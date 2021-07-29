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Читателей Daily Mail рассмешили слова Байдена о "проблемах" Путина
Читателей Daily Mail рассмешили слова Байдена о "проблемах" Путина - РИА Новости, 29.07.2021
Читателей Daily Mail рассмешили слова Байдена о "проблемах" Путина
Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали резкое высказывание президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T02:01
2021-07-29T11:23
великобритания
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
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"Идиот": читателей Daily Mail рассмешили слова Байдена о "проблемах" Путина
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали резкое высказывание президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина.Ранее Байден заявил, что у Путина "проблемы" и "это делает его опасней". Американский лидер напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении "только ядерное оружие и нефть".Комментаторы призвали Байдена обратить внимание на внутренние проблемы Соединенных Штатов."Путин сидит на ядерном оружии и нефти, в то время как США сидят на долге в размере 30 триллионов долларов", — отметил PaulS72."Проснись, Байден, США — не тот крупный производитель стали, автомобилей и электроники, которыми они были раньше, и не Великобритания. В чужом глазу видит соринку, а в своем бревна не замечает", — написал EnglandMyEngland.Некоторые пользователи и вовсе перешли на личности."А проблема Америки в том, что у нас в Овальном кабинете сидит идиот. У России хотя бы нет такой проблемы", — резко высказался TheCynical1."Боже, я скучаю по Трампу", — признался Maidstalk.Ранее заявление Байдена прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова американского лидера неверными по своей сути. Он отметил низкое качество справочной информации, которую сотрудники аппарата Белого дома готовят для Байдена. По словам Пескова, если в 2010 году доходы от нефти и газа в российском бюджете составляли 46 процентов, то к 2020 году их доля упала до 28 процентов.
https://ria.ru/20210728/gosduma-1743323495.html
https://ria.ru/20210727/bayden-1743182493.html
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великобритания, россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, женева (город), сша, в мире
02:01 29.07.2021 (обновлено: 11:23 29.07.2021)
 
Читателей Daily Mail рассмешили слова Байдена о "проблемах" Путина

Читателей Daily Mail рассмешили слова президента США Байдена о "проблемах" Путина

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали резкое высказывание президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина.
Ранее Байден заявил, что у Путина "проблемы" и "это делает его опасней". Американский лидер напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении "только ядерное оружие и нефть".
Комментаторы призвали Байдена обратить внимание на внутренние проблемы Соединенных Штатов.

"Байден шутит, верно? Наша экономика смешна: цены растут, а мигранты прибывают с такой скоростью, что мы не успеваем уследить. Наш девальвированный доллар скоро будет стоить около десяти центов, а он ругает Путина. Лучше заниматься своими проблемами, чем беспокоиться о делах других стран", — утверждает DAYZEE31.

"Путин сидит на ядерном оружии и нефти, в то время как США сидят на долге в размере 30 триллионов долларов", — отметил PaulS72.
"Проснись, Байден, США — не тот крупный производитель стали, автомобилей и электроники, которыми они были раньше, и не Великобритания. В чужом глазу видит соринку, а в своем бревна не замечает", — написал EnglandMyEngland.
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Некоторые пользователи и вовсе перешли на личности.
"А проблема Америки в том, что у нас в Овальном кабинете сидит идиот. У России хотя бы нет такой проблемы", — резко высказался TheCynical1.

"У них есть товары. Еда, напитки, одежда и так далее. Тебе действительно стоит просто замолчать, Джо", — уверен Okey-dokey.

"Боже, я скучаю по Трампу", — признался Maidstalk.
Ранее заявление Байдена прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова американского лидера неверными по своей сути. Он отметил низкое качество справочной информации, которую сотрудники аппарата Белого дома готовят для Байдена. По словам Пескова, если в 2010 году доходы от нефти и газа в российском бюджете составляли 46 процентов, то к 2020 году их доля упала до 28 процентов.
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