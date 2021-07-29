https://ria.ru/20210729/blinken-1743375631.html
США обсудили с Индией соглашение по российским С-400, заявил Блинкен
США обсудили с Индией соглашение по российским С-400, заявил Блинкен - РИА Новости, 29.07.2021
США обсудили с Индией соглашение по российским С-400, заявил Блинкен
США поделились обеспокоенностью с Индией в связи с ее соглашением с Россией по поставкам российских зенитно-ракетных систем С-400, заявил госсекретарь США... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T08:03
2021-07-29T08:03
2021-07-29T08:03
россия
венкатеш варма
вашингтон
энтони блинкен
с-400 «триумф»
рособоронэкспорт
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737269161_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_64da71e8f762461164b3249cc7879c84.jpg
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. США поделились обеспокоенностью с Индией в связи с ее соглашением с Россией по поставкам российских зенитно-ракетных систем С-400, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете Times of India, которое опубликовано на сайте госдепартамента.Ранее посол Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Варма подтвердил, что первая партия систем ПВО С-400 поступит в Индию к концу 2021 года.В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более 5 миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в рублях.
https://ria.ru/20210714/blinken-1741171968.html
россия
вашингтон
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737269161_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_39947b89d729fff5fb0878188ad92c78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венкатеш варма, вашингтон, энтони блинкен, с-400 «триумф», рособоронэкспорт, москва, сша, в мире
США обсудили с Индией соглашение по российским С-400, заявил Блинкен
Госсекретарь Энтони Блинкен: США выразили Индии обеспокоенность из-за соглашения с Россией по С-400