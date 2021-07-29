https://ria.ru/20210729/bolgariya-1743374965.html

В Болгарии заявили о тысячах смертей из-за ошибки в организации вакцинации

В Болгарии заявили о тысячах смертей из-за ошибки в организации вакцинации - РИА Новости, 29.07.2021

В Болгарии заявили о тысячах смертей из-за ошибки в организации вакцинации

Министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров высказался об ошибке предыдущего правительства страны при организации вакцинации от COVID-19, пишет газета Sofia РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T07:54

2021-07-29T07:54

2021-07-29T08:38

распространение коронавируса

стойчо кацаров

коронавирус covid-19

здоровье

astrazeneca

евросоюз

румыния

хорватия

болгария

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров высказался об ошибке предыдущего правительства страны при организации вакцинации от COVID-19, пишет газета Sofia Globe.По его словам, она заключалась в том, что программа по прививанию населения не предусмотрела приоритет для пожилых граждан. В итоге 80 процентов людей, умерших от коронавируса в Болгарии, были из старшей возрастной категории.Также он отнес к этой группе людей с хроническими заболеваниями, которые впоследствии могут вызвать осложнение течения болезни. Как отметил болгарский чиновник, это стоило стране десяти тысяч жизней.Министр здравоохранения назвал ошибкой и решение отдать приоритет вакцине AstraZeneca в ущерб трем другим препаратам, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Наконец, Кацаров обратил внимание на плохую логистику.Ранее отмечалось, что Румыния, Болгария и Хорватия демонстрируют меньшие темпы вакцинации, чем остальные члены Евросоюза.По данным министерства здравоохранения Болгарии, в стране выявлено более 424 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 18 тысяч пациентов. При этом использованы почти два миллиона доз вакцин от коронавируса.

https://ria.ru/20210728/skoraya-1743238911.html

https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741072088.html

румыния

хорватия

болгария

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стойчо кацаров, коронавирус covid-19, здоровье, astrazeneca , евросоюз, румыния, хорватия, болгария, в мире