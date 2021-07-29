Госсекретарь США заявил об успешности американской миссии в Афганистане
Госсекретарь США Блинкен: американским военным удалось достичь поставленных в Афганистане целей
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж в Женеве
ДОХА, 29 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американским военным во многом удалось достичь поставленных в Афганистане целей.
"Мы во многом добились успеха в достижении наших целей в Афганистане, но у конфликта в этой стране нет военного решения", - сказал Блинкен в интервью телеканалу "Аль-Джазира" во время визита в Кувейт.
В среду вечером Блинкен прибыл с официальным визитом в Кувейт по случаю 50-летия с момента установления дипотношений между двумя странами. По информации Кувейтского агентства новостей KUNA, в четверг он провел переговоры с эмиром Кувейта Навафом Аль Ахмедом Ас-Сабахом. После переговоров Блинкен заявил, что США и Кувейт сотрудничают в вопросе оказания помощи афганскому народу и поддержки региональной стабильности на фоне того, как силы коалиции выходят из Афганистана.
Ранее западные СМИ сообщили, что США обратились к Кувейту и Катару с просьбой разместить на американских базах в этих странах некоторое число афганских переводчиков, которые обслуживали американские войска во время их пребывания в Афганистане, до завершения процесса оформления их переезда в США. Однако глава внешнеполитических ведомств Кувейта и США не стали уточнять, как Кувейт отреагировал на эту просьбу.
В эмирате к югу от Эль-Кувейта базируются около 13,5 тысячи американских военнослужащих.