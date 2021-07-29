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США обсудили с Индией соглашение по российским С-400, заявил Блинкен
США обсудили с Индией соглашение по российским С-400, заявил Блинкен - РИА Новости, 29.07.2021
США обсудили с Индией соглашение по российским С-400, заявил Блинкен
США поделились обеспокоенностью с Индией в связи с ее соглашением с Россией по поставкам российских зенитно-ракетных систем С-400, заявил госсекретарь США... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T08:03
2021-07-29T08:03
россия
венкатеш варма
вашингтон
энтони блинкен
с-400 «триумф»
рособоронэкспорт
москва
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. США поделились обеспокоенностью с Индией в связи с ее соглашением с Россией по поставкам российских зенитно-ракетных систем С-400, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете Times of India, которое опубликовано на сайте госдепартамента.Ранее посол Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Варма подтвердил, что первая партия систем ПВО С-400 поступит в Индию к концу 2021 года.В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более 5 миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в рублях.
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россия, венкатеш варма, вашингтон, энтони блинкен, с-400 «триумф», рособоронэкспорт, москва, сша, в мире
08:03 29.07.2021
 
США обсудили с Индией соглашение по российским С-400, заявил Блинкен

Госсекретарь Энтони Блинкен: США выразили Индии обеспокоенность из-за соглашения с Россией по С-400

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж в Женеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / POOL
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. США поделились обеспокоенностью с Индией в связи с ее соглашением с Россией по поставкам российских зенитно-ракетных систем С-400, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете Times of India, которое опубликовано на сайте госдепартамента.
"У нас есть свои законы. Мы применяем свои законы, но мы поделились с Индией нашей обеспокоенностью по поводу этого. Но я не собираюсь бежать вперед. Мы увидим, как будут развиваться события в ближайшие месяцы", - сказал Блинкен, отвечая на вопрос про С-400.
Ранее посол Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Варма подтвердил, что первая партия систем ПВО С-400 поступит в Индию к концу 2021 года.
В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более 5 миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в рублях.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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РоссияВенкатеш ВармаВашингтонЭнтони БлинкенС-400 «Триумф»РособоронэкспортМоскваСШАВ мире
 
 
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