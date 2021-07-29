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Туризм
https://ria.ru/20210729/bilety-1743453181.html
Названы самые популярные железнодорожные направления у россиян
Названы самые популярные железнодорожные направления у россиян - РИА Новости, 29.07.2021
Названы самые популярные железнодорожные направления у россиян
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, как за последние два года изменились цены на железнодорожные билеты и куда россияне планируют РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T19:30
2021-07-29T19:30
нижний новгород
новороссийск
железная дорога
туризм
москва
симферополь
анапа
санкт-петербург
путешествия
туризм
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, как за последние два года изменились цены на железнодорожные билеты и куда россияне планируют поехать в августе.Наибольшим спросом, согласно исследованию, пользуется маршрут из Москвы в Санкт-Петербург. Средний чек за поездку между двумя столицами составляет 2491 рубль. По сравнению с 2020 годом сумма выросла на четыре процента, а если сопоставлять с расценками 2019-го — сократилась на пять процентов.На втором месте поездки из столицы в Анапу (стоимость билета в одну сторону — 4405 рублей), а на третьем — в Симферополь (7058 рублей). Средние чеки по обоим направлениям за прошлый год выросли на 3 и на 20 процентов соответственно.В топ-10 вошли билеты из Москвы в Новороссийск, Лазаревское, Адлер, Нижний Новгород, Казань, Сочи, а также из Петербурга в Симферополь. Уточняется, что по большинству вошедших в рейтинг направлений чек вырос в среднем на пять процентов.
https://ria.ru/20210729/puteshestviya-1743330220.html
нижний новгород
новороссийск
москва
симферополь
анапа
санкт-петербург
россия
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нижний новгород, новороссийск, железная дорога, туризм, москва, симферополь, анапа, санкт-петербург, путешествия, отдых в россии 2021 летом, россия, туту.ру, туристы, новости - туризм
19:30 29.07.2021
 

Названы самые популярные железнодорожные направления у россиян

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезентация головного вагона нового поезда "Иволга" на Ярославском вокзале
Презентация головного вагона нового поезда Иволга на Ярославском вокзале - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, как за последние два года изменились цены на железнодорожные билеты и куда россияне планируют поехать в августе.
Наибольшим спросом, согласно исследованию, пользуется маршрут из Москвы в Санкт-Петербург. Средний чек за поездку между двумя столицами составляет 2491 рубль. По сравнению с 2020 годом сумма выросла на четыре процента, а если сопоставлять с расценками 2019-го — сократилась на пять процентов.
На втором месте поездки из столицы в Анапу (стоимость билета в одну сторону — 4405 рублей), а на третьем — в Симферополь (7058 рублей). Средние чеки по обоим направлениям за прошлый год выросли на 3 и на 20 процентов соответственно.
В топ-10 вошли билеты из Москвы в Новороссийск, Лазаревское, Адлер, Нижний Новгород, Казань, Сочи, а также из Петербурга в Симферополь. Уточняется, что по большинству вошедших в рейтинг направлений чек вырос в среднем на пять процентов.
Суздаль. Кареты для туристов на улице Кремлевской - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
Вчера, 05:23Туризм
Названы маршруты для недорогих путешествий на выходные в августе
 
ТуризмНижний НовгородНовороссийскЖелезная дорогаТуризмМоскваСимферопольАнапаСанкт-ПетербургПутешествияотдых в России 2021 летомРоссияТуту.рутуристыНовости - Туризм
 
 
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