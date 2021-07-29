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США обсудили с Индией соглашение по российским С-400, заявил Блинкен

США обсудили с Индией соглашение по российским С-400, заявил Блинкен - РИА Новости, 29.07.2021

США обсудили с Индией соглашение по российским С-400, заявил Блинкен

США поделились обеспокоенностью с Индией в связи с ее соглашением с Россией по поставкам российских зенитно-ракетных систем С-400, заявил госсекретарь США... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T08:03

2021-07-29T08:03

2021-07-29T08:03

россия

венкатеш варма

вашингтон

энтони блинкен

с-400 «триумф»

рособоронэкспорт

москва

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. США поделились обеспокоенностью с Индией в связи с ее соглашением с Россией по поставкам российских зенитно-ракетных систем С-400, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете Times of India, которое опубликовано на сайте госдепартамента.Ранее посол Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Варма подтвердил, что первая партия систем ПВО С-400 поступит в Индию к концу 2021 года.В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более 5 миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в рублях.

https://ria.ru/20210714/blinken-1741171968.html

россия

вашингтон

москва

сша

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россия, венкатеш варма, вашингтон, энтони блинкен, с-400 «триумф», рособоронэкспорт, москва, сша, в мире