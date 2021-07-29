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На юге Бразилии выпал снег
На юге Бразилии выпал снег - РИА Новости, 29.07.2021
На юге Бразилии выпал снег
Волна холода достигла Бразилии, в среду в некоторых районах самого южного штата страны Риу-Гранди-ду-Сул выпал снег, сообщает местный портал G1. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:26
2021-07-29T11:26
риу-гранди-ду-сул (штат)
бразилия
общество
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Волна холода достигла Бразилии, в среду в некоторых районах самого южного штата страны Риу-Гранди-ду-Сул выпал снег, сообщает местный портал G1.Как сообщают СМИ, в среду снег выпал как минимум в 13 городах штата, в некоторых районах прошел град. Согласно видео, размещенным в социальных сетях, местные жители поспешили на улицу, чтобы впервые в этом году поиграть в снежки и слепить снеговиков.Согласно метеорологам, понижение температур и осадки в виде снега прогнозируются в Бразилии и в ближайшие дни. Самые низкие температуры в этом году могут быть зарегистрированы в южных регионах в пятницу и субботу. Так, в четверг снег может пойти в другом южном штате - Санта-Катарина. В среду столбики термометров там опускались почти до -8 градусов Цельсия, ожидается понижение до -10.
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риу-гранди-ду-сул (штат), бразилия, общество, в мире
11:26 29.07.2021
 
На юге Бразилии выпал снег

Портал G1: в самом южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул выпал снег

© Depositphotos / DubenСнежинка
Снежинка - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Depositphotos / Duben
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Волна холода достигла Бразилии, в среду в некоторых районах самого южного штата страны Риу-Гранди-ду-Сул выпал снег, сообщает местный портал G1.
Как сообщают СМИ, в среду снег выпал как минимум в 13 городах штата, в некоторых районах прошел град. Согласно видео, размещенным в социальных сетях, местные жители поспешили на улицу, чтобы впервые в этом году поиграть в снежки и слепить снеговиков.
Согласно метеорологам, понижение температур и осадки в виде снега прогнозируются в Бразилии и в ближайшие дни. Самые низкие температуры в этом году могут быть зарегистрированы в южных регионах в пятницу и субботу. Так, в четверг снег может пойти в другом южном штате - Санта-Катарина. В среду столбики термометров там опускались почти до -8 градусов Цельсия, ожидается понижение до -10.
 
Риу-Гранди-ду-Сул (штат)БразилияОбществоВ мире
 
 
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