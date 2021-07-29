https://ria.ru/20210729/armeniya-1743386751.html

В Армении заявили о ранении военного при обстреле со стороны Азербайджана

В Армении заявили о ранении военного при обстреле со стороны Азербайджана - РИА Новости, 29.07.2021

В Армении заявили о ранении военного при обстреле со стороны Азербайджана

Министерство обороны Армении заявило в четверг о ранении военного в результате обстрела со стороны Азербайджана на северо-восточном участке границы. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T09:54

2021-07-29T09:54

2021-07-29T09:55

минобороны азербайджана

минобороны армении

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574371110_0:157:3043:1868_1920x0_80_0_0_3641b20c76c13c11c478f094a4e2dd4d.jpg

ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило в четверг о ранении военного в результате обстрела со стороны Азербайджана на северо-восточном участке границы."Примерно в 08.40 (07.40 мск) подразделения ВС Азербайджана вновь открыли огонь по армянским позициям, дислоцированным на гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы. После короткой перестрелки, в результате действий армянских военных огонь противника был подавлен... огнестрельное ранение получил военнослужащий ВС Армении", - говорится в сообщении на сайте минобороны.По данным пресс-службы, по состоянию на 08.30 мск ситуация на границе спокойная.В среду Ереван сообщил о трех погибших и пяти раненых армянских военных после перестрелки, произошедшей на границе с Азербайджаном на участке в Гегаркуникской области. Позже Ереван и Баку подтвердили договоренность о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские военные попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И.о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.

https://ria.ru/20210728/azerbaydzhan-1743217458.html

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, минобороны армении, азербайджан, армения, в мире