https://ria.ru/20210729/bayden-1743498498.html

В "Слуге народа" передумали разговаривать с Байденом на повышенных тонах

В "Слуге народа" передумали разговаривать с Байденом на повышенных тонах - РИА Новости, 29.07.2021

В "Слуге народа" передумали разговаривать с Байденом на повышенных тонах

Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия погорячился, говоря о возможном разговоре с президентом США Джо... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T18:40

2021-07-29T18:40

2021-07-29T18:49

давид арахамия

партия "слуга народа"

евгения кравчук

владимир зеленский

джо байден

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568156065_0:145:3125:1902_1920x0_80_0_0_1640429cdf682a45d944efa63aac3aed.jpg

КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия погорячился, говоря о возможном разговоре с президентом США Джо Байденом на "повышенных тонах", считает его коллега по фракции, народный депутат Евгения Кравчук.Накануне Арахамия заявил, что непубличная часть встречи американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского будет проходить на повышенных тонах после соглашения США и Германии по "Северному потоку 2"."По поводу "повышенных тонов". Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров", - сказала Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.По ее словам, лидеры представляют суверенные государства, и, в первую очередь, президент Украины заботится об интересах украинского народа."Он точно понимает, что в интересах украинского народа иметь нормальные партнерские отношения с США. Потому что так случилось, что против нас воюет ядерная страна. Собственно, Украина как суверенное, независимое в своей политике государство должно выстраивать свои партнерские союзы. К Украине должны относиться с уважением. В жестком политическом мире в международной политике надо четко заявлять интересы своего государства", - добавила депутат.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ожидает визита Зеленского 30 августа. Офис украинского президента сообщил, что делегация Киева посетит Вашингтон для подготовки визита.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

https://ria.ru/20210729/dialog-1743400273.html

https://ria.ru/20210705/zelenskiy-1739816172.html

https://ria.ru/20210618/tema-1737511430.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид арахамия, партия "слуга народа", евгения кравчук, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире