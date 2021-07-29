https://ria.ru/20210729/bayden-1743524967.html

Байден предложил выплачивать по сто долларов привившимся от COVID-19

Байден предложил выплачивать по сто долларов привившимся от COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2021

Байден предложил выплачивать по сто долларов привившимся от COVID-19

Президент США Джо Байден предложил выплачивать американцам впредь по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса, сообщило министерство финансов США. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T22:31

2021-07-29T22:31

2021-07-29T22:31

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

министерство финансов сша

джо байден

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в мире

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден предложил выплачивать американцам впредь по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса, сообщило министерство финансов США."Сегодня президент призвал власти штатов и территорий, а также местные власти обеспечить выплаты в 100 долларов на каждого вновь вакцинирующегося американца в виде дополнительного стимула для того, чтобы увеличить уровень вакцинации, защитить общество и жизни людей. Министерство финансов готово предоставить техническую помощь местным властям", - говорится в заявлении минфина.В США вакцинировались уже более 160 миллионов человек – чуть менее половины населения страны.

https://ria.ru/20210728/nyu-york-1743335168.html

сша

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коронавирус covid-19, министерство финансов сша, джо байден, сша, в мире