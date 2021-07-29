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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210729/bastrykin-1743505404.html
СК проверит постановки в "Современнике" на предмет оскорбления ветеранов
СК проверит постановки в "Современнике" на предмет оскорбления ветеранов - РИА Новости, 29.07.2021
СК проверит постановки в "Современнике" на предмет оскорбления ветеранов
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить, нарушает ли права ветеранов один из спектаклей московского театра "Современник", сообщили РИА РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T19:19
2021-07-29T20:03
культура
россия
офицеры россии
александр бастрыкин
современник (театр)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить, нарушает ли права ветеранов один из спектаклей московского театра "Современник", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Там отметили, что такое решение вызвали обращения общественности и публикации в СМИ. По итогам проверки сотрудники СК должны будут дать оценку приведенным в публикациях фактам.В ведомстве отметили, что защита прав ветеранов и памяти поколения Великой Отечественной войны — важная составляющая деятельности СК.На минувшей неделе общественная организация "Офицеры России" обратилась в Генпрокуратуру и мэрию Москвы из-за спектакля "Современника" "Первый хлеб". Общественники нашли в нем оскорбление ветеранов. В письме отмечаются "вызывающие удивление факты" "бесконтрольного и чрезмерного использования актерами ненормативной лексики и неприкрытой пропаганды однополой любви".Утверждается, что оскорбление ветеранов содержится в монологе главной героини, которую играет Лия Ахеджакова.
https://ria.ru/20210405/veterany-1604305086.html
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россия, офицеры россии, александр бастрыкин, современник (театр), следственный комитет россии (ск рф)
19:19 29.07.2021 (обновлено: 20:03 29.07.2021)
 
СК проверит постановки в "Современнике" на предмет оскорбления ветеранов

Бастрыкин поручил проверить постановки в театре "Современник" на возможное оскорбление ветеранов

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить, нарушает ли права ветеранов один из спектаклей московского театра "Современник", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что такое решение вызвали обращения общественности и публикации в СМИ.
"Негативная реакция общественности вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей театра актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны", — добавили в пресс-службе.
По итогам проверки сотрудники СК должны будут дать оценку приведенным в публикациях фактам.
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В ведомстве отметили, что защита прав ветеранов и памяти поколения Великой Отечественной войны — важная составляющая деятельности СК.
На минувшей неделе общественная организация "Офицеры России" обратилась в Генпрокуратуру и мэрию Москвы из-за спектакля "Современника" "Первый хлеб". Общественники нашли в нем оскорбление ветеранов. В письме отмечаются "вызывающие удивление факты" "бесконтрольного и чрезмерного использования актерами ненормативной лексики и неприкрытой пропаганды однополой любви".
Утверждается, что оскорбление ветеранов содержится в монологе главной героини, которую играет Лия Ахеджакова.
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КультураРоссияОфицеры РоссииАлександр БастрыкинСовременник (театр)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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