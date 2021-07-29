02:01 29.07.2021 (обновлено: 11:23 29.07.2021)
Читателей Daily Mail рассмешили слова Байдена о "проблемах" Путина
Читателей Daily Mail рассмешили слова президента США Байдена о "проблемах" Путина
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали резкое высказывание президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина.
Комментаторы призвали Байдена обратить внимание на внутренние проблемы Соединенных Штатов.
"Байден шутит, верно? Наша экономика смешна: цены растут, а мигранты прибывают с такой скоростью, что мы не успеваем уследить. Наш девальвированный доллар скоро будет стоить около десяти центов, а он ругает Путина. Лучше заниматься своими проблемами, чем беспокоиться о делах других стран", — утверждает DAYZEE31.
"Путин сидит на ядерном оружии и нефти, в то время как США сидят на долге в размере 30 триллионов долларов", — отметил PaulS72.
"Проснись, Байден, США — не тот крупный производитель стали, автомобилей и электроники, которыми они были раньше, и не Великобритания. В чужом глазу видит соринку, а в своем бревна не замечает", — написал EnglandMyEngland.
Некоторые пользователи и вовсе перешли на личности.
"А проблема Америки в том, что у нас в Овальном кабинете сидит идиот. У России хотя бы нет такой проблемы", — резко высказался TheCynical1.
"У них есть товары. Еда, напитки, одежда и так далее. Тебе действительно стоит просто замолчать, Джо", — уверен Okey-dokey.
"Боже, я скучаю по Трампу", — признался Maidstalk.
Ранее заявление Байдена прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова американского лидера неверными по своей сути. Он отметил низкое качество справочной информации, которую сотрудники аппарата Белого дома готовят для Байдена. По словам Пескова, если в 2010 году доходы от нефти и газа в российском бюджете составляли 46 процентов, то к 2020 году их доля упала до 28 процентов.