https://ria.ru/20210729/bayden-1743527919.html

Байден объявил о новых ограничениях по коронавирусу

Байден объявил о новых ограничениях по коронавирусу - РИА Новости, 29.07.2021

Байден объявил о новых ограничениях по коронавирусу

Президент США Джо Байден объявил о новых ограничениях по коронавирусу. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T23:16

2021-07-29T23:16

2021-07-29T23:49

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о новых ограничениях по коронавирусу.По словам президента США, выступавшего в Белом доме, всем федеральным служащим, кто не сделал прививку, потребуется носить маску, дистанцироваться и сдавать тесты на коронавирус."Эксперты считают, что случаи COVID продолжат расти", - сказал Байден. По его словам, 90 миллионов американцев не сделали прививку, хотя имеют на это право.Байден также заявил, что дополнительная доза вакцины пока не нужна."Мои медицинские советники говорят, что нет: никому из американцев бустер сейчас не нужен", - сказал Байден.Он заявил, что вопрос о вакцинации - не политический, поскольку использование вакцин одобрили при республиканской администрации, а начали широко использовать в основном при демократах."Америка благословенна тем, что у нас есть вакцина для всех американцев... Жаль, что мы попусту тратим это преимущество", - сказал Байден.

https://ria.ru/20210729/bayden-1743524967.html

сша

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2021

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коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире