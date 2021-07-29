10:33 29.07.2021 (обновлено: 10:37 29.07.2021)
Защита блогера Била обжаловала приговор по делу о ДТП в центре Москвы
Защита блогера Эдварда Била вслед за прокуратурой обжаловала приговор по делу о ДТП в центре Москвы
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВидеоблогер Эдвард Бил у Пресненского районного суда города Москвы
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Защита блогера Эдварда Била (настоящее имя - Эдуард Биль), получившего два года ограничения свободы за ДТП в центре Москвы, обжаловала приговор, просит суд разрешить молодому человеку позже возвращаться домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского райсуда.
Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы. Приговором суда блогеру два года нельзя без согласия инспектора уходить из дома по ночам, выезжать за пределы Москвы и области, а также переезжать. Кроме того, его на три года лишили водительских прав.
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"В суд поступила апелляционная жалоба. Защита просит изменить приговор в части ограничения времени выхода из дома. Согласно приговору, Билю запрещено покидать жилище с 8 вечера до 8 утра. Защита просить сократить это время и назначить запрет с 12 ночи до 6 утра", - сказала собеседница агентства.
Ранее решение суда обжаловала прокуратура, посчитавшая его чрезмерно мягким, хотя гособвинитель запрашивал для Била именно такое наказание, которое и было ему назначено.