https://ria.ru/20210729/avariya-1743432642.html

В Самарской области три человека погибли в ДТП с большегрузом

В Самарской области три человека погибли в ДТП с большегрузом - РИА Новости, 29.07.2021

В Самарской области три человека погибли в ДТП с большегрузом

Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей и большегруза в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T13:30

2021-07-29T13:30

2021-07-29T13:30

гумвд

renault sandero

самарская область

кинельский район

происшествия

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САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей и большегруза в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.По предварительным данным полиции, авария произошла в четверг в Кинельском районе Самарской области на 19 километре дороги "Кинель-Богатое-Борское", столкнулись три автомобиля Renault Sandero, Peugeot и большегруз МAN."Погибли водитель и два пассажира Renault Sandero", - говорится в сообщении.Отмечается, что полицейские продолжают работать на месте ДТП, устанавливают очевидцев и выясняют все обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20210729/avtomobil-1743399445.html

самарская область

кинельский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, renault sandero, самарская область, кинельский район, происшествия