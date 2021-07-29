https://ria.ru/20210729/armiya-1743430664.html
Песков оценил сообщения о планах Азербайджана и Турции по совместной армии
Песков оценил сообщения о планах Азербайджана и Турции по совместной армии - РИА Новости, 29.07.2021
Песков оценил сообщения о планах Азербайджана и Турции по совместной армии
В Кремле надеются, что развитие отношений Азербайджана и Турции будет не в ущерб стабильности в регионе, такую позицию высказал пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:24
2021-07-29T13:24
2021-07-29T13:24
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дмитрий песков
турция
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Кремле надеются, что развитие отношений Азербайджана и Турции будет не в ущерб стабильности в регионе, такую позицию высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава турецкого парламента Мустафа Шентоп заявил, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии."Разумеется, Азербайджан и Турция развивают двусторонние связи. Опять же, это суверенное дело. Важно, чтобы это не шло в ущерб атмосфере стабильности и предсказуемости в регионе. На этот счет у нас регулярные контакты и с турецкими партнерами, и с азербайджанскими", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, как в Кремле смотрят на такой проект и считают ли, что он может потенциально угрожать России и ее союзникам.Кремлю, как уточнил пресс-секретарь главы государства, неизвестно о каких-то высказываниях исполнительной власти - президента Турции или президента Азербайджана - на этот счет.
https://ria.ru/20210729/pashinyan-1743390380.html
https://ria.ru/20210615/deklaratsiya-1737100162.html
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россия, дмитрий песков, турция, азербайджан, в мире
Песков оценил сообщения о планах Азербайджана и Турции по совместной армии
Пресс-секретарь президента Песков назвал развитие отношений Азербайджана и Турции суверенным делом