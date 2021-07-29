https://ria.ru/20210729/belavia-1743401632.html

"Белавиа" сообщила о возобновлении регулярных рейсов в Сочи и Краснодар

"Белавиа" сообщила о возобновлении регулярных рейсов в Сочи и Краснодар - РИА Новости, 29.07.2021

"Белавиа" сообщила о возобновлении регулярных рейсов в Сочи и Краснодар

Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 7 августа возобновляет регулярные рейсы в Сочи, а с 8 августа - в Краснодар, сообщила в четверг пресс-служба национального... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:13

2021-07-29T11:13

2021-07-29T11:27

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МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 7 августа возобновляет регулярные рейсы в Сочи, а с 8 августа - в Краснодар, сообщила в четверг пресс-служба национального перевозчика."С 7 августа авиакомпания "Белавиа" возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск-Сочи-Минск. Полеты из Минска будут выполняться по 1, 4, 6 дням недели. Также с 8 августа возобновляются регулярные рейсы по маршруту Минск-Краснодар-Минск. Рейсы будут выполняться три раза в неделю", - говорится в сообщении на сайте компании.Первого июля состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина. Как сообщала пресс-служба белорусского лидера, среди прочего обсуждалось открытие большего числа рейсов компании "Белавиа" на юг России - в Сочи, Краснодар и Анапу.В конце мая первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что "Белавиа" на фоне ограничений для нее на полеты, принятые рядом стран Европы, будет менять модель бизнеса, в частности, развивать рейсы в СНГ, включая Россию.

https://ria.ru/20210727/egipet-1743184265.html

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белавиа, новости - туризм, краснодар, сочи, белоруссия