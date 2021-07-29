https://ria.ru/20210729/boets-1743363969.html
Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан - РИА Новости, 29.07.2021
Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
Приморские поисковики за два сезона работ у озера Хасан обнаружили ранее неизвестные захоронения советских воинов, пропавших без вести во время боев с японцами... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T04:00
2021-07-29T04:00
2021-07-29T14:02
хасан
китай
владивосток
япония
ссср
приморский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147953/72/1479537222_423:0:2576:1211_1920x0_80_0_0_ebd5c15506fc8cb40e5d0e085712606a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 июл — РИА Новости. Приморские поисковики за два сезона работ у озера Хасан обнаружили ранее неизвестные захоронения советских воинов, пропавших без вести во время боев с японцами в 1938 году, личность одного красноармейца удалось установить и найти его родственника, сообщил РИА Новости командир приморской региональной молодежной общественной организации "Поисковое объединение "АвиаПоиск" Ярослав Ливанский.Военный конфликт между СССР и Японией в районе озера Хасан на юго-востоке Приморского края у границ с Китаем и Кореей начался 29 июля 1938 года, а завершился 11 августа 1938 года. Пограничный конфликт был скоротечен, однако потери сторон в живой силе оказались значительными. Историки считают, что по числу убитых и раненых хасанские события выходят на уровень локальной войны. Советские потери составили 989 человек убитыми (по другим источникам — 960, 1112, 792) и 2752 ранеными, японские, соответственно — 525 и 913 человек (по другим данным, около 650 и 2,5 тысячи).Работы на месте хасанских боев приморские поисковики вели до 2014 года, спустя пять лет поиски возобновились. За два сезона им удалось сделать несколько крупных находок.Как отмечает Ливанский, поисковики обследовали подступы к вершине Пулеметной Горки, которую в начале сражения у озера Хасан штурмовала 40-я стрелковая дивизия 39-го стрелкового корпуса Рабоче-крестьянской Красной Армии. Благодаря архивам удалось выяснить, что в этом районе пропали без вести 11 человек из 119-го стрелкового полка, который понес самые тяжелые потери при штурме.В 2019 году поисковики нашли на месте боев ранее не замеченную братскую могилу, останки бойца, вероятно, погибшего при взрыве, и множество предметов военной амуниции. Все артефакты и фрагментированные останки лежали на большой глубине. Кроме того, были найдены останки двух советских солдат."В 2019 году мы подняли тела двоих бойцов, пропавших без вести. Личность одного удалось установить, в 2020 году мы его опознали — у бойца был подсумок. Это красноармеец Егор Егорович Кожевников. В этом году мы нашли его родственников. Подготовили его останки, будем решать вопрос, как передать их в Саратовскую область, может, с нашей делегацией, для торжественного захоронения", — рассказывает Ливанский.В Саратовской области живет племянник Кожевникова, сын родной сестры красноармейца Николай Иванович Чепенко.В ходе поисков у озера Хасан была обнаружена и обследована трасса наступления третьего танкового батальона второй мехбригады: поисковики нашли четыре погибших танка. Также активисты обнаружили артиллерийские и пехотные позиции войск армии Японии, которые вели огонь по наступавшим красноармейцам. "Нашли японские позиции, в том числе позицию 114-миллиметровой гаубицы", — сообщил Ливанский.Поисковики обнаружили отстрелянные гильзы английского производства, остатки взорванных и сгоревших ящиков и осколки от попадания советского снаряда в позицию. "Часть находок передали в Спасский краеведческий музей, часть находится в нашем музее", — отметил собеседник агентства.Также в ходе работ поисковики обнаружили площадку с просевшей ямой. Обследование подтвердило наличие неглубоко захороненных останков. Оказалось, что это неучтенное захоронение саперов. "В этом году планируем туда поехать и провести работы по его раскопке. Работы будем проводить с середины сентября", — рассказывает Ливанский.Он добавил, что бойцы "АвиаПоиска" на месте боев работают самостоятельно, без поддержки районных властей, к поискам нельзя привлечь юнармейцев и других школьников. "Это поисковые работы в районах, связанных с боевыми действиями. Там находятся боеприпасы — повышенная опасность. Например, мы нашли порядка 80 гранат. Это место мы показали сотрудникам полиции, пограничники в курсе находки", — отметил собеседник агентства.По его словам, в 2019-2020 годах поисковики тщательно изучили район боев. "Мы все досконально прошерстили. Но я всегда говорю: два раза прошел — ничего нет, на третий прошел — находишь останки. Поэтому в этом году будем также обследовать квадраты и районы, где уже работали. В том числе прочесывать район Пулеметной Горки, высоты Безымянной, участки у озера, у протоки. Еще есть большой потенциал для поисков", — говорит Ливанский.
https://ria.ru/20191216/1562423764.html
https://ria.ru/20191203/1561878833.html
https://ria.ru/20190819/1557646211.html
хасан
китай
владивосток
япония
ссср
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/147953/72/1479537222_692:0:2307:1211_1920x0_80_0_0_2679e4c8e3a9b5d7ff3545cd4d784781.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хасан, китай, владивосток, япония, ссср, приморский край, общество
04:00 29.07.2021 (обновлено: 14:02 29.07.2021)
Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
Глава "ПО "АвиаПоиск" Ливанский сообщил о нахождении родни погибшего у озера Хасан бойца
ВЛАДИВОСТОК, 29 июл — РИА Новости.
