https://ria.ru/20210729/bloger-1743393593.html

Защита блогера Била обжаловала приговор по делу о ДТП в центре Москвы

Защита блогера Била обжаловала приговор по делу о ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 29.07.2021

Защита блогера Била обжаловала приговор по делу о ДТП в центре Москвы

Защита блогера Эдварда Била (настоящее имя - Эдуард Биль), получившего два года ограничения свободы за ДТП в центре Москвы, обжаловала приговор, просит суд... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T10:33

2021-07-29T10:33

2021-07-29T10:37

садовое кольцо (москва)

госдума рф

эдвард бил (блогер)

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Защита блогера Эдварда Била (настоящее имя - Эдуард Биль), получившего два года ограничения свободы за ДТП в центре Москвы, обжаловала приговор, просит суд разрешить молодому человеку позже возвращаться домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского райсуда.Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы. Приговором суда блогеру два года нельзя без согласия инспектора уходить из дома по ночам, выезжать за пределы Москвы и области, а также переезжать. Кроме того, его на три года лишили водительских прав."В суд поступила апелляционная жалоба. Защита просит изменить приговор в части ограничения времени выхода из дома. Согласно приговору, Билю запрещено покидать жилище с 8 вечера до 8 утра. Защита просить сократить это время и назначить запрет с 12 ночи до 6 утра", - сказала собеседница агентства.Ранее решение суда обжаловала прокуратура, посчитавшая его чрезмерно мягким, хотя гособвинитель запрашивал для Била именно такое наказание, которое и было ему назначено.

https://ria.ru/20210726/gasanov-1742947652.html

садовое кольцо (москва)

москва

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садовое кольцо (москва), госдума рф, эдвард бил (блогер), москва, происшествия