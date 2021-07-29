https://ria.ru/20210729/bayden-1743527919.html
Байден объявил о новых ограничениях по коронавирусу
Байден объявил о новых ограничениях по коронавирусу - РИА Новости, 29.07.2021
Байден объявил о новых ограничениях по коронавирусу
Президент США Джо Байден объявил о новых ограничениях по коронавирусу. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T23:16
2021-07-29T23:16
2021-07-29T23:49
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
джо байден
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о новых ограничениях по коронавирусу.По словам президента США, выступавшего в Белом доме, всем федеральным служащим, кто не сделал прививку, потребуется носить маску, дистанцироваться и сдавать тесты на коронавирус."Эксперты считают, что случаи COVID продолжат расти", - сказал Байден. По его словам, 90 миллионов американцев не сделали прививку, хотя имеют на это право.Байден также заявил, что дополнительная доза вакцины пока не нужна."Мои медицинские советники говорят, что нет: никому из американцев бустер сейчас не нужен", - сказал Байден.Он заявил, что вопрос о вакцинации - не политический, поскольку использование вакцин одобрили при республиканской администрации, а начали широко использовать в основном при демократах."Америка благословенна тем, что у нас есть вакцина для всех американцев... Жаль, что мы попусту тратим это преимущество", - сказал Байден.
https://ria.ru/20210729/bayden-1743524967.html
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коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире
23:16 29.07.2021 (обновлено: 23:49 29.07.2021)
Байден объявил о новых ограничениях по коронавирусу
Президент США Байден потребует от непривившихся федеральных работников носить маски и сдавать тесты
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
объявил о новых ограничениях по коронавирусу.
По словам президента США, выступавшего в Белом доме, всем федеральным служащим, кто не сделал прививку, потребуется носить маску, дистанцироваться и сдавать тесты на коронавирус.
"Эксперты считают, что случаи COVID продолжат расти", - сказал Байден. По его словам, 90 миллионов американцев не сделали прививку, хотя имеют на это право.
Байден также заявил, что дополнительная доза вакцины пока не нужна.
"Мои медицинские советники говорят, что нет: никому из американцев бустер сейчас не нужен", - сказал Байден.
Он заявил, что вопрос о вакцинации - не политический, поскольку использование вакцин одобрили при республиканской администрации, а начали широко использовать в основном при демократах.
"Америка благословенна тем, что у нас есть вакцина для всех американцев... Жаль, что мы попусту тратим это преимущество", - сказал Байден.