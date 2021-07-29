Виторган и Цыпкин "похитили" Дапкунайте в роликах
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Максим Виторган и Александр Цыпкин "похитили" Ингеборгу Дапкунайте, когда она каталась на роликах. Шуточное видео актриса опубликовала в своем Instagram.
На видео Виторган и Цыпкин тащат актрису на руках, чтобы она "вернулась" в предстоящий, второй сезон "Беспринципных".
"Отпустите меня! Я не хочу сниматься в этом сериале", — говорит им Дапкунайте и параллельно пытается вырваться.
Ранее в Сети появилась информация о том, что Ингеборга Дапкунайте, которая в первом сезоне сыграла Ирину, якобы покинула проект. Сейчас один из сценаристов шоу Александр Цыпкин опроверг эту информацию.
"Отвечаем на появившиеся слухи (Telegram-каналы не спят) о том, что Ингеборга ушла со съемок второго сезона сериала "Беспринципные". Ушла, но мы с Костиком-Максимом (имея в виду Максима Виторгана, который в сериале играет мужа Ирины. — Прим. ред.) ее вернули. Не волнуйтесь, все в порядке", — написал Цыпкин.
Первый сезон комедийного сериала, основанного на рассказах Александра Цыпкина, вышел в 2020 году. В том же годе его продлили на второй сезон.
"Беспринципные" состоит из нескольких новелл, в каждой из которых в ироничной форме рассматривают жизненные проблемы нескольких семей.
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