Приморские поисковики за два сезона работ у озера Хасан
обнаружили ранее неизвестные захоронения советских воинов, пропавших без вести во время боев с японцами в 1938 году, личность одного красноармейца удалось установить и найти его родственника, сообщил РИА Новости командир приморской региональной молодежной общественной организации "Поисковое объединение "АвиаПоиск" Ярослав Ливанский.
Военный конфликт между СССР
и Японией в районе озера Хасан на юго-востоке Приморского края
у границ с Китаем
и Кореей начался 29 июля 1938 года, а завершился 11 августа 1938 года. Пограничный конфликт был скоротечен, однако потери сторон в живой силе оказались значительными. Историки считают, что по числу убитых и раненых хасанские события выходят на уровень локальной войны. Советские потери составили 989 человек убитыми (по другим источникам — 960, 1112, 792) и 2752 ранеными, японские, соответственно — 525 и 913 человек (по другим данным, около 650 и 2,5 тысячи).
Работы на месте хасанских боев приморские поисковики вели до 2014 года, спустя пять лет поиски возобновились. За два сезона им удалось сделать несколько крупных находок.
Как отмечает Ливанский, поисковики обследовали подступы к вершине Пулеметной Горки, которую в начале сражения у озера Хасан штурмовала 40-я стрелковая дивизия 39-го стрелкового корпуса Рабоче-крестьянской Красной Армии. Благодаря архивам удалось выяснить, что в этом районе пропали без вести 11 человек из 119-го стрелкового полка, который понес самые тяжелые потери при штурме.
В 2019 году поисковики нашли на месте боев ранее не замеченную братскую могилу, останки бойца, вероятно, погибшего при взрыве, и множество предметов военной амуниции. Все артефакты и фрагментированные останки лежали на большой глубине. Кроме того, были найдены останки двух советских солдат.
"В 2019 году мы подняли тела двоих бойцов, пропавших без вести. Личность одного удалось установить, в 2020 году мы его опознали — у бойца был подсумок. Это красноармеец Егор Егорович Кожевников. В этом году мы нашли его родственников. Подготовили его останки, будем решать вопрос, как передать их в Саратовскую область
, может, с нашей делегацией, для торжественного захоронения", — рассказывает Ливанский.
В Саратовской области живет племянник Кожевникова, сын родной сестры красноармейца Николай Иванович Чепенко.
В ходе поисков у озера Хасан была обнаружена и обследована трасса наступления третьего танкового батальона второй мехбригады: поисковики нашли четыре погибших танка. Также активисты обнаружили артиллерийские и пехотные позиции войск армии Японии
, которые вели огонь по наступавшим красноармейцам. "Нашли японские позиции, в том числе позицию 114-миллиметровой гаубицы", — сообщил Ливанский.
Поисковики обнаружили отстрелянные гильзы английского производства, остатки взорванных и сгоревших ящиков и осколки от попадания советского снаряда в позицию. "Часть находок передали в Спасский краеведческий музей, часть находится в нашем музее", — отметил собеседник агентства.
Также в ходе работ поисковики обнаружили площадку с просевшей ямой. Обследование подтвердило наличие неглубоко захороненных останков. Оказалось, что это неучтенное захоронение саперов. "В этом году планируем туда поехать и провести работы по его раскопке. Работы будем проводить с середины сентября", — рассказывает Ливанский.
Он добавил, что бойцы "АвиаПоиска" на месте боев работают самостоятельно, без поддержки районных властей, к поискам нельзя привлечь юнармейцев и других школьников. "Это поисковые работы в районах, связанных с боевыми действиями. Там находятся боеприпасы — повышенная опасность. Например, мы нашли порядка 80 гранат. Это место мы показали сотрудникам полиции, пограничники в курсе находки", — отметил собеседник агентства.
По его словам, в 2019-2020 годах поисковики тщательно изучили район боев. "Мы все досконально прошерстили. Но я всегда говорю: два раза прошел — ничего нет, на третий прошел — находишь останки. Поэтому в этом году будем также обследовать квадраты и районы, где уже работали. В том числе прочесывать район Пулеметной Горки, высоты Безымянной, участки у озера, у протоки. Еще есть большой потенциал для поисков", — говорит Ливанский.