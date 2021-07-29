Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210729/avariya-1743432642.html
В Самарской области три человека погибли в ДТП с большегрузом
В Самарской области три человека погибли в ДТП с большегрузом - РИА Новости, 29.07.2021
В Самарской области три человека погибли в ДТП с большегрузом
Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей и большегруза в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:30
2021-07-29T13:30
гумвд
renault sandero
самарская область
кинельский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:189:2992:1872_1920x0_80_0_0_5f4960b51c21abe6de09abb294b5e391.jpg
САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей и большегруза в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.По предварительным данным полиции, авария произошла в четверг в Кинельском районе Самарской области на 19 километре дороги "Кинель-Богатое-Борское", столкнулись три автомобиля Renault Sandero, Peugeot и большегруз МAN."Погибли водитель и два пассажира Renault Sandero", - говорится в сообщении.Отмечается, что полицейские продолжают работать на месте ДТП, устанавливают очевидцев и выясняют все обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20210729/avtomobil-1743399445.html
самарская область
кинельский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15dded59bc01c1f21bc36678994a0195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, renault sandero, самарская область, кинельский район, происшествия
13:30 29.07.2021
 
В Самарской области три человека погибли в ДТП с большегрузом

ГУМВД: в Самарской области три человека погибли при столкновении легковушек с большегрузом

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей и большегруза в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
По предварительным данным полиции, авария произошла в четверг в Кинельском районе Самарской области на 19 километре дороги "Кинель-Богатое-Борское", столкнулись три автомобиля Renault Sandero, Peugeot и большегруз МAN.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
11:04
В Подмосковье три человека сгорели в автомобиле после ДТП
"Погибли водитель и два пассажира Renault Sandero", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские продолжают работать на месте ДТП, устанавливают очевидцев и выясняют все обстоятельства случившегося.
 
ГУМВДRenault SanderoСамарская областьКинельский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в командных соревнованиях
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Турции эвакуируют отели в Мармарисе из-за лесных пожаров
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
15:01В центре Симферополя произошла массовая драка
15:00Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз
15:00Вице-премьер Хуснуллин рассказал о проекте строительства обхода Петербурга
15:00Ученые казанского вуза нашли вещество внеземного происхождения
14:59Украинский музыкант возмутился запретом выступать на русском языке
14:57Генерал ВСУ призвал готовиться к захвату Донбасса
14:57Электромобиль Tesla научили говорить на русском языке
14:57Волгоградец протаранил автомобиль с женой и детьми после ссоры
14:54Регулятор ФРГ затруднился назвать сроки решения по заявке Nord Stream 2
14:46Полностью привиты от коронавируса 26 миллионов россиян, сообщил "Вектор"
14:46Онищенко призвал соблюдать масочный режим
Лента новостейМолния