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В "Слуге народа" передумали разговаривать с Байденом на повышенных тонах
В "Слуге народа" передумали разговаривать с Байденом на повышенных тонах - РИА Новости, 29.07.2021
В "Слуге народа" передумали разговаривать с Байденом на повышенных тонах
Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия погорячился, говоря о возможном разговоре с президентом США Джо... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T18:40
2021-07-29T18:49
давид арахамия
партия "слуга народа"
евгения кравчук
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
в мире
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КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия погорячился, говоря о возможном разговоре с президентом США Джо Байденом на "повышенных тонах", считает его коллега по фракции, народный депутат Евгения Кравчук.Накануне Арахамия заявил, что непубличная часть встречи американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского будет проходить на повышенных тонах после соглашения США и Германии по "Северному потоку 2"."По поводу "повышенных тонов". Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров", - сказала Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.По ее словам, лидеры представляют суверенные государства, и, в первую очередь, президент Украины заботится об интересах украинского народа."Он точно понимает, что в интересах украинского народа иметь нормальные партнерские отношения с США. Потому что так случилось, что против нас воюет ядерная страна. Собственно, Украина как суверенное, независимое в своей политике государство должно выстраивать свои партнерские союзы. К Украине должны относиться с уважением. В жестком политическом мире в международной политике надо четко заявлять интересы своего государства", - добавила депутат.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ожидает визита Зеленского 30 августа. Офис украинского президента сообщил, что делегация Киева посетит Вашингтон для подготовки визита.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
https://ria.ru/20210729/dialog-1743400273.html
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давид арахамия, партия "слуга народа", евгения кравчук, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире
18:40 29.07.2021 (обновлено: 18:49 29.07.2021)
 
В "Слуге народа" передумали разговаривать с Байденом на повышенных тонах

Депутат Кравчук: Арахамия погорячился, заявив о разговоре Зеленского с Байденом на повышенных тонах

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТрибуна с логотипом партии "Слуга народа"
Трибуна с логотипом партии Слуга народа - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия погорячился, говоря о возможном разговоре с президентом США Джо Байденом на "повышенных тонах", считает его коллега по фракции, народный депутат Евгения Кравчук.
Накануне Арахамия заявил, что непубличная часть встречи американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского будет проходить на повышенных тонах после соглашения США и Германии по "Северному потоку 2".
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"По поводу "повышенных тонов". Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров", - сказала Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.
По ее словам, лидеры представляют суверенные государства, и, в первую очередь, президент Украины заботится об интересах украинского народа.
"Он точно понимает, что в интересах украинского народа иметь нормальные партнерские отношения с США. Потому что так случилось, что против нас воюет ядерная страна. Собственно, Украина как суверенное, независимое в своей политике государство должно выстраивать свои партнерские союзы. К Украине должны относиться с уважением. В жестком политическом мире в международной политике надо четко заявлять интересы своего государства", - добавила депутат.
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Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ожидает визита Зеленского 30 августа. Офис украинского президента сообщил, что делегация Киева посетит Вашингтон для подготовки визита.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
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Давид АрахамияПартия "Слуга народа"Евгения КравчукВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАУкраинаВ мире
 
 
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