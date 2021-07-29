https://ria.ru/20210729/blinken-1743513520.html

Госсекретарь США заявил об успешности американской миссии в Афганистане

Госсекретарь США заявил об успешности американской миссии в Афганистане - РИА Новости, 29.07.2021

Госсекретарь США заявил об успешности американской миссии в Афганистане

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американским военным во многом удалось достичь поставленных в Афганистане целей. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T20:22

2021-07-29T20:22

2021-07-29T20:22

цены на нефть

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ДОХА, 29 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американским военным во многом удалось достичь поставленных в Афганистане целей."Мы во многом добились успеха в достижении наших целей в Афганистане, но у конфликта в этой стране нет военного решения", - сказал Блинкен в интервью телеканалу "Аль-Джазира" во время визита в Кувейт.В среду вечером Блинкен прибыл с официальным визитом в Кувейт по случаю 50-летия с момента установления дипотношений между двумя странами. По информации Кувейтского агентства новостей KUNA, в четверг он провел переговоры с эмиром Кувейта Навафом Аль Ахмедом Ас-Сабахом. После переговоров Блинкен заявил, что США и Кувейт сотрудничают в вопросе оказания помощи афганскому народу и поддержки региональной стабильности на фоне того, как силы коалиции выходят из Афганистана.Ранее западные СМИ сообщили, что США обратились к Кувейту и Катару с просьбой разместить на американских базах в этих странах некоторое число афганских переводчиков, которые обслуживали американские войска во время их пребывания в Афганистане, до завершения процесса оформления их переезда в США. Однако глава внешнеполитических ведомств Кувейта и США не стали уточнять, как Кувейт отреагировал на эту просьбу.В эмирате к югу от Эль-Кувейта базируются около 13,5 тысячи американских военнослужащих.

https://ria.ru/20210728/afganistan-1743257476.html

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цены на нефть, энтони блинкен, сша, в мире