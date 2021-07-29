16:50 29.07.2021 (обновлено: 17:02 29.07.2021)
В Турции в районе Бодрума отель эвакуировали из-за лесного пожара
Отель в районе турецкого Бодрума эвакуировали из-за лесного пожара
© AP Photo / IHA / Arif KaplanЛесной пожар в Анталье, Турция
© AP Photo / IHA / Arif Kaplan
АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Один отель в районе турецкого Бодрума эвакуирован из-за лесного пожара, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.
"Один отель эвакуирован в Гюверджинлике в районе Бодрума", - сказал Пакдемирли журналистам.
В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, информации о пострадавших россиянах не поступало.
Как ранее заявил в четверг министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе курорта Мармариса. По сообщению телеканала NTV, власти приступили к эвакуации местных жителей и туристов из отелей в районе, где бушует сильный лесной пожар.
По данным министерства сельского и лесного хозяйства, продолжается также тушение лесных пожаров в районе Аксеки провинции Анталья, районе Силифке провинции Мерсин, районе Караисали провинции Адана, районе Пос провинции Османие и районе Яхьялы провинции Кайсери. Всего за последние два дня произошел 41 лесной пожар в 13 турецких провинциях, 31 из них взят под контроль.