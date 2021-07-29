https://ria.ru/20210729/bastrykin-1743505404.html

СК проверит постановки в "Современнике" на предмет оскорбления ветеранов

СК проверит постановки в "Современнике" на предмет оскорбления ветеранов - РИА Новости, 29.07.2021

СК проверит постановки в "Современнике" на предмет оскорбления ветеранов

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить, нарушает ли права ветеранов один из спектаклей московского театра "Современник", сообщили РИА РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T19:19

2021-07-29T19:19

2021-07-29T20:03

культура

россия

офицеры россии

александр бастрыкин

современник (театр)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить, нарушает ли права ветеранов один из спектаклей московского театра "Современник", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Там отметили, что такое решение вызвали обращения общественности и публикации в СМИ. По итогам проверки сотрудники СК должны будут дать оценку приведенным в публикациях фактам.В ведомстве отметили, что защита прав ветеранов и памяти поколения Великой Отечественной войны — важная составляющая деятельности СК.На минувшей неделе общественная организация "Офицеры России" обратилась в Генпрокуратуру и мэрию Москвы из-за спектакля "Современника" "Первый хлеб". Общественники нашли в нем оскорбление ветеранов. В письме отмечаются "вызывающие удивление факты" "бесконтрольного и чрезмерного использования актерами ненормативной лексики и неприкрытой пропаганды однополой любви".Утверждается, что оскорбление ветеранов содержится в монологе главной героини, которую играет Лия Ахеджакова.

https://ria.ru/20210405/veterany-1604305086.html

https://ria.ru/20210517/drozdova-1732659144.html

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россия, офицеры россии, александр бастрыкин, современник (театр), следственный комитет россии (ск рф)