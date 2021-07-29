https://ria.ru/20210729/avariya-1743432642.html
В Самарской области три человека погибли в ДТП с большегрузом
В Самарской области три человека погибли в ДТП с большегрузом - РИА Новости, 29.07.2021
В Самарской области три человека погибли в ДТП с большегрузом
Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей и большегруза в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:30
2021-07-29T13:30
2021-07-29T13:30
гумвд
renault sandero
самарская область
кинельский район
происшествия
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САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей и большегруза в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.По предварительным данным полиции, авария произошла в четверг в Кинельском районе Самарской области на 19 километре дороги "Кинель-Богатое-Борское", столкнулись три автомобиля Renault Sandero, Peugeot и большегруз МAN."Погибли водитель и два пассажира Renault Sandero", - говорится в сообщении.Отмечается, что полицейские продолжают работать на месте ДТП, устанавливают очевидцев и выясняют все обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20210729/avtomobil-1743399445.html
самарская область
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гумвд, renault sandero, самарская область, кинельский район, происшествия
В Самарской области три человека погибли в ДТП с большегрузом
ГУМВД: в Самарской области три человека погибли при столкновении легковушек с большегрузом