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В Бодруме потушили лесной пожар
В Бодруме потушили лесной пожар - РИА Новости, 29.07.2021
В Бодруме потушили лесной пожар
Лесной пожар в районе турецкого Бодрума потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, сообщил РИА Новости мэр города Ахмет Арас. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T22:48
2021-07-29T22:48
2021-07-29T22:57
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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости, Алена Палажченко. Лесной пожар в районе турецкого Бодрума потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, сообщил РИА Новости мэр города Ахмет Арас.Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в семи провинциях - Адане, Анталье, Кайсери, Кютахье, Мерсине, Мугле, Османие. По словам Пакдемирли, эвакуирован один из отелей в районе Бодрума, где лесной пожар бушевал днем. Пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе курорта Мармариса."Никто в Бодруме не пострадал, при эвакуации мы всех вывезли по морю. После того, как пожар в Гюверджинлике был потушен, туристы начали возвращаться в отели. Я постоянно был на связи с консульствами тех стран, откуда у нас отдыхают туристы, – России, Украины, Германии. Если есть вопросы, старались решить любые проблемы наших гостей. В Бодруме пожаров сейчас нет, все потушено, с отелями сейчас никаких проблем нет. Но большие площади нашего чудесного леса выгорели", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что пожар в районе соседнего Мармариса все еще не потушен.В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, информации о пострадавших россиянах не поступало.
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лесные пожары в турции, новости - туризм, в мире, турция
22:48 29.07.2021 (обновлено: 22:57 29.07.2021)
В Бодруме потушили лесной пожар
Мэр Бодрума: лесной пожар в Бодруме потушили, туристы вернулись в свои отели