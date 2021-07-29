19:19 29.07.2021 (обновлено: 20:03 29.07.2021)
СК проверит постановки в "Современнике" на предмет оскорбления ветеранов
Бастрыкин поручил проверить постановки в театре "Современник" на возможное оскорбление ветеранов
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить, нарушает ли права ветеранов один из спектаклей московского театра "Современник", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что такое решение вызвали обращения общественности и публикации в СМИ.
"Негативная реакция общественности вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей театра актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны", — добавили в пресс-службе.
По итогам проверки сотрудники СК должны будут дать оценку приведенным в публикациях фактам.
В ведомстве отметили, что защита прав ветеранов и памяти поколения Великой Отечественной войны — важная составляющая деятельности СК.
На минувшей неделе общественная организация "Офицеры России" обратилась в Генпрокуратуру и мэрию Москвы из-за спектакля "Современника" "Первый хлеб". Общественники нашли в нем оскорбление ветеранов. В письме отмечаются "вызывающие удивление факты" "бесконтрольного и чрезмерного использования актерами ненормативной лексики и неприкрытой пропаганды однополой любви".
Утверждается, что оскорбление ветеранов содержится в монологе главной героини, которую играет Лия Ахеджакова.