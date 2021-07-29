https://ria.ru/20210729/brend-1743466837.html

Российский продавец сыра хочет отсудить у Disney бренд "Король Лев"

Российский продавец сыра хочет отсудить у Disney бренд "Король Лев" - РИА Новости, 29.07.2021

Российский продавец сыра хочет отсудить у Disney бренд "Король Лев"

Московское ООО "Сыр на весь мир", занимающееся оптовой торговлей молочной продукцией, просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T16:36

2021-07-29T16:36

2021-07-29T18:56

россия

the walt disney company

общество

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Московское ООО "Сыр на весь мир", занимающееся оптовой торговлей молочной продукцией, просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "Король Лев", принадлежащего американской кинокомпании Disney.Как следует из опубликованного определения суда, бренд, зарегистрированный в 2015 году на имя Disney Enterprises для огромного числа товаров и услуг, интересует истца только для одного класса товаров, включающего продукты питания, в том числе сыры, молоко, масло и другие молочные продукты. По мнению истца, ответчик в этом классе свой товарный знак не использует.Иск поступил в суд 26 июля. СИП пока оставил его без движения до 27 августа, так как истец не приложил к нему документы, подтверждающие юридический статус ответчика, и не направил копию иска американской компании.Знаменитый мультфильм "Король Лев" был снят студией Disney в 1994 году. В 1995 году он получил два "Оскара" — за лучший саундтрек и лучшие песни, написанные композитором Хансом Циммером (Hans Zimmer) и Элтоном Джоном (Elthon John). Над мультфильмом работали около 600 художников, создавших более миллиона эскизов.По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО "Сыр на весь мир" с уставным капиталом 50 тысяч рублей является оптовая торговля молочными продуктами. Участниками компании указаны Максим Федоров и Никита Филиппов, имеющее в ней по 50 процентов.

https://ria.ru/20210429/brend-1730540632.html

россия

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россия, the walt disney company, общество