https://ria.ru/20210729/bodrum-1743477501.html

В Турции в районе Бодрума отель эвакуировали из-за лесного пожара

В Турции в районе Бодрума отель эвакуировали из-за лесного пожара - РИА Новости, 29.07.2021

В Турции в районе Бодрума отель эвакуировали из-за лесного пожара

Один отель в районе турецкого Бодрума эвакуирован из-за лесного пожара, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T16:50

2021-07-29T16:50

2021-07-29T17:02

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лесные пожары в турции

россия

бодрум

в мире

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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Один отель в районе турецкого Бодрума эвакуирован из-за лесного пожара, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, информации о пострадавших россиянах не поступало.Как ранее заявил в четверг министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе курорта Мармариса. По сообщению телеканала NTV, власти приступили к эвакуации местных жителей и туристов из отелей в районе, где бушует сильный лесной пожар.По данным министерства сельского и лесного хозяйства, продолжается также тушение лесных пожаров в районе Аксеки провинции Анталья, районе Силифке провинции Мерсин, районе Караисали провинции Адана, районе Пос провинции Османие и районе Яхьялы провинции Кайсери. Всего за последние два дня произошел 41 лесной пожар в 13 турецких провинциях, 31 из них взят под контроль.

https://ria.ru/20210729/pozhar-1743469757.html

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лесные пожары в турции, россия, бодрум, в мире