного на рассказах Александра Цыпкина, вышел в 2020 году. В том же годе его продлили на второй сезон. "Беспринципные" состоит из нескольких новелл, в каждой из которых в ироничной форме рассматривают жизненные проблемы нескольких семей.

https://ria.ru/20201120/tsypkin-1585388996.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр цыпкин, максим виторган, кино и сериалы, новости культуры, ингеборга дапкунайте