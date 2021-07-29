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Российский продавец сыра хочет отсудить у Disney бренд "Король Лев"
Российский продавец сыра хочет отсудить у Disney бренд "Король Лев" - РИА Новости, 29.07.2021
Российский продавец сыра хочет отсудить у Disney бренд "Король Лев"
Московское ООО "Сыр на весь мир", занимающееся оптовой торговлей молочной продукцией, просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:36
2021-07-29T18:56
россия
the walt disney company
общество
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Московское ООО "Сыр на весь мир", занимающееся оптовой торговлей молочной продукцией, просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "Король Лев", принадлежащего американской кинокомпании Disney.Как следует из опубликованного определения суда, бренд, зарегистрированный в 2015 году на имя Disney Enterprises для огромного числа товаров и услуг, интересует истца только для одного класса товаров, включающего продукты питания, в том числе сыры, молоко, масло и другие молочные продукты. По мнению истца, ответчик в этом классе свой товарный знак не использует.Иск поступил в суд 26 июля. СИП пока оставил его без движения до 27 августа, так как истец не приложил к нему документы, подтверждающие юридический статус ответчика, и не направил копию иска американской компании.Знаменитый мультфильм "Король Лев" был снят студией Disney в 1994 году. В 1995 году он получил два "Оскара" — за лучший саундтрек и лучшие песни, написанные композитором Хансом Циммером (Hans Zimmer) и Элтоном Джоном (Elthon John). Над мультфильмом работали около 600 художников, создавших более миллиона эскизов.По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО "Сыр на весь мир" с уставным капиталом 50 тысяч рублей является оптовая торговля молочными продуктами. Участниками компании указаны Максим Федоров и Никита Филиппов, имеющее в ней по 50 процентов.
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россия, the walt disney company, общество
16:36 29.07.2021 (обновлено: 18:56 29.07.2021)
 
Российский продавец сыра хочет отсудить у Disney бренд "Король Лев"

Российская компания "Сыр на весь мир" намерена отсудить у Disney бренд "Король Лев"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНа Всероссийском фестивале сыра на ВДНХ в Москве
На Всероссийском фестивале сыра на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Московское ООО "Сыр на весь мир", занимающееся оптовой торговлей молочной продукцией, просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "Король Лев", принадлежащего американской кинокомпании Disney.
Как следует из опубликованного определения суда, бренд, зарегистрированный в 2015 году на имя Disney Enterprises для огромного числа товаров и услуг, интересует истца только для одного класса товаров, включающего продукты питания, в том числе сыры, молоко, масло и другие молочные продукты. По мнению истца, ответчик в этом классе свой товарный знак не использует.
Иск поступил в суд 26 июля. СИП пока оставил его без движения до 27 августа, так как истец не приложил к нему документы, подтверждающие юридический статус ответчика, и не направил копию иска американской компании.
Знаменитый мультфильм "Король Лев" был снят студией Disney в 1994 году. В 1995 году он получил два "Оскара" — за лучший саундтрек и лучшие песни, написанные композитором Хансом Циммером (Hans Zimmer) и Элтоном Джоном (Elthon John). Над мультфильмом работали около 600 художников, создавших более миллиона эскизов.
По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО "Сыр на весь мир" с уставным капиталом 50 тысяч рублей является оптовая торговля молочными продуктами. Участниками компании указаны Максим Федоров и Никита Филиппов, имеющее в ней по 50 процентов.
Кадр из мультфильма Три кота
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РоссияThe Walt Disney CompanyОбщество
 
 
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