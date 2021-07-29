https://ria.ru/20210729/armiya-1743430664.html

Песков оценил сообщения о планах Азербайджана и Турции по совместной армии

Песков оценил сообщения о планах Азербайджана и Турции по совместной армии - РИА Новости, 29.07.2021

Песков оценил сообщения о планах Азербайджана и Турции по совместной армии

В Кремле надеются, что развитие отношений Азербайджана и Турции будет не в ущерб стабильности в регионе, такую позицию высказал пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T13:24

2021-07-29T13:24

2021-07-29T13:24

россия

дмитрий песков

турция

азербайджан

в мире

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Кремле надеются, что развитие отношений Азербайджана и Турции будет не в ущерб стабильности в регионе, такую позицию высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава турецкого парламента Мустафа Шентоп заявил, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии."Разумеется, Азербайджан и Турция развивают двусторонние связи. Опять же, это суверенное дело. Важно, чтобы это не шло в ущерб атмосфере стабильности и предсказуемости в регионе. На этот счет у нас регулярные контакты и с турецкими партнерами, и с азербайджанскими", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, как в Кремле смотрят на такой проект и считают ли, что он может потенциально угрожать России и ее союзникам.Кремлю, как уточнил пресс-секретарь главы государства, неизвестно о каких-то высказываниях исполнительной власти - президента Турции или президента Азербайджана - на этот счет.

https://ria.ru/20210729/pashinyan-1743390380.html

https://ria.ru/20210615/deklaratsiya-1737100162.html

россия

турция

азербайджан

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россия, дмитрий песков, турция, азербайджан, в мире