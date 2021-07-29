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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210729/bolgariya-1743374965.html
В Болгарии заявили о тысячах смертей из-за ошибки в организации вакцинации
В Болгарии заявили о тысячах смертей из-за ошибки в организации вакцинации - РИА Новости, 29.07.2021
В Болгарии заявили о тысячах смертей из-за ошибки в организации вакцинации
Министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров высказался об ошибке предыдущего правительства страны при организации вакцинации от COVID-19, пишет газета Sofia РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T07:54
2021-07-29T08:38
распространение коронавируса
стойчо кацаров
коронавирус covid-19
здоровье
astrazeneca
евросоюз
румыния
хорватия
болгария
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров высказался об ошибке предыдущего правительства страны при организации вакцинации от COVID-19, пишет газета Sofia Globe.По его словам, она заключалась в том, что программа по прививанию населения не предусмотрела приоритет для пожилых граждан. В итоге 80 процентов людей, умерших от коронавируса в Болгарии, были из старшей возрастной категории.Также он отнес к этой группе людей с хроническими заболеваниями, которые впоследствии могут вызвать осложнение течения болезни. Как отметил болгарский чиновник, это стоило стране десяти тысяч жизней.Министр здравоохранения назвал ошибкой и решение отдать приоритет вакцине AstraZeneca в ущерб трем другим препаратам, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Наконец, Кацаров обратил внимание на плохую логистику.Ранее отмечалось, что Румыния, Болгария и Хорватия демонстрируют меньшие темпы вакцинации, чем остальные члены Евросоюза.По данным министерства здравоохранения Болгарии, в стране выявлено более 424 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 18 тысяч пациентов. При этом использованы почти два миллиона доз вакцин от коронавируса.
https://ria.ru/20210728/skoraya-1743238911.html
https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741072088.html
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стойчо кацаров, коронавирус covid-19, здоровье, astrazeneca , евросоюз, румыния, хорватия, болгария, в мире
07:54 29.07.2021 (обновлено: 08:38 29.07.2021)
 
В Болгарии заявили о тысячах смертей из-за ошибки в организации вакцинации

Глава Минздрава Болгарии Кацаров: десять тысяч человек умерли от COVID из-за ошибок при вакцинации

© РИА Новости / Магда Хибелли / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Магда Хибелли
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров высказался об ошибке предыдущего правительства страны при организации вакцинации от COVID-19, пишет газета Sofia Globe.
По его словам, она заключалась в том, что программа по прививанию населения не предусмотрела приоритет для пожилых граждан. В итоге 80 процентов людей, умерших от коронавируса в Болгарии, были из старшей возрастной категории.
Также он отнес к этой группе людей с хроническими заболеваниями, которые впоследствии могут вызвать осложнение течения болезни. Как отметил болгарский чиновник, это стоило стране десяти тысяч жизней.
"Эти жизни могли быть спасены", — утверждает чиновник.
Министр здравоохранения назвал ошибкой и решение отдать приоритет вакцине AstraZeneca в ущерб трем другим препаратам, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Наконец, Кацаров обратил внимание на плохую логистику.
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По данным министерства здравоохранения Болгарии, в стране выявлено более 424 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 18 тысяч пациентов. При этом использованы почти два миллиона доз вакцин от коронавируса.
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Распространение коронавирусаСтойчо КацаровКоронавирус COVID-19ЗдоровьеAstraZenecaЕвросоюзРумынияХорватияБолгарияВ мире
 
 
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