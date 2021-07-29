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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210729/bayden-1743524967.html
Байден предложил выплачивать по сто долларов привившимся от COVID-19
Байден предложил выплачивать по сто долларов привившимся от COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2021
Байден предложил выплачивать по сто долларов привившимся от COVID-19
Президент США Джо Байден предложил выплачивать американцам впредь по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса, сообщило министерство финансов США. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T22:31
2021-07-29T22:31
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
министерство финансов сша
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден предложил выплачивать американцам впредь по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса, сообщило министерство финансов США."Сегодня президент призвал власти штатов и территорий, а также местные власти обеспечить выплаты в 100 долларов на каждого вновь вакцинирующегося американца в виде дополнительного стимула для того, чтобы увеличить уровень вакцинации, защитить общество и жизни людей. Министерство финансов готово предоставить техническую помощь местным властям", - говорится в заявлении минфина.В США вакцинировались уже более 160 миллионов человек – чуть менее половины населения страны.
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коронавирус covid-19, министерство финансов сша, джо байден, сша, в мире
22:31 29.07.2021
 
Байден предложил выплачивать по сто долларов привившимся от COVID-19

Президент США Байден предложил выплачивать американцам по сто долларов за вакцинацию от коронавируса

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден предложил выплачивать американцам впредь по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса, сообщило министерство финансов США.
"Сегодня президент призвал власти штатов и территорий, а также местные власти обеспечить выплаты в 100 долларов на каждого вновь вакцинирующегося американца в виде дополнительного стимула для того, чтобы увеличить уровень вакцинации, защитить общество и жизни людей. Министерство финансов готово предоставить техническую помощь местным властям", - говорится в заявлении минфина.
Экран в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 19:04Распространение коронавируса
Власти Нью-Йорка планируют платить по сто долларов привившимся от COVID-19
В США вакцинировались уже более 160 миллионов человек – чуть менее половины населения страны.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство финансов СШАДжо БайденСШАВ мире
 
 
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