https://ria.ru/20210729/boets-1743363969.html

Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан

Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан - РИА Новости, 29.07.2021

Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан

Приморские поисковики за два сезона работ у озера Хасан обнаружили ранее неизвестные захоронения советских воинов, пропавших без вести во время боев с японцами... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T04:00

2021-07-29T04:00

2021-07-29T14:02

хасан

китай

владивосток

япония

ссср

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл — РИА Новости. Приморские поисковики за два сезона работ у озера Хасан обнаружили ранее неизвестные захоронения советских воинов, пропавших без вести во время боев с японцами в 1938 году, личность одного красноармейца удалось установить и найти его родственника, сообщил РИА Новости командир приморской региональной молодежной общественной организации "Поисковое объединение "АвиаПоиск" Ярослав Ливанский.Военный конфликт между СССР и Японией в районе озера Хасан на юго-востоке Приморского края у границ с Китаем и Кореей начался 29 июля 1938 года, а завершился 11 августа 1938 года. Пограничный конфликт был скоротечен, однако потери сторон в живой силе оказались значительными. Историки считают, что по числу убитых и раненых хасанские события выходят на уровень локальной войны. Советские потери составили 989 человек убитыми (по другим источникам — 960, 1112, 792) и 2752 ранеными, японские, соответственно — 525 и 913 человек (по другим данным, около 650 и 2,5 тысячи).Работы на месте хасанских боев приморские поисковики вели до 2014 года, спустя пять лет поиски возобновились. За два сезона им удалось сделать несколько крупных находок.Как отмечает Ливанский, поисковики обследовали подступы к вершине Пулеметной Горки, которую в начале сражения у озера Хасан штурмовала 40-я стрелковая дивизия 39-го стрелкового корпуса Рабоче-крестьянской Красной Армии. Благодаря архивам удалось выяснить, что в этом районе пропали без вести 11 человек из 119-го стрелкового полка, который понес самые тяжелые потери при штурме.В 2019 году поисковики нашли на месте боев ранее не замеченную братскую могилу, останки бойца, вероятно, погибшего при взрыве, и множество предметов военной амуниции. Все артефакты и фрагментированные останки лежали на большой глубине. Кроме того, были найдены останки двух советских солдат."В 2019 году мы подняли тела двоих бойцов, пропавших без вести. Личность одного удалось установить, в 2020 году мы его опознали — у бойца был подсумок. Это красноармеец Егор Егорович Кожевников. В этом году мы нашли его родственников. Подготовили его останки, будем решать вопрос, как передать их в Саратовскую область, может, с нашей делегацией, для торжественного захоронения", — рассказывает Ливанский.В Саратовской области живет племянник Кожевникова, сын родной сестры красноармейца Николай Иванович Чепенко.В ходе поисков у озера Хасан была обнаружена и обследована трасса наступления третьего танкового батальона второй мехбригады: поисковики нашли четыре погибших танка. Также активисты обнаружили артиллерийские и пехотные позиции войск армии Японии, которые вели огонь по наступавшим красноармейцам. "Нашли японские позиции, в том числе позицию 114-миллиметровой гаубицы", — сообщил Ливанский.Поисковики обнаружили отстрелянные гильзы английского производства, остатки взорванных и сгоревших ящиков и осколки от попадания советского снаряда в позицию. "Часть находок передали в Спасский краеведческий музей, часть находится в нашем музее", — отметил собеседник агентства.Также в ходе работ поисковики обнаружили площадку с просевшей ямой. Обследование подтвердило наличие неглубоко захороненных останков. Оказалось, что это неучтенное захоронение саперов. "В этом году планируем туда поехать и провести работы по его раскопке. Работы будем проводить с середины сентября", — рассказывает Ливанский.Он добавил, что бойцы "АвиаПоиска" на месте боев работают самостоятельно, без поддержки районных властей, к поискам нельзя привлечь юнармейцев и других школьников. "Это поисковые работы в районах, связанных с боевыми действиями. Там находятся боеприпасы — повышенная опасность. Например, мы нашли порядка 80 гранат. Это место мы показали сотрудникам полиции, пограничники в курсе находки", — отметил собеседник агентства.По его словам, в 2019-2020 годах поисковики тщательно изучили район боев. "Мы все досконально прошерстили. Но я всегда говорю: два раза прошел — ничего нет, на третий прошел — находишь останки. Поэтому в этом году будем также обследовать квадраты и районы, где уже работали. В том числе прочесывать район Пулеметной Горки, высоты Безымянной, участки у озера, у протоки. Еще есть большой потенциал для поисков", — говорит Ливанский.

https://ria.ru/20191216/1562423764.html

https://ria.ru/20191203/1561878833.html

https://ria.ru/20190819/1557646211.html

хасан

китай

владивосток

япония

ссср

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хасан, китай, владивосток, япония, ссср, приморский край, общество