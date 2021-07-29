https://ria.ru/20210729/badanin-1743523890.html

Главред "Проекта"* уехал из России

Главред "Проекта"* уехал из России - РИА Новости, 29.07.2021

Главред "Проекта"* уехал из России

Главный редактор издания "Проект" Роман Баданин, которого российский Минюст включил в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, заявил в США, что не намерен... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T22:12

2021-07-29T22:12

2021-07-29T22:12

россия

роман баданин

общество

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Главный редактор издания "Проект" Роман Баданин, которого российский Минюст включил в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, заявил в США, что не намерен возвращаться в Россию.В интервью агентству Рейтер Баданин* заявил, что вместе со своей семьей находился за границей, когда Генпрокуратура признала нежелательной работу в России американской неправительственной организации "Проект Медиа"*. По словам Баданина*, после этого он сразу решил не возвращаться в РФ.Баданин* заявил, что пребывает в Нью-Йорке "временно" и еще не решил, где будет проживать постоянно. Его заместитель Михаил Рубин* (также включен в список СМИ-иноагентов) сейчас тоже находится в Нью-Йорке."Мы пытаемся эвакуировать сотрудников… в одну из близлежащих стран", - сказал Баданин.Генпрокуратура 15 июля признала нежелательной работу в России американской неправительственной организации "Проект Медиа"*. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, восемь человек, в том числе главного редактора "Открытых медиа" Юлию Ярош* и Баданина*. Ярош* заявила РИА Новости, что консультируется с юристами по поводу ситуации и, возможно, оспорит решение Минюста, а также выразила надежду, что произошедшее не скажется на работе издания.Ранее сообщалось об обысках у главного редактора издания "Проект"*, Рубина* и журналистки "Проекта" Марии Жолобовой, связанных с делом о клевете на предпринимателя Илью Трабера. Как отмечали адвокаты Баданина и Жолобовой, их клиенты проходят подозреваемыми по данному делу. МВД уточнило, что дело было возбуждено по заявлению неназванного гражданина о демонстрации в эфире телеканала "Дождь" фильма, который содержал "заведомо ложную информацию, порочащую его честь и достоинство". Авторами фильма являются Баданин* и Жолобова. Для получения сведений, имеющих доказательственное значение по уголовному делу, проводятся обыски, в том числе по местам их проживания, указали в МВД.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210728/kleveta-1743241387.html

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россия, роман баданин, общество