https://ria.ru/20210729/dalay-lama-1743334751.html

Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"

Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире" - РИА Новости, 29.07.2021

Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"

Далай-лама XIV может переродиться "в свободном мире" и "в теле женщины", если ситуация в Тибете останется без изменений, заявил РИА Новости его почетный... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T07:00

2021-07-29T07:00

2021-07-29T07:18

религия и мировоззрение

религия

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далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

тибет

снг

монголия

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV может переродиться "в свободном мире" и "в теле женщины", если ситуация в Тибете останется без изменений, заявил РИА Новости его почетный представитель в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче."Если ситуация в Тибете останется без изменений, Его Святейшество, по его собственному утверждению, переродится в свободном мире и, вполне возможно, в теле женщины", - сказал Ринпоче, комментируя недавнюю публикацию в "Гардиан", касающуюся темы политических интриг вокруг следующего рождения Далай-ламы.Всемирно известному буддийскому лидеру исполнилось в июле 86 лет, и он заявил, что намерен прожить до 110-113 лет. А касательно своего перерождения Далай-лама, как напомнил Ринпоче, "сделал заявление еще в 2011 году, подчеркнув, что его перерождение не должно быть использовано в каких бы то ни было политических целях".Отвечая на вопрос о резюме из всех высказываний на эту тему, Ринпоче отметил, что "пока рано делать выводы". "Его Святейшество упоминал, что примет решение относительно своего следующего перерождения, когда ему исполнится 90 лет. Тогда же оно и будет обнародовано", - добавил собеседник агентства.При этом Далай-лама, подчеркнул он, "ясно сказал, что, если он уйдет из жизни в статусе беженца, то тогда вполне логично, что он переродится за пределами Тибета". "Его Святейшество говорил, что если положение дел в Тибете останется без изменений, он не станет перерождаться в Тибете", - пояснил Ринпоче.Буддийский лидер также не исключал, что институт Далай-лам может быть упразднен. На вопрос, что нужно для его сохранения, Ринпоче ответил: "Его Святейшество неоднократно повторял, что если тибетцы пожелают сохранить институт Далай-ламы (и не только тибетцы, но и исповедующие буддизм жители гималайского региона, а также Монголии и буддийских регионов России), то он снова переродится в нашем мире".

https://ria.ru/20210710/vaktsiny-1740619874.html

https://ria.ru/20201105/dalay_lama-1583263726.html

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религия, россия, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), тибет, снг, монголия