https://ria.ru/20210729/bilety-1743453181.html

Названы самые популярные железнодорожные направления у россиян

Названы самые популярные железнодорожные направления у россиян - РИА Новости, 29.07.2021

Названы самые популярные железнодорожные направления у россиян

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, как за последние два года изменились цены на железнодорожные билеты и куда россияне планируют РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T19:30

2021-07-29T19:30

2021-07-29T19:30

нижний новгород

новороссийск

железная дорога

туризм

москва

симферополь

анапа

санкт-петербург

путешествия

туризм

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, как за последние два года изменились цены на железнодорожные билеты и куда россияне планируют поехать в августе.Наибольшим спросом, согласно исследованию, пользуется маршрут из Москвы в Санкт-Петербург. Средний чек за поездку между двумя столицами составляет 2491 рубль. По сравнению с 2020 годом сумма выросла на четыре процента, а если сопоставлять с расценками 2019-го — сократилась на пять процентов.На втором месте поездки из столицы в Анапу (стоимость билета в одну сторону — 4405 рублей), а на третьем — в Симферополь (7058 рублей). Средние чеки по обоим направлениям за прошлый год выросли на 3 и на 20 процентов соответственно.В топ-10 вошли билеты из Москвы в Новороссийск, Лазаревское, Адлер, Нижний Новгород, Казань, Сочи, а также из Петербурга в Симферополь. Уточняется, что по большинству вошедших в рейтинг направлений чек вырос в среднем на пять процентов.

https://ria.ru/20210729/puteshestviya-1743330220.html

нижний новгород

новороссийск

москва

симферополь

анапа

санкт-петербург

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